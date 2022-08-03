Год 1921-й, часть 1-я - образование губернии, эпидемия тифа и занятия в партийной школе

На 2022 год приходится 100-летие окончания на просторах бывшей Российской империи гражданской войны, длившейся с 1918-го по 1922 год, а в Казахстане - до 1921 года. Ранее мы рассказывали о событиях 1918-1920 годов (№№ 11, 12, 16, 20, 24 и 26).

Первый Кустанайский губернский пленум комсомола. 19 мая 1921 г.

1 апреля 1921 года была образована Кустанайская губерния в составе 7 районов, Кустанай стал ее центром. 19 мая 1921 года состоялся первый губернский съезд РКСМ, ответственным секретарем губкома РКСМ был избран Яков Шмидт, заведующим мусульманским бюро - Рахманкулов, заведующими отделами - Чегодаев, Лебедев, Окунев и Шубин. Члены РКСМ были в числе первых коммунаров, чоновцев, ликбезовцев, культармейцев, избачей. Положение осложнялось эпидемией тифа. Временно в Кустанае были закрыты все школы, а в них открыты госпитали: учителя и учащиеся старших классов мобилизованы на борьбу с тифом. В 1921 году продолжался страшный голод. Гражданская война дала о себе знать.

Вниманию читателей предлагается серия очерков с публикацией документов как беспристрастных свидетелей трагических событий военного периода, где находилось время и для налаживания культурной жизни и быта. В публикациях используются сборники документов «Кустанайский уезд. 1917-1919 гг.», «Из истории города Костаная», фотографии и документы Костанайского облгосархива, областного историко-краеведческого музея, сайта «Костанай и костанайцы».

Кустанайский ЧОН. 1. Зяблицкин А. - начальник хоз. части. 2. Бобков - командир ЧОН. 3. Акулинин. 4. Аверин - губвоенком

Из протокола № 1 заседания Киргизского бюро ЦК РКСМ.

10 января 1921 г.

§ 6. Слушали: о Кустанайском и Тургайском уездкомах. Постановили: Кустанайский и Тургайский уездкомы впредь до выделения их в губернию в административном и партийном отношениях снабжаются деньгами, литературой и прочим из Оренбургского и Тургайского губкомолов, причем вопросы, касающиеся их, решаются совместно Кирбюро и губкомолом…

Верно: секретарь.

Заседание комиссии РоНо.

26 марта 1921 г.

Заявление учительницы. Март 1921 г.

Учительницы Пешковской II советской школы Анны Кушнировой.

Заявление.

Прошу уволить меня от должности учительницы, так как я обременена домашней работой, семья, хозяйство - все это на моей обязанности. Прислугу же содержать я не в состоянии, ибо она обходится дороже того, что я получаю за учительскую службу. Совмещать же учительство и домашнюю работу я более не в силах, восемь лет службы довольно подорвали мое здоровье, и я нуждаюсь в отдыхе.

Учитель Анна Кушнирова.

Удостоверение командировочное, выданное краевым бюро ВЦСПС Киргизской соц. республики в г. Оренбурге Е. П. Девяткину в Кустанай в 1921 г.

Приказ № 11 Кустанайского уездного комитета.

27 марта 1921 г.

§ 1. На основании телеграммы Кирглавкомтруда от 10 февраля 1921 года за № 87/71, основанной на телеграмме Главкомтруда Российской СФСР от 4 февраля с. г. за № 418, объявляю: члены пожарных дружин при уездном Совете народного хозяйства и коммунальном отделе, находящиеся в г. Кустанае с прилегающими к нему поселками: Константинович, Михайловский, Татарская и Максудовской слободками и вокзальной площадью освобождаются от всех видов трудповинности, кроме работ по прямому своему назначению. Обозные лошади пожарных дружин, кроме прямых работ, в порядке трудповинности привлекаются для обслуживания: а) дворов и построек, находящихся в расположении обоза, б) пожарных жилищ и иных построек, принадлежающих пожарной дружине. От других работ трудповинности обозные лошади освобождаются.

§ 2. В поселках, станицах и аулах от трудовой повинности освобождаются на каждые пятьсот дворов пять человек и одна обозная лошадь. Остальные члены пожарных дружин и обозные лошади могут привлекаться для работ в порядке трудповинности наравне с населением.

Предуисполкома Мирошник. Начмоботделом Шопенко.

Е. А. Мирошник - председатель Кустанайского губисполкома. Март - август 1921 г.

Приказ № 1 президиума Кустанайского губернского исполнительного комитета

9 апреля 1921 г.

По административной части

§ 1. Согласно постановлению президиума КирЦИК на 21 марта с. г. за № 20, переданного по телеграфу за № 1226, Кустанайский уезд с 1 апреля с. г. объявлен в самостоятельную губернию с губернским центром города Кустаная. О чем объявляется для сведения.

§ 2. На основании § 1 сего приказа предлагается всем бывшим уездным отделам уисполкома развернуть свою деятельность в губернском масштабе, выделив из своих отделов районные отделы, согласно утвержденным президиумом штатам.

Предгубисполкома Мирошник. Член президиума Межуев. Секретарь Фейтенгеймер.

Из протокола № 1 Кустанайского райкома РКСМ.

19 мая 1921 г.

§1. Слушали: распределение должностей. Постановили: бюро комитета: Храмов, Блинов, Коровин. 1. Храмов - ответсекретарь. 2. Блинов - политпросвет. 3. Коровин - экономправовый отдел. 4. Ланин и Усачева - члены комитета.

…Шагайте, молодые труженики, в наши пролетарские ряды. Сбросьте с себя иго темноты и родительское бремя. Крепче и выше поднимите знамя свободы, и этим самым приблизимся к царству свободы, счастливой жизни, к царству свободного труда. Да здравствует объединение всей пролетарской молодежи под нашим алым стягом! Да здравствуют молодые, смелые красные ряды! Да здравствует международный совет пролетарских республик!

Ответсекретарь Храмов. Член комитета Ланин.

Письмо секретаря Кустанайского губкома РКП(б) в Кустанайский губком РКСМ.

5 июня 1921 г.

С 20 июля 1921 г. открываются занятия в Кустанайской губсовпартшколе. В школу может быть принято 75 человек членов СКМ в возрасте от 15 до 20 лет, беспартийные, не старше 18 лет. Каждый желающий поступить в школу должен уметь читать, писать и считать. Курсанты получают продовольствие, квартиру и жалованье в размере 3 тыс. руб. и наградные 1 500 руб. (городские). Каждый поступающий в школу может быть обеспечен бельем и обувью.

Секретарь губкома [РКП(б)].

Заявление учительницы. Март 1921 г.

Обязательное постановление Кустанайского райисполкома.

28 июля 1921 г.

Ввиду эпидемических заболеваний холерой в городе, которая не прекращается, а продолжает проникать во все углы Кустанайского района, а тем более способствует этому употребление зеленых овощей и питье сырой воды, сор во дворах по улицам, в саду, а в особенности на площадях, и меры к таковому совершенно не принимаются, во избежание всех ненормальных явлений Кустанайский горрайонный исполнительный комитет постановил: произвести чистку площадей, садов, улиц и дворов в самый кратчайший срок со дня опубликования. Базар перевести с Михайловской площади на ярмарочную, юго-западнее города, за ветряные мельницы. Для торговли съестными припасами каждому торговцу устроить столик или какую-нибудь возвышенность и держать плотно все закрытым от пыли, торговля же зеленью и сырой водой строго воспрещается.

Примечание: торговля перцем, луком, чесноком и солеными огурцами разрешается, но должно быть все закрыто от пыли.

Вменяется в обязанность всем торговцам производить уборку базарной площади ежедневно. Торговля сеном и дровами производится за Тоболом, на скотском базаре, возле мельницы бывшей Иванова.

Примечание: съестными продуктами торговля на скотском базаре строго воспрещается.

Начальнику горрайонной рабоче-крестьянской совмилиции вменяется в обязанность следить за выполнением вышеизложенного постановления, установить определенный порядок торговли с 7 часов утра до 19 часов, соблюдая полнейший порядок и чистоту, в случае появления на базаре зелени, немедленно конфисковать и направлять в райзаготконтору. Виновные в неисполнении настоящего постановления будут предаваться суду.

Пред. райисполкома Власов. Секретарь Зводовский.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова

Фото облмузея и облархива







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