Сколько можно проводить экспериментов на людях? Костанайцы прошли несколько реформ по жилищной системе. Были домоуправления. В них, почти в каждом, были свои мастерские, где производили ремонт задвижек, вентилей и всей запорной арматуры. Были свои инструменты и оборудование, приобретенные за счет жителей своего района, и работали нормально.

Рынок «Береке», рядом - свалка и какие-то постройки / Фото автора письма

Кроме домоуправлений, хотя жилья было намного меньше, в городе было еще два ремонтных жилищных управления, трест ремонтно-строительный. Все это было при Союзе и перешло в независимый Казахстан. Также была жилищная комиссия, которая следила за работой домоуправлений.

Реформа убрала домоуправления, переименовала их в ПКСК с разными названиями. Но в лучшую сторону ничего не изменилось.

Настало время приватизации, люди тоже не особо верили в эту реформу. Начали ходить слесари, техники со списками жителей и уговаривать подписать согласие купить квартиры, что ПКСК так же будет существовать и ничего не изменится: оплата в ПКСК, а квартиры будут вашей собственностью. Но за ремонт все равно стали брать деньги и придумали следующую реформу - ремонт дома в общем. Подключили учителей, чтобы заключить договоры. Я попросил ознакомить со сметой, тогда подпишу, но работы уже начали. Когда посмотрел смету, утвержденную экспертной комиссией, сразу поднял шум: в смете была такая несуразица, что ремонт пришлось остановить на год. Завышены объемы, которые никому не нужны. При пересчете сметы оказалось, что ненужных работ больше чем на четыре миллиона тенге. А с людей уже брали по полной. Если кому интересно, смета сохранилась, как музейная редкость.

И сейчас происходит реформа: меняют ПКСК на ОСИ и ПТ. Образуют организации по ремонту квартир, то есть возвращают к тому, что был трест по ремонту и два управления, хотя сейчас домов в 10 раз больше, чем было. Кому эксперимент нужен, нашли лазейку. Чем отличается ОСИ от домоуправления?

Сколько будет еще реформ за человеческую жизнь. И вот вспоминаю за прожитые 66 лет в Кустанае - только те, что помню. Приехал сюда по распределению и комсомольской путевке, да и других причин в 1956 году. Какая была тогда жизнь, молодая, веселая, трудовая. Жена сразу сказала: куда ты меня привез, в большой аул? Но я верил, что будет хороший город, красивый, большой, не хуже европейского. И вот во время целины увидели, на что люди способны. Первые годы было трудно, урожай уродился отменный, хранить зерно было негде. Элеватор засыпали старый за три дня, сарай, где сейчас новый элеватор, засыпали за один день. Остальное зерно - в бурты, оно горело, не успевали лопатить, гнило. Вот тогда кинулись в первую очередь строить в области элеваторы. В 1959-1960 годах взялись за дома. В 60-х годах начали строить 5-этажки, а потом стали наращивать шестые этажи. До целины в городе не было госжилья, строили землянки и камышитовые дома.. Чтобы получить какое-то жилье, стояли в очереди по 9-10 лет.

Когда начали вводить в эксплуатацию госжилье, сразу очередь продвинулась до 1,5-2 лет. Люди начали получать хрущевки, как тогда называли дома, бесплатно, за коммунальные платили копейки по сравнению с нынешними ценами. Строили квартал из 6-8 домов, была котельная небольшая на эти дома. Теплосеть была спрятана в лотки, любо было глянуть, трубы и сейчас лежат сухие и нормальные, хотя срок им вышел давно.

В то время малосемейки, малогабаритные квартиры - заслуга Хрущева, поэтому и называли их хрущевками. А колхозы, совхозы в это же время отстраивали сначала дороги, котельные, жилье, водопроводы, Дома культуры, торговые центры, даже в коровниках - водопровод, молокопровод, транспортеры. Люди не хотели ехать в город, в селах жизнь была лучше.Это все заслуга была Хрущева. И я считаю, что Казахстан мир и СССР узнали по-настоящему благодаря секретарю Каз. ССР Кунаеву. Его имя знал весь мир, Казахстан помогала строить вся страна. Вот кто заслужил памятники и названия улиц и городов. Старшее поколение не забудет его никогда.

А сейчас новый аким города. Я понимаю, человек старается, пытается, но восстановить, конечно, без помощи людей тяжело. Поэтому нам, если мы живем в этом городе, самим нужно смотреть за собой. Мы критиковать умеем, но как-то неохота лишний шаг сделать, чтобы выбросить мусор в бачок. Лень, лучше сумку бросить возле бачка.

Я был в Сталинграде сразу после войны и видел разрушенные здания, дом Павлова, который оставили как памятник о войне. У нас в Кустанае войны не было, не дай бог. Но памятники остались о перестройке, точь-в-точь как в Сталинграде. Вот уже 30 лет, как разрушили в центре города пороховой и химический заводы. Центральная свалка и здание как памятник в центре Сталинграда - 2 здания (смотри снимок). Можно по пути посмотреть по ул. Алтынсарина на месте взрывпрома 3- и 4-этажные, также незабываемые 30 лет.

Пережили мы реформы и приватизацию, которая прошла обманным путем, и ремонт домов - вот где было поле для коррупции. Составляли смету вообще смешно, открытая коррупция, но это было узаконено реформаторами.

И вот пришли новые времена, время разрухи. Стали независимыми, никто не мешал рушить. Сначала вроде обещали золотые горы в 2025 году, потом - в 2030-м, а дальше - в 2050-м будет не жизнь, а малина. Но напрасно, мы не дождались. Сначала начали рушить совхозы, колхозы, МТМ, в том числе всю структуру, объекты, да и жизнь вынудила людей покинуть насиженные места. В городе построенное жилье, общежития. Открыли «Айгерим», начали выпускать трубы. Другие объекты стали закрывать, разогнали строительные тресты, управления, самое дорогое, что было - троллейбусы, проезд в которых стоил копейки. А сколько было уничтожено людей, когда не стали платить зарплату, пенсию, рассчитывались бартером: кто что выпускал, тем и платили. Помню, друг рассказывал, что получил получку обоями. Сколько челноков родилось.

Кажется, жизнь улучшается. Но это только кажется. Если посмотреть очередь к мусорному бачку или у «Рахата» полезешь без очереди, можешь получить и по морде. А где обещанный цементный завод в Рудном? Цех по изготовлению санфаянса в Рудном?

Мы пережили много реформ, и были Союз, независимость, совнархоз, горисполком, облисполком, сейчас акимат. Что лучше, мы пока не понимаем. Сейчас прошел референдум, обещают новый Казахстан. Будем надеяться. Ведь народ живет надеждами. Я подписал бюллетень за, хотя не знаю, что изменится, но снова верю. Верили при перестройке тоже, что заживем лучше.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай