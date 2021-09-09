Автомобиль жителя Костаная Армана ДОСАЕВА Toyota Rav 4 был 13 мая 2020 года поставлен на специализированную штрафстоянку по улице Киевской как вещественное доказательство по уголовному делу. А 2 марта 2021 года из Южного отдела полиции владельцу машины позвонили и сообщили, что его авто при проверке не оказалось на месте.

Штрафстоянка - это ограждение, колючая проволока, видеокамеры, но 9 машин с нее пропало /Фото Андрея СКИБЫ

Досаев приобрел автомобиль за 15 млн тенге на условиях автокредита, еще не выплаченного полностью.

- 6 мая мной и моим адвокатом был направлен запрос в отдел ЖКХ, ПТ и АД с тем, чтобы нам предоставили информацию о собственнике штрафстоянки, и о том, кто отвечал в период, когда исчезла машина, за безопасность и сохранность транспорта, находящегося там, - рассказал «НГ» Досаев. - 21 мая отдел ЖКХ ответил, что штрафстоянка находится на их балансе.

В ответе также было указано, что «2 марта 2021 года стоянка находилась в обслуживании у ИП «Арайна 2017» на основании временного договора, до подведения итогов конкурса государственных закупок от 26 февраля».

- А 14 июня отдел ЖКХ предоставил другой ответ. В нем написано, что 2 марта 2021 года на данной стоянке отсутствовала обслуживающая организация в связи с тем, что объявленный конкурс на обслуживание стоянки был признан несостоявшимся. Срок обслуживания стоянки ИП Хусаинова закончился 28 февраля, а временный договор был заключен 3 марта 2021 года, - рассказал Арман Досаев. - То есть этот ответ отдела ЖКХ противоречит предыдущему.

Досаев и его адвокат считают, что при таких обстоятельствах госорган должен нести ответственность за несохранность имущества на специализированной стоянке. Тем более что пропажа автомобиля осложнила ход судебных разбирательств Досаева. Его адвокат Григорий БАРИНОВ пояснил, что дело в отношении самого Армана было прервано, так как лица, угнавшие автомобиль, не установлены.

- Мы со своей стороны обратились в суд с исковым заявлением по гражданскому делу - хотели привлечь отдел ЖКХ и ИП «Арайна 2017» к ответственности, но нам дали мотивированный отказ. Причем пояснили, что этот отказ «препятствует повторному обращению в Костанайский горсуд с исковым заявлением по тем же основаниям», - пояснил Баринов. - Мы зашли в тупик - отдел ЖКХ ответственность не несет, кто охранял стоянку - неизвестно, суд заявление наше не принимает, а полиция дело приостановила, так как виновные не найдены.

Председатель Костанайского городского суда Канат ШАКАРОВ подтвердил «НГ», что к ним поступал иск Досаева к отделу ЖКХ и ИП «Арайна 2017» о взыскании материального ущерба и морального вреда. Но заявителю было отказано на том основании, что его вопрос подлежит рассмотрению в рамках возбужденного уголовного дела. На определение суда поступила частная жалоба представителя истца Баринова.

И. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нина БЕНЮХ пояснила «НГ», что на момент обнаружения пропажи автомобиля со штрафстоянки договор с ИП «Арайна 2017» еще не вступил в законную силу, значит, охраной на тот момент занималась ИП Хусаинова.

- Вопрос о компенсации ущерба за похищенное имущество Досаева остается неурегулированным. Планом финансирования ГУ «Отдел ЖКХ» выделение средств для выплат на компенсации за похищенное имущество не предусмотрено, - добавила Бенюх.

В пресс-службе ДП Костанайской области «НГ» сообщили, что при расследовании уголовного дела в отношении самого Досаева полицейские постоянно проверяли наличие автомобиля на штрафстоянке. Как раз дознаватель при очередной проверке и не обнаружил машину, составил об этом рапорт. И уже на этом основании было начато досудебное расследование по статье 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Расследованием сейчас занимается Северный отдел полиции.

- Квалификация была дана, так как автомобиль похищен с территории штрафстоянки неизвестным, который предъявил поддельное разрешение на его выдачу, - пояснила советник начальника департамента полиции по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - Это разрешение приобщено к материалам уголовного дела. Проведенным служебным расследованием факт причастности полицейских к хищению автомобиля не установлен.

Она добавила, что полицией было внесено представление в адрес отдела ЖКХ акимата Костаная и владельца штрафстоянки об устранении нарушений, способствующих совершению преступлений. Ведь с начала года с территории этой стоянки совершено уже 8 краж, не считая случай Досаева.

Также в пресс-службе ДП Костанайской области пояснили, что в настоящее время «в рамках уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск похищенной машины».

6 сентября областной суд принял жалобу на определение Костанайского горсуда и назначил заседание.