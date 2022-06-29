Год 1920-й, часть 2-я - классовый продпаек, переименование улиц, спекуляция скотом

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Ранее мы рассказывали о событиях 1918-го и 1919 года (№№ 11, 12, 16, 20 и 24).

25 июля 1920 года в городе вводится продовольственный паек. 16 сентября Кустанайский уезд вошел в состав Казахской АССР, 4-12 октября в Оренбурге принята «Декларация прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР». В ноябре, в связи с переходом Кустанайского уезда в Киркрай, создан райком комсомола.

Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта. На основании архивных материалов Костанайского облмузея и сборников документов Костанайского облгосархива «Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная».

Справка Кустанайского уездного статистического бюро о количестве скота по русским и казахским волостям Кустанайского уезда за 1919 год.

13 июля 1920 г.

Лошади Рогатого скота (взрослого) Молодняка (старше 1 года) Свиней Овец Русския волости 68 504 91 326 44 938 48 537 114 735 Киргизския волости 121 922 132 827 53 537 168 203 568 Итого 190 426 224 153 98 475 48 705 318 303

Михайловская церковь нач. 1920-х гг.

Обязательное постановление отдела гражданской регистрации Кустанайского уездного управления.

1 июля 1920 г.

Со дня опубликования настоящего постановления категорически воспрещается служителям всех религиозных культов г. Кустаная и уезда взимать всякого рода сборы с прошений, заявлений, поступающих к ним, а также и сбор со справок, выдаваемых ими по тем или иным надобностям. За нарушение настоящего постановления виновные в том церковнослужители и представители церковных организаций будут привлекаться к судебной ответственности.

Зав. отд. управления загса Межуев. Секретарь отдела Колпаков.

Снятие главы Михайловской церкви на социалистическом субботнике. 1920 г.

Объявление Кустанайского районного продовольственного комитета.

25 июля 1920 г.

С 25 июля сего года в г. Кустанае вводится классовый продовольственный паек, коим все граждане города разделяются на соответствующие категории в зависимости от их социального экономического положения, а также и трудоспособности каждого члена семьи... Выдача товаров и продуктов будет производиться по особым объявлениям из лавки городского общества потребителей «Горкооперации». Потерянная карточка не возобновляется и вторично не выдается… Виновные, уличенные в неправильной получке карточек и давшие ложные сведения, а также и нарушившие правила карточной системы, будут караться по всей строгости революционного закона советской власти.

Зам. райпродкомиссара М. Васильев. Член коллеги Учраспреда П. Максимов. Секретарь Климов.

Приказ Кустанайского районного продовольственного комитета.

28 июля 1920 г.

Вследствие развития сильной спекуляции скотом, мясом и другими съестными продуктами в Кустанайском уезде, что является тормозом выполнения государственной разверстки. Поэтому воспрещается в пределах Кустанайского уезда производить свободную продажу как на рынке, так и на дому крупного и мелкого скота, овец и свиней старше трех месяцев, мясо и сало разных видов, а также и переработанную в колбасу. За нарушение настоящего приказа виновные будут привлекаться к суду, продаваемый скот и все указанные выше продукты будут конфисковываться.

Райпродкомиссар М. Васильев. Члены коллегии Лебедев, П. Максимов. Зав. загототделом Я. Сукач.

II Кустанайская горуездная партийная конференция 3.08.1920

Приказ № 223 по войсковым частям и учреждениям.

10 октября 1920 г.

§ 1. На основании приказа по войсковым частям и учреждениям Челябинского губвоенкомата от 24 июля с. г. за № 234 учащиеся, окончившие школу второй ступени весною 1920 года и родившиеся в 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 и 1900 гг., дальнейшей отсрочкой для продолжения образования не пользуются и подлежат немедленной явке в мобилизационный отдел для поступления на военную службу...

§ 4. За несвоевременную явку на сборный пункт по мобилизации лица, упомянутые в § 1 сего приказа, будут приравнены к злостным дезертирам и привлечены к ответственности по законам военно-революционного времени.

