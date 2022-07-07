Костанаец уже 5 лет превращает маленькие желуди в большие деревья. Почему у него получилось?

49-летнему Евгению ЗДОРОВЦУ удалась, казалось бы, невозможная для крупных подрядчиков задача - вырастить около 30 дубов так, чтобы они не завяли и не были растоптаны прохожими. Как Евгений стал любителем-дендрологом, в рассказе «НГ».

Топил и морозил

Евгений долгое время жил и учился в военном городке в Оренбургской области, часто вместе с отцом ходил в лес. Отсюда и такая любовь к природе. В старших классах учился уже в Костанае, в школе-лицее № 1. Его первая рабочая специальность - электрик, сейчас переквалифицировался в слесаря.

Один из самых высоких саженцев - напротив окна класса, в котором учился Евгений

- В начале октября 2017 года моей дочке в школе дали задание сделать гербарий, - вспоминает Евгений. - Мы тогда жили в Нур-Султане и выбрали красивый дуб, с него посыпались желуди. Мы их собрали, но на гербарий пошли не все. Не выбрасывать же их... И я нашел в Интернете страничку, где рассказывали, что делать с этими желудями. Решил попробовать их посадить, а вдруг получится. То есть для меня это было спонтанное решение. Хотел природу узнать поближе.

К уходу за желудями Здоровец подошел со всей ответственностью и по-научному. Первым делом окунул желуди в воду. Те, что тонули, откладывал, они считаются годными к посадке. Всплывшие желуди отправлял в мусорное ведро. После чего поместил желуди в холодильник (не в морозилку - «НГ»). Дело в том, что желуди не рекомендовано сажать сразу в землю. У них есть вещества, препятствующие прорастанию семян. В природе эти вещества разрушаются под воздействием холода или смываются талыми водами, после чего появляются первые ростки. Такая имитация влияния зимы в ботанике называется «стратификацией».

Дубы вдоль забора Евгений высадил одними из первых

Позже семена пересадил в почву в маленькие пластиковые стаканчики. Аккуратно подливал воду, чтобы сохранять влажность почвы. Ближе к весне оформились маленькие побеги по 15-20 см. Из 30 отобранных желудей не выжили только два.

- Весной я не стал высаживать, целое лето они стояли, а когда мы переехали в Костанай, оставлять дубы в столице не стал, - говорит Евгений. - Часть их посадили прямо возле дома, а после осталось еще 5 или 6 корешков. Моя мама подала идею, сам бы не додумался, использовать школьный двор, где я учился. Моя учительница Зинаида Ивановна Богомазова была строгой, но справедливой. Она нас не только математике учила, но и воспитывала. Уроки в школе № 1 шли на втором этаже, поэтому я и решил высадить напротив окна нашего класса деревья. Так сказать, оставить о себе память.

По словам Евгения, он опасался, что выгонят со школьного двора как постороннего.

- Здесь и до этого были саженцы, но они засыхали, - отмечает он. - Деревья не любят сухость. Видимо, пионеры местные не знали об этом. Мы пришли сюда всей семьей, высадили саженцы вдоль забора. А осенью 2019 года во дворе историко-краеведческого музея я нашел огромный, очень красивый дуб. Собрал с него желуди и еще около 10 деревьев высадил возле школы. С тех пор за ними ухаживаю, как за маленькими детьми. Почва здесь не везде одинаковая, где-то строительный мусор попадался. Поэтому они разными выросли: какие-то поменьше, побольше.

Пробежка с ведрами

Поначалу поливал саженцы водой, которую ведрами таскал из квартиры почти каждый второй день. Хорошо, что дом в пяти минутах от школы, весь полив занимал примерно 2 часа. За один подход мог полить 4 лунки из расчета полведра на саженец.

Евгений Здоровец: «Иду на работу мимо школьного забора, а глаз радуется!»

- Соседи странно реагировали, все время спрашивали, куда я таскаю воду, - вспоминает Евгений. - Кто-то улыбался загадочно, а кто-то напрямую: «Зачем тебе это надо, неужели на продажу?» Приходилось объяснять, что делаю это просто из интереса.

Позже администрация школы разрешила набирать воду из крана на своей территории. Иногда Евгению помогают ученики, которых он по привычке называет пионерами.

- Я им еще подкормку немного даю, у меня лежал мешок, наполовину наполненный торфом, - отмечает Евгений. - Дубы ведь в основном растут на Украине и в Карпатах. Там климат влажный, жаркий. Это идеально для них. Поэтому я старался воссоздать такие условия. Лучше, конечно, чернозем, но можно и торф использовать. Баловать саженцы, как и детей, нельзя. Если корень хорошо растет, то лучше много воды не лить, а то расти перестанет.

«Главное, не бросать»

Как отмечает Евгений, единственное, что нужно человеку, который захочет последовать его примеру, - это чувство ответственности. Больших финансовых затрат в выращивании дубов нет. Но результат виден не сразу.

- Помню, как сажал и поливал каждое дерево, - говорит Здоровец. - Не то чтобы я с ними разговариваю, но, когда проходишь мимо, они - как живые существа. Каждый день взаимодействую. Иду на работу мимо школьного забора, а глаз радуется! Приятно, когда дочка помогает ухаживать. Иногда прихожу в школьный двор, чтобы побегать. Так сказать, веду здоровый образ жизни. Зимой, когда пробегаешь, видно, как верхушки из-под снега торчат. Если она на морозе гнется, значит, живая, просто спит. Дети лыжню прокладывают, иногда сломают веточку. Жалко, конечно, но от этого никуда не денешься.

Этот саженец чуть не погиб в прошлом году

В прошлом году один саженец почти погиб: оставался всего один листочек. Кто-то наступил и сломал почти до корня. Но уход и своевременный полив помогли саженцу выжить, и уже на следующий год он вновь начал расти.

Одному дереву Евгений дал прозвище Афганец. Растет оно в самом сухом месте, где нет тени.

Дуб по прозвищу Афганец растет на самом сухом месте

- Я смотрю, как он терпит палящий зной, поэтому ему даю двойную порцию воды, - поясняет Здоровец. - И за местными деревьями присматриваю. В прошлом году была сильная жара, видел, как у берез листья пожелтели, их тоже стал поливать. Благо в кране есть вода. Вот два саженца дуба кое-как были различимы среди травы, а когда я взял над ними шефство, они стали активно расти. Есть у славян такое поверье: кто дуб вырастит, тот всю жизнь здоровым будет. Я сейчас даже понимаю почему: столько двигаюсь, бегаю с ведрами, чтобы его вырастить... Поневоле бросишь все дурные привычки, и здоровье прибавляется.

Как таковой цели на будущее Евгений для себя не ставит. Говорит, что важен не столько результат, сколько сам процесс ухода за деревьями. На наше замечание о том, что чиновникам стоило бы поучиться выращиванию деревьев, смеется и говорит, что всегда готов поделиться опытом.

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