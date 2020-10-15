Автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий жительнице Костаная Светлане Пугачевой, весной 2018 года поставили на штрафстоянку в качестве вещдока по уголовному делу. 28 августа 2020 года суд постановил вернуть машину владельцу. После чего выяснилось, что ВАЗ успели частично разобрать. Как сообщила «НГ» дочь Светланы, по тому же делу проходил BMW 530 IA, он находился на той же штрафстоянке, и его тоже разобрали. Тенденция, однако.

На колесах ВАЗ-2115 были титановые диски...

...аккумулятор был на своем месте

...в салоне были установлены магнитофон и бортовой компьютер, на полу лежали коврики /Фото Надежды АНДРЕЕВОЙ

Сергей АНДРЕЕВ, муж хозяйки автомобиля, 9 октября перегнал ВАЗ на СТО, по его словам, так безопаснее. Оба автомобиля были куплены в кредит, но за ВАЗ владельцы платят, а BMW за долги забрали сотрудники Kaspi Bank. По словам Сергея, ключи от обоих автомобилей находились у следователя, а не в вещдоках.

Теперь вместо титановых дисков - обычные железные...

...аккумулятора нет

…в салоне нет бортового компьютера

…магнитофона и ковриков тоже нет /Фото Андрея СКИБЫ

Потери ВАЗа: пропали титановые диски со всех колес, из салона исчезли магнитофон, бортовой компьютер и автомобильные коврики, под капотом не оказалось аккумулятора, в багажнике - запасного колеса.

- Запаска была титановая, диски «Торусы», теперь ничего нет! - перечисляет Сергей. - Резина стояла на 15, сейчас на 13 поставили, она лысая, убитая! Украли заслонку, обрезали шланги. Противотуманки пропали также.На колесах было по четыре шпильки, сейчас везде три осталось, я только сам уже на переднее правое все шпильки поставил. Они там еще все разные поставили: и родные, и с иномарки.

На BMW не оказалось бокового зеркала с водительской стороны, а также ручки на задней двери с левой стороны и бокового повторителя поворота с водительской стороны.

На BMW 530 IA пропали боковой повторитель поворота, боковое зеркало и ручка на задней двери /Фото Надежды АНДРЕЕВОЙ

Еще в августе, до решения суда, Сергей и Светлана обнаружили пропажу и обратились с заявлением о пропаже запчастей в Северный отдел полиции Костаная. Им ответили: пока еще автомобиль проходит по делу как вещдок, и если по решению суда им вернут машину, они смогут принять заявление. Только когда вызвали оперативную группу на штрафстоянку, полицейские приняли заявление. Пока шло следствие, хозяйка автомобиля и ее родственники ходили на штрафстоянку, наблюдали за тем, что происходит с их автомобилем, следили за его состоянием.

По словам Сергея Андреева, динамик на пассажирской двери тоже пытались украсть

- Автомобиль находился в первоначальном состоянии где-то полтора года, потом уже его начали разбирать, однажды мы заметили, что нет бортового компьютера, - рассказала «НГ» дочь хозяйки машины Надежда АНДРЕЕВА.

Специализированная штрафстоянка находится в районе «горбатого моста» по улице Киевской. Вмещает более 1 000 машин. Охранник не пустил корреспондента «НГ» на территорию. Аргумент в виде Закона РК «О СМИ» (гл. 5 ст. 20 «Права журналиста»), согласно которому журналист имеет право посещать организации всех форм собственности, он проигнорировал. Сказал, что может пустить на территорию только с разрешения Владимира Денисова - директора ТОО «КостанайЗеленстрой», которое выиграло тендер на содержание штрафстоянки.

Стоянка огорожена железным сетчатым забором, сверху на нем установлена колючая проволока. Проезд - через железные ворота.

За территорией наблюдает видеокамера, но ее взор направлен только на ворота, а что происходит там, где стоят автомобили и мотоциклы, камера не видит.

Сам Владимир Денисов комментировать ситуацию отказался. Сказал только: чтобы журналист и владелец техники смогли пройти на территорию, нужно предъявить документы о приеме автомобилей на штрафстоянку и о выдаче их владельцам (акт описи).

По данным Надежды Андреевой, эти документы находятся в Северном отделе УП Костаная.

- Когда машину ставили на штрафстоянку, следователь не дал акт описи владельцу, а сейчас дело ушло в Верховный суд, - уточнила Надежда. - То есть сейчас в Северном отделе находится только акт описи о разборе машины. А документ о том, что ее поставили на штрафстоянку, следователь нам не дал.

Надежда звонила следователю, который сообщил, что акт описи прикреплен к делу, а его ксерокопия имеется на штрафстоянке. По ее словам, когда полицейские потребовали акт описи на штрафстоянке, Владимир Денисов ответил, что не знает, где находится документ.

13 октября «НГ» отправила письмо в ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждем ответ.