Военком Измайлов. Военрук Колецкий.

Князев - уполномоченный по продовольствию из Петрограда (1919-1920)

Приказ № 112 Кустанайского районного продовольственного комитета.

5 октября 1920 г.

В интересах снабжения молоком больниц, лазаретов и детских приютов г. Кустаная приказываю чрезвычайному уполномоченному Кустанайского района немедленно произвести разверстку в г. Кустанае через Совет квартальных старост с тем, чтобы ежедневно предоставлялось 24 ведра молока. Учреспреду указать пункты, куда должно предоставляться ежедневно молоко. За невыполнение настоящего приказа виновные будут рассматриваться как за саботаж.

Райпродкомиссар Усачев. Зав. отделом заготовок Лебедев.

Делегаты учредительного съезда Советов Казахстана 4-12 октября 1920

Письмо ячейки РКСМ Кустанайской заводской конюшни в Кустанайский горрайком РКСМ.

20 октября 1920 г.

При сем препровождаю отчисленный трехдневный заработок с членов ячейки РКСМ согласно постановлению II губсъезда в пользу Интернационала молодежи шестьсот двадцать восемь рублей пятьдесят копеек (628 руб. 50 коп.), в получении коих прошу выслать расписку.

Секретарь П. Васильева.

Корнев. командир отряда железнодорожников. 1920 г.

Из протокола № 23 заседания Кустанайского горуездкома РКСМ.

3 ноября 1920 г.

§4. Слушали: доклад отдела нацменьшинств. Отдел объединяет мусульманские организации в Кустанае и в Семиозерном районе, причем в Кустанае до 90 членов. Проведена беспартийная конференция мусульманской молодежи, после которой вступили 45 человек в члены Союза. Постановили: для выполнения обязанностей секретаря отдела нацменьшинств назначить туда т. Чаршамбаева… Послать двух членов Союза мусульман на курсы в г. Оренбург… Просить Оренбургский губкомол выслать литературу и газеты на мусульманском языке…

Секретарь Кияткин.

Из протокола № 39 заседания Кустанайского уездного совета.

14 декабря 1920 г.

§ 4. Слушали: отношение горрайкома от 7 декабря с. г. за № 868 о переименовании некоторых улиц. Постановили: создать комиссию из представителей горрайкома комхоза, отдела управления и устатбюро, которой поручить немедленно приступить к разработке плана о переименовании улиц города, дав им названия более пролетарские, затем план этот представить на утверждение…

Председатель Иваненко. Секретарь Фейтенгеймер.

Ячейка комсомола хлебопекарни Кустаная. 1920 г.

Приказ № 94 Кустанайского районного продовольственного комитета.

1920 г.

На основании обязательного постановления Наркомпрода от 2 марта сего года по учету и хранению тары, ввиду реализации урожая овощей, приказываю: всем учреждениям и частным лицам г. Кустаная в трехдневный срок дать ему сведения об имеющейся в наличности деревянной таре (бочки, кадки и т. д.) с указанием размера и ее вместительности. При непредставлении сведений обнаруженная сверх домашней потребности тара будет конфискована, лица и учреждения, уклонившиеся от дачи сведений, будут привлечены к строгой ответственности по закону военного времени.

Райпродкомиссар Усачев. Зав. отделом заготовок Лебедев. Секретарь Ханутин.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова

Фото облмузея и облархива



Читайте также:

Год 1918-й. Часть 1 - продотряд Чекмарева, почему смеялся Ленин, выборы Советов, мятеж

Год 1918-й. Часть 2 - присоединение к Сибири, обложение монастырских земель, открытие училища

Год 1919-й, часть 1 - «расстрельная стена», газета «Повстанец», Алаш Орда, кинематограф «Фурор»

Год 1919-й, часть 2-я - учет бумаги, подготовка к переписи населения и борьба со слухами

Год 1920-й, часть 1-я - отпуск повстанцам, мусульманская конференция РКСМ и эпидемии