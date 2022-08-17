О нескольких открытых ливневках на новой дороге между микрорайонами Береке и Алтын-Арман, недалеко от спортивного комплекса «Тобол-Арена», сообщил «НГ» житель Костаная Нуржан ТАСКУМБАЕВ.

Открытые отверстия в районе «Тобол-Арены» опасны для водителей и пешеходов

- Ежедневно тут ездит большой поток машин, ходят люди, - отмечает он. - Но уже несколько месяцев не завершены работы с ливнеками вдоль дороги. На некоторые из них просто бросили шины, дощечки, а некоторые полностью открыты. Чего ждет акимат? Новой трагедии с детьми? Если ребенок провалится в такое отверстие, он и вылезти не сможет. Ночью можно запросто совершить аварию.

Часть из них прикрыты чем попало: дощечками, шинами, железками...



Как увидели на месте корреспонденты «НГ», ливневки такого размера, что маленький ребенок в них запросто упадет. Часть из них прикрыта дощечками, которые легко сдвинуть, часть - старыми шинами, но тоже не особо тяжелыми, а у некоторых вообще нет никакого прикрытия. Таких открытых опасных мест мы насчитали семь, расположены они в нескольких метрах друг от друга.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!