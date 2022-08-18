Год 1921-й, часть 2-я - высшая мера за пожар, сбор помощи голодающим, беженцы из Польши

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Мы завершаем рассказ о событиях 1918-1921 годов (№№ 11, 12, 16, 20, 24, 26 и 31).

Восстановление разрушенного войной хозяйства начиналось в трудных условиях. В Кустанае остро ощущался недостаток топлива, самых необходимых товаров. Не было ни чернил, ни перьев, ни телефонных аппаратов, не было даже гвоздей. 17 сентября 1921 г. из Кустанайской уездной организации РКСМ выделили городскую комсомольскую организацию. Неурожай, засуха 1920-1921 гг. привели к страшному голоду. Прежде всего, уменьшилось городское население. Поражение в ходе советско-польской войны 1920-21 гг. отразилось и на Кустанае.

Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта. В публикациях используются сборники документов «Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная», фотографии и документы Костанайского облгосархива, областного историко-краеведческого музея, сайта «Костанай и костанайцы».

Базарная площадь Кустаная

Приказ № 3 отдела управления Кустанайского райисполкома.

20 августа 1921 г.

Ввиду массового возникновения несчастных пожарных случаев в г. Кустанае, считая эти явления неслучайными, но признавая их классовым мщением наймитов капитала. § 1. А потому приказывается: повести решительную борьбу с пожарами и его преступниками. Предавая таковых к высшей мере наказания как классовых врагов рабоче-крестьянского правительства. § 2. Привести в надлежащий порядок все бани, печи-голландки посредством тщательной счистки нагоревшей сажи или смазки труб в таковых. § 3. Наружные летние кабачки совершенно упразднить, и ни в коем случае не допускается варка, а равно и ставить самовары во дворах под открытым небом. § 4. Строго воспрещается варка пищи открыто на базарных и городских площадях приезжающими. § 5. Варка пищи базарными торговцами таковой во время бури и ветров строго воспрещается. § 6. Для предосторожности также надлежит очистить все ветрклозеты, дворы, улицы от разного рода бумажек и другого скоро воспламеняющегося сора. § 7. Замеченные лица в халатном и неосторожном обращении с огнем в более опасных местах также должны привлекаться к законной ответственности в административном порядке. § 8. При возникновении пожара все граждане являются на место пожара, доставив к месту возникновения такового все имеющиеся у них бочки и лошадей в помощь пожарной команде. § 9. Все пришедшие на пожар лица должны принимать самое горячее участие, ни в коем случае не допуская стояния группами без всякого дела.

Председатель райисполкома Власов. Зав. отделом управления Щерба. Начальник раймилиции Андрусик. Секретарь А. Федунов.

Ветераны кустанайской ячейки РКП(б). Первая половина 1920-х годов

Из протокола внеочередного собрания членов Кустанайской городской организации РКСМ.

1 октября 1921 г.

…§2. Слушали: о неделе помощи голодающим. Докладчик - т. Медведев.

Постановили: 1. Объявить сбор добровольных пожертвований среди членов РКСМ. Каждый член РКСМ должен принять активное участие в проведении недели помощи голодающим. Организовать самостоятельную повозку по сбору продуктов в помощь голодающим по городу.

Председатель Т. Васильева. Секретарь Серебров. Верно: секретарь оргбюро Храмов.

Делегаты 2-й губернской партконференции. 1921 г.

Приказ № 223 временно исполняющего обязанности Кустанайского уездного военного комиссара Ткаченко.

3 октября 1921 г.

С 5 октября с. г. начнутся и будут вестись ежедневно, кроме дней праздничных, с 4 до 6 часов занятия по спорту и допризывной подготовке при спортклубе «Всевобуч» Кустанайского уездвоенкомата по Николаевской улице, магазин бывшего «Бакирова». Примечание: женщины, рождения 1903 и 1904 годов, как сознательные гражданки РСФСР, по их личному желанию могут явиться в спортклуб «Всевобуч». Лица за несвоевременную явку без уважительных причин на занятия по допризывной подготовке будут привлекаться к ответственности по законам военного времени.

Врид. Кустанайского уездного военного комиссара Ткаченко. Начальник отдела всевобуч Повстяной.

Комсостав Кустанайского ЧОН. 1921 г.

Из протокола Кустанайского общегородского собрания членов РКСМ.

18 октября 1921 г.

…§2. Слушали: работа клуба РКСМ. Постановили: заслушав доклад т. Храмова о клубе и его задачах среди членов РКСМ, мы, члены РКСМ, обязуемся принять самое активное участие в организации клуба, как являющегося для молодежи родным детищем, и приложим максимум старания по вовлечению в последний всей еще не организованной рабочей и крестьянской молодежи как авангарда революции.

Председатель Кречко. Секретарь Зеленов.

Комсомольцы П. Спесивцев и С. Ненашев. Начало 1920-х гг.

Приказ Кустанайского губернского исполкома.

5 декабря 1921 г.

§ 1. Согласно декрету Совнаркома устанавливаются с 1 сего декабря следующие сборы и налоги в доход губкоммунотдела: 1) с мест на Николаевской базарной площади - по 30 000 руб. в месяц с одной квадратной сажени, с подвижного рынка ежедневно за торговлю зерновым хлебом - 5 000 руб., с профессионалов разносных торговцев - 3 000 руб.; за торговлю сельскохозяйственными продуктами (зеленый базар) - по 5 000 руб. с воза или места, с мелких же торговцев этими продуктами - по 2 000 руб. с воза или места. С кож крупного скота - 1 000 руб., мелкого до 1,5 лет - 1 000 руб., сено с пароконного воза − 3 000 руб. и одноконного - 1 500 руб. Со скота на базарах с проданного и на ярмарках с пригнанного 1% стоимости его. 2) с увеселительных зрелищ - по 25% с основной стоимости билетов. 3) с торговых документов, выдаваемых губфинотделом, - 25% с основной стоимости их. 4) в возмещение организационных расходов за отпускаемый коммунотделом различный материал - 20% и за производимые ассенизационные работы - 20%. 5) с жилищ, занятых домохозяевами, квартирантами и учреждениями - по 100 руб. с квадратного аршина жилой площади в месяц. 6) квартирная плата в муниципализированных зданиях - по 200 руб. в месяц с квадратной сажени. § 2. Неисправные плательщики указанных выше сборов и налогов будут подвергаться штрафу. § 3. Советской милиции г. Кустаная поручается оказывать губкоммунотделу полное содействие при взимании им сборов, указанных в пп. 1, 5 и 6 § 1 сего приказа.

Предгубисполкома Яковлев. Завгубкоммунотделом Фисак. Секретарь губисполкома Г. Ташкин.

Список для Красной армии. 1921 г.

Сведения Кустанайского губернского управления.

Не ранее 19 декабря 1921 г.

1. Губэваком зарегистрировано в 1921 году беженцев Польши, подлежащих к отправке на родину, в количестве 4 100 человек. 2. Подготовлено к отправке на родину беженцев Польши в количестве 2 900 чел. Примечание: 1 200 человек отправлены 19 декабря 1921 года на родину. 3. Беженцы, проживающие в г. Кустанае, находятся в самом критическом продовольственном отношении и ежедневно умирают десятками от голода, т. к. таковые со стороны губэвака никакую поддержку не получают, потому что губэвак как местными, так и центральными органами не снабжается.

Подлинный подписали: Начальник губернского управления по эвакуации И. Лебедев.

М. А. Виенко, член Реввоенсовета, зам. секретаря губкома партии, балтийский моряк

Из протокола Кустанайского общегородского собрания членов РКСМ.

20 декабря 1921 г.

…§ 2. Слушали: о помощи голодающим (доклад т. Храмова). Постановили: 1. Объявить по городской организации двухнедельник помощи голодающим с 26 декабря по 9 января 1922 г. 2. Организовать тройку помощи голодающим в составе: тт. Виенко, Громова и Малькова. 3. Драмстудии немедленно приступить к учащенной постановке спектаклей и литературных вечеров, сбор от которых должен идти в помощь голодающих. 4. Всем членам городской организации в ходе двухнедельника внести пожертвования не менее 1 000 рублей. 5. Сделать следующего рода обложения: а) со всех курящих членов РКСМ до 20-летнего возраста по 3 000 рублей; б) с носящих золотые вещи и другого рода украшения по 10 000 рублей; в) с не посещающих собрания один раз - 1 000, два раза - 3 000, три раза - 10 000 рублей…

Председатель собрания Виенко. Секретарь Н. Епифанов.

Фото облмузея и облархива

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова







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