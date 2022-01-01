Куда пойти с 7 по 14 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Асык ату. Чемпионат Костанайской области
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Тобыл, СК «Астана»
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7-10 июля
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Роллерное президентское многоборье. Чемпионат Костанайской области
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Костанай, школа-гимназия № 28 (пулевая стрельба, силовая гимнастика)
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8 июля, 9.00
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Стадион «Центральный» (кросс)
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9 июля, 10.00
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Набережная по ул. Гашека (лыжероллеры)
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10 июля, 10.00
Материалы номера
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