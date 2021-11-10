Житель Миасса (Челябинская область) Егор МУХОРИН 28 января 2021 года обратился в полицию с заявлением о хищении принадлежащего ему автомобиля Renault Logan. Эту машину Егор, у которого свой таксопарк, предоставил в аренду Александру Савушкину, но работник на линию не вышел, а платежи вносил всего три раза.

Когда-то синий Renault Logan был частью таксопарка Егора

- Каждую неделю водители приезжают в офис такси на осмотр автомобилей, а этот не приехал, - рассказывает Егор. - По сигналу маячка я понял, что машина пересекла границу с Казахстаном, и обратился в полицию в Миассе. Ранее, когда машина была еще на территории РФ, арендатор платил деньги, поэтому я не следил за маячком.

Сигнал маячка пропал в Костанае. Поэтому Мухорин обратился в страховую компанию, где ему по базе данных определили, что автомобиль находится в Жезказгане. Там россиянин и нашел автомобиль - у парня по имени Данияр, который купил Renault Logan в Костанае.

- Какой-то перекупщик Серега продал машину по поддельному паспорту транспортного средства, - пересказывает Егор свой разговор с покупателем. - Кто он - никто не знает, да и Серега ли он вообще. Потому что договор купли продажи они не заключали, он просто передал казахстанцу машину и поддельный ПТС, взял деньги... Я думаю, Данияр мог предполагать, что машина ворованная. Купил он ее недорого - за 1 650 000 тенге, то есть почти в 2 раза меньше ее стоимости. Причем на казахстанский учет ее не поставили.

Мухорин предъявил Данияру оригинальные документы на автомобиль и вызвал полицию. 5 февраля зарегистрировали досудебное разбирательство по факту подделки документов. Машину поставили на стоянку на территории ОП в Жезкагане.

9 февраля по нескольким обращениям жителей Миасса, в которых фигурировал Александр Савушкин, следователь отдела МВД России также возбудил уголовное дело по факту хищения автомобилей.

- Я вернулся в Россию и стал ждать, пока все необходимые экспертизы будут проведены и смогу вернуться за автомобилем, - вспоминает Мухорин. - Мне пояснили, что лицо, совершившее угон, установлено, от него были получены признательные показания. На данный момент прошел суд и Савушкина посадили на 5,5 лет.

3 апреля начальник отдела дознания ДП Карагандинской области прекратил производство по делу, о чем Егора Мухорина не уведомили.

Егор Мухорин: «Полиция надо мной просто издевается, перекладывая ответственность друг на друга»

- Я считаю, что этим были нарушены нормы ч. 2 ст. 118 УПК РК (вещественные доказательства), а именно - при прекращении производства по делу, согласно этой статье, вещественное доказательство должно быть передано владельцу, так как в данном случае личность законного владельца является бесспорной, - говорит Мухорин. - Автомобиль якобы приобретался гражданином Казахстана и на его территории. Но это не было ничем не подтверждено - сделка не задокументирована и не зарегистрирована госорганами.

Согласно постановлению специализированного следственного суда Костаная 5 апреля управление полиции Жезказгана начало досудебное расследование уже по заявлению Данияра - о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица по имени Сергей.

22 апреля автомобиль осмотрели и поставили на штрафстоянку в Жезказгане. 26 апреля материалы уголовного дела направили из ОД УП Жезказгана прокурору Карагандинской области. 26 мая они были приняты к производству в Костанае - по месту совершения сделки купли-продажи.

Сейчас автомобиль Мухорина находится на спецштрафстоянке в Жезказгане

2 июня прокурор Костаная продлил срок досудебного расследования до 5 июля. А 4 июля старший прокурор отдела Костанайской горпрокуратуры согласовал постановление о прерывании срока досудебного расследования "в связи с неустановлением личности мужчины по имени Серега".

В сентябре Егор позвонил начальнику отдела дознания ДП Карагандинской области и выяснил, что может забрать свой автомобиль, но для этого нужно взять разрешение на выдачу ТС со спецстоянки от дознавателя ДП Костанайской области.

- 19 сентября я приехал в Костанай, но мне выдали справку о том, что данный автомобиль не был признан в качестве вещдока по делу о подделке документов, и направили в Жезказган, - говорит Мухорин. - Прокуратура Костаная также подтвердила это.

В Жезказгане он обратился в органы досудебного расследования ДП Карагандинской области с просьбой вернуть автомобиль, руководствуясь ст. 118 УПК РК, но его снова направили за справкой в Костанай. Мухорин решил написать жалобу в прокуратуру Жезказгана, но ему ответили, что все вопросы должны решаться в Костанае.

- Сейчас я нахожусь в Миассе, - рассказал Мухорин "НГ" 4 октября. - Два отдела полиции и два отдела прокуратуры не могут определиться до сих пор, кто же из них выдаст мне постановление о выдаче моей машины. Жилья на территории РК у меня не было, деньги тоже закончились. Я находился на грани нервного срыва в чужой стране, а полиция, по моему мнению, надо мной просто издевается, перекладывая ответственность друг на друга. Я не предполагал, что придётся провести в Казахстане больше двух недель, чуть ли не каждый день проезжая между городами около 1 500 км.

18 октября в пресс-службе ДП Костанайской области «НГ» пояснили, ссылаясь на постановление специализированного следственного суда Костаная от 4 октября 2021 года: решения должностных лиц Северного отдела полиции УП г. Костанай об оставлении без удовлетворения ходатайств Мухорина о передаче ему автомобиля не противоречат действующему законодательству.

"В соответствии со статьей 118 УПК РК автомобиль постановлением начальника ОД УП Жезказгана признан в качестве вещдока по уголовному делу и находится при нем до вступления в законную силу приговора суда или постановления о прекращении уголовного дела, - сообщила пресс-служба. - Автомобиль сейчас находится на территории КГП «Управление городскими дорогами ОЖКХ, ПТ и АД акимата Жезказгана», которое несет ответственность за его сохранность (согласно ст. 6 «Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата»)".

Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования уголовного дела с уведомлением его участников.

То есть, как пояснили в пресс-службе ДП, пока не найдут Серегу, забрать автомобиль со штрафстоянки Егор Мухорин не сможет.

Фото из личного архива Егора МУХОРИНА