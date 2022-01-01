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Куда пойти с 7 по 14 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

Спортафишка

 

Что

Где

Когда

Асык ату. Чемпионат Костанайской области

Тобыл, СК «Астана»

7-10 июля

Роллерное президентское многоборье. Чемпионат Костанайской области

Костанай, школа-гимназия № 28 (пулевая стрельба, силовая гимнастика)

8 июля, 9.00

Стадион «Центральный» (кросс)

9 июля, 10.00

Набережная по ул. Гашека (лыжероллеры)

10 июля, 10.00