Отличный вариант заготовки впрок

Если у вас на огороде укропа завались, не морозьте его, не солите, лучше сделайте соус. Витаминный, ароматный, вкусный. Укроп мелко порезать, удаляя стебельки и грубые части. Измельчить чеснок. Все поместить в блендер. Снять с лимона цедру, отправить туда же, затем выдавить на зелень лимонный сок, немного посолить и влить 100 мл растительного масла