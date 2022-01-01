По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 56 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 67 лет; - зарегистрированы 10 разводов, в том числе 4 по решению суда;

- зарегистрированы 55 новорожденных: 28 девочек и 27 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Адина, Адия, Аглая, Аруна, Марк, Есения, Оливия. Самому молодому папе - 22 года, маме - столько же. Самому зрелому папе - 42 года, маме - 37 лет. 2 роженицы не состоят в браке;

- умерли 39 человек: 21 мужчина и 18 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступили 1 685 вызовов (из них 578 - к детям), в том числе по поводу травм и несчастных случаев - 427, из них 73 - к детям;

- поступили 15 вызовов на ДТП, из них 6 произошли в субботу, 2 июля, в авариях пострадали 16 человек, 12 пострадавших были экстренно госпитализированы;

- скорая помощь доставила в больницы 400 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 174 уголовных правонарушения, из них - 70 краж и 32 мошенничества;

- разыскано 14 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 60 преступлений;

- зарегистрировано 9 наркоправонарушений, в том числе 1 факт хранения наркотиков, 6 наркопроступков, 1 факт контрабанды, 1 - незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

- 4 человека погибли в ДТП.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 179 человек, из них поместили 170: 163 мужчины и 7 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 196 выездов, на случаи горения - 64, на аварийно-спасательные работы - 2