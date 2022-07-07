Две истории об угоне автомобилей высветили проблемы в работе полиции и штрафстоянки

В редакцию «НГ» обратились гражданин России Артур ПАТОКОВ и костанаец Даулет (он попросил не публиковать свои имя и фамилию). Их истории - про угон автомобилей, особенности переговоров с костанайской полицией и тайны штрафстоянки. «НГ» несколько раз писала о костанайской штрафстоянке: машины там разбирают на запчасти и даже угоняют. Новые факты дополняют эту странную картину.

Арендатор, он же угонщик

В апреле 2019 года Артур Патоков сдал в аренду свой Jeep Grand Cherokee. Вскоре арендатор угнал автомобиль. Владелец машины обратился в полицию, оттуда его направили в суд.

С одной стороны штрафстоянки поставили бетонный забор, на территории уложили асфальт / Фото Андрея СКИБЫ

- Я получил решение суда и исполнительный лист, где указывалось, что мой автомобиль должен быть изъят у любого лица и возвращен мне, собственнику. Но найти машину никак не удавалось, - рассказал Патоков. - В середине мая 2022 года мне пришел штраф за превышение скорости в Магнитогорске, рядом с границей с РК. Я сразу решил найти свое транспортное средство в Казахстане и обнаружил его на сайте kolesa.kz, на продаже в Костанае. Объявление было размещено тремя днями ранее.

Артур обратился в российскую полицию, автомобиль объявили в федеральный и международный розыск. Патокову выдали оригинал поручения от МВД РФ к МВД РК о необходимости изъять автомобиль и передать собственнику. Уголовный розыск Троицка направил поручение на таможню о задержании автомобиля при пересечении границы. С полным пакетом документов приехал в Костанай. От автора объявления узнал адрес, где и обнаружил свою машину. Позвонил в полицию, приехали два сотрудника, провели устный опрос, после чего доставили Патокова и продавца автомобиля в Северный отдел УП Костаная.

- Там нас еще раз опросили, уже письменно. Однако, к моему огромному удивлению, полицейские решили вернуть автомобиль не мне, владельцу, а продавцу, у которого нет ни единого документа на автомобиль и который не является собственником! - возмущается Патоков. - Сотрудники пояснили, что тоже понимают абсурдность этого решения, но так им велел руководитель отдела Алмат Алиев. Я сказал, что буду жаловаться в УСБ. Но он все равно решил оставить мое ТС на территории Северного отдела полиции.

На следующий день Патоков предоставил Алиеву оригиналы всех документов, но тот запросил, чтобы поручение прислали на официальный почтовый адрес от ведомственного адреса МВД РФ. Патоков выполнил его просьбу, но Алиев распорядился не выдавать ему автомобиль, а поставить на штрафстоянку в районе ул. Узкоколейной. Позже Патокову пришло SMS, что по его обращению уголовное дело не возбуждено, а материалы списаны в номенклатуру, то есть транспортное средство не является вещественным доказательством.

- Я явился еще раз к Алиеву, но он все равно отказался выдавать мне автомобиль под нелепыми предлогами, что якобы в поручении МВД РФ печать стоит на подписи, - вспоминает Артур. - Я связался с МВД РФ, мне даже сняли видео, как подписывают вновь поручение с постановкой печати и подписи в нужной Алиеву хронологии, и переслали ему. Но Алиев все равно отказался выдавать автомобиль. Эти действия мне показались настолько странными и противоречащими здравому смыслу... Я усомнился в том, что он преследует интересы закона.

Въезд на штрафстоянку закрыт железными воротами / Фото Андрея СКИБЫ

Каждый день владелец автомобиля приезжал на штрафстоянку и следил за сохранностью машины. Затем обратился в суд, где ему пояснили, что по закону его исполнительный лист имеет полную силу на территории Казахстана. На время судебного процесса решил уехать домой.

- Я обратился к сотрудникам штрафстоянки с просьбой разрешить мне установить GPS-датчик на свой автомобиль специализированным СТО, однако Алиев запретил мне это делать и вновь отказался вернуть автомобиль. В итоге я опять обратился в суд, по решению которого мне наконец-то вернули автомобиль, - рассказал Патоков. И пояснил, почему он недоволен этим хеппи-эндом: - Я хочу, чтобы Алмата Алиева привлекли к ответственности и отстранили от занимаемой должности в связи с его полной некомпетентностью либо преследованием личных интересов, а не закона.

30 июня «НГ» направила запрос в ДП Костанайской области. По Закону «О СМИ» на ответ предоставляются 7 рабочих дней, этот срок истекает 11 июля. 6 июля в телефонном разговоре нам пояснили, что ответ уже готов, но в связи с праздничным днем отправить его не могут и предоставят на следующий день.

Аналогичная история произошла в прошлом году с россиянином Егором Мухориным: арендатор угнал у него машину и продал ее в Казахстане. Ее поставили на штрафстоянку в Жезказгане. Полицейские из Костаная, где ранее был перекуплен автомобиль, и их коллеги из Жезказгана никак не могли решить, кто будет отдавать автомобиль владельцу. После публикации в «НГ» машину все-таки отдали.

Штрафное комбо

Автомобиль из следующей истории поместили на штрафстоянку, где начали разбирать на запчасти, а потом угнали! Комбо получается.

ВАЗ-2110 в конце 2020 года поставили на штрафстоянку, а весной 2022-го машина пропала / Фото из личного архива

Даулет купил ВАЗ-2110 на казахстанском учете в июне 2020 года. Позже решил продать, но при оформлении выяснилось, что не совпадает дублирующий VIN-код.

- Сотрудники Южного отдела УП Костаная зарегистрировали уголовное дело после выяснения этого факта, в декабре сделали экспертизу, а спустя время попросили меня подъехать к отделу, чтобы сверить документы, - рассказал владелец автомобиля. - В итоге обманным путем у меня изъяли машину и 28 декабря 2020 года поставили на штрафстоянку.

В феврале 2021 года Даулет обнаружил, что номер автомобиля лежит рядом на земле без болтов. Машину никто не опечатал, в ней уже не было аккумулятора и нескольких запчастей, двери были открыты.

- Позже я узнал, что следствие по уголовному делу приостановлено, причем еще до того дня, когда полицейские изымали машину и ставили на штрафстоянку, - вспоминает Даулет. - Периодически приезжал на стоянку в январе и феврале 2022 года и видел, что из автомобиля пропадают те или иные запчасти. 3 апреля 2022 года я заметил, что автомобиля нет на прежнем месте. Раньше я всегда его видел с моста, специально попросил, чтобы поставили так, чтобы было видно. Слышал, что на стоянке разбирают автомобили, боялся и за свою машину.

Сторож объяснил Даулету, что машину, наверное, украли до того, как его фирма начала охранять штрафстоянку.

- После этого я вызвал полицейских, с ними мы приехали в Северный отдел УП Костаная, написал заявление, полицейские пояснили, что теперь мне нужно связаться с владельцем стоянки, причем сказали, что он позвонит сам, - рассказал Даулет. - В итоге со мной так и не связались. Решил действовать самостоятельно. Чтобы подать иск в гражданский суд, нужны копии документов о заведении уголовного дела по факту несовпадения VIN-кода, но таких документов в Южном отделе УП Костаная не оказалось.

Позже Даулет через знакомых узнал, что дело об угоне автомобиля так и не было зарегистрировано в Северном отделе УП Костаная.

5 июля «НГ» направила запрос в ДП Костанайской области с просьбой сообщить, проводили ли расследование по фактам, связанным с автомобилем Даулета, в двух отделах УП Костаная.

Заколдованное место

6 июля корреспондент «НГ» посетил штрафстоянку по ул. Узкоколейной. По сравнению с сентябрем 2021 года здесь много изменений: позади стоянки вместо железного сетчатого забора установили бетонный с колючей проволокой поверху, территория раньше зарастала травой, а теперь покрыта асфальтом. Как и год назад, стоит охранная будка, а на столбе висят видеокамеры, направленные на территорию стоянки.

Штрафстоянку охраняют собаки.../ Фото Андрея СКИБЫ

…и сторож/ Фото Андрея СКИБЫ

Навстречу вышел охранник и заявил: территория частная, а потому фото-, видеосъемка запрещена. Здесь мы поспорили: вне стоянки территория совсем не частная. Тогда сторож позвонил хозяйке штрафстоянки. Она пообещала прокомментировать ситуацию, но только 7 июля. Так что тему постараемся продолжить.

На столбах - видеокамеры / Фото Андрея СКИБЫ