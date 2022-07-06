Что делать с грядкой земляники после урожая, чтобы она порадовала и в следующем году

Сезон одноразовой садовой земляники или, как у нас ее называют, клубники подходит к концу. Тех дачников, что не пострадали от града, урожай этим летом порадовал. Сказались мягкая зима, влажная весна и комфортная температура в начале лета. Некоторые садоводы после плодоношения будто забывают об этой ягоде, лишь иногда поливая, а зря. Готовить к успешной зимовке и будущему урожаю надо уже сейчас, ведь цветочные почки закладываются за год до него. Поделюсь несколькими необходимыми агротехническими мероприятиями, которыми займусь в ближайшее время.

Правильная агротехника с благоприятной погодой - залог богатого урожая

Начинать надо с ревизии своих посадок. Продуктивно держать грядку не более 4 лет, ведь к этому времени у растений начинает отмирать корневая система, они слабеют и постепенно гибнут, а значит, и ягод можно не дождаться. Поэтому со старой грядкой лучше распрощаться. Более молодые посадки потребуют времени и внимания.

Прополка грядки - важный прием, позволяющий проредить загущенные посадки и избавить от сорняков. Земляника, образующая побеги - усы, быстро заполоняет все пространство вокруг, а на питание этих органов размножения уходит до 50% сил и соков, остальное - на сам кустик. Если вы не собираетесь размножать землянику, то удалить стоит и все усы вокруг куста. Если же планируете обновить посадки, то на усах оставляйте только первое и второе молодое растение от материнского, остальные срезайте. Для работы используйте ножницы, секатор или нож, не стоит усердно вырывать руками или продирать граблями, это может привести к травмированию самого куста.

Обрезать, порыхлить, подкормить - приемы, которые нужно проделать в ближайшее время

Обрезать листву с растений или нет, вопрос спорный. Я сторонник избавления от старых листьев, но делать это надо заблаговременно, минимум - за 1,5-2 месяца до холодов и заморозков, чтобы кустики смогли хорошо обрасти новой листвой. Замечено, что одно растение земляники с количеством листьев около 50 шт. имеет самый большой урожай.

На кустах я срезаю старые, неприглядные, подсохшие листья, так как они могут быть поражены вредителями и болезнями, оставляя черешки высотой 5-8 см. При этом не трогайте розетку, в которой и формируются листва и цветочные почки. После такой обрезки кустики достаточно быстро зазеленеют вновь.

Земляника отзывчива на легкую и обогащенную кислородом почву, поэтому рыхлителем провожу осторожное рыхление. Так как у нее поверхностная корневая система, то более глубокое рыхление (на глубину 7-8 см) делаю в междурядьях и совсем поверхностно возле куста. На трехлетних посадках зачастую оголяется часть корня, растение возвышается над уровнем почвы. Окучиваю такие кусты на высоту 5-7 см, чтобы появились новые дополнительные корешки. Такой прием называется легким омоложением.

Рыхление совмещаю с подкормкой: вношу небольшое количество органики (хорошо перепревшие перегной или компост) и минеральных удобрений - суперфосфат (100 г на 1 кв. м) и сульфат калия (80 г на 1 кв. м). Удобрения рассыпаю вокруг кустов, перемешивая с почвой, не попадая на молодые листья и в сердцевину куста. Фосфор и калий в этот период более важны, чем азот. Определить их недостаток можно визуально по цвету листьев. Растения, испытывающие потребность в этих элементах, имеют бронзовый, красноватый край листа и фиолетовый оттенок внутренней поверхности листовой пластины.

Не стоит увлекаться древесной золой, она раскисляет почву. А ведь земляника в природе - это лесная ягода, которая прекрасно себя чувствует на слабокислой почве с реакцией рН 5-5,5. О том, как проверить кислотность земли на участке, я рассказывал в № 25 от 23 июня 2022 г.

Читатели «НГ» спрашивали, почему хорошие, мощные кусты не цветут или происходит сброс цветоносов. Причин может несколько. Во-первых, чрезмерное внесение азота в виде органики и минеральных удобрений и недостаток калия и фосфора. Ботва прет, цветов мало. Во-вторых, пустоцветы бывают на грядках с одним сортом, когда недостаток пыльцы сказывается на завязи. Лучше иметь 3-4 разных сорта. В-третьих, паразитическая работа земляничного долгоносика - этот вредитель поражает именно цветы. Наверняка вы видели такие с черной серединкой, которые со временем засыхают. Борьба с долгоносиком, а также паутинным клещом получается только инсектицидными препаратами («Алатар», «Клещевит», «Искра», «Шарпей», «Фуфанон» и др). Развожу согласно инструкции и опрыскиваю дважды: ближе к осени и весной - перед цветением.

О том, как поливать землянику, тоже спрашивали читатели. Полив - это один из самых важных приемов в агротехнике, залог успешного роста и плодоношения. Поверхностная корневая система земляники требует делать это почаще. Тем более что после обрезки отсутствует притеняющая листва, это сказывается на прогревании почвы и быстром ее высушивании. Земля должна всегда оставаться слегка увлажненной. При пересыхании корни растений плохо всасывают азот и нужные микроэлементы. Продолжайте поливать грядки в зависимости от погоды. В жаркую и сухую погоду не реже двух раз в неделю утром либо вечером. Лучше делать это под корень, чрезмерно не заливая листву и сердцевину куста.

Пораженный инфекцией куст уже не спасти, придется удалить, остальные - полечить

Чрезмерная влажность и низкие температуры могут спровоцировать развитие грибковых и инфекционных заболеваний, таких как фузариозное увядание, фитофтороз, ризоктониоз, серая гниль. Их споры постоянно находятся в почве и разносятся с каплями воды, попадая на стебли, листья и ягоды. При неблагоприятных условиях кусты поражаются достаточно быстро. Внешне они выглядят уныло, разваливаются по сторонам, веточки истончаются и усыхают, ягода, если и завязывается, то не наливается, на листьях появляются беловатые пятна, которые становятся бурыми и сухими, куст высыхает.

Растения с такими признаками спасти уже не получится. Придется их удалить вместе с почвой вокруг. Остальные - обработать с профилактической целью фунгицидными препаратами с содержанием меди: бордоская смесь, «Хом», «Ордан», «Ревус», медный купорос или «Ридомил голд». Средства разводите согласно инструкции и хорошенько опрыскиваете не только растения, но и почву. Так же я поступлю и будущей весной, когда на растениях только появляются листья.

Мульчирование грядки соломой снижает риск подцепить почвенную инфекцию

Инфекционные заболевания легче предупредить, чем с ними бороться. При закладке новой грядки соблюдайте расстояние между кустиками - 30-40 см и 50-70 см между рядами. Снизит возможность поражения серой гнилью мульчирование грядки сухой соломой, хвойной корой и иголками, а также выращивание на укрывном материале черного цвета.

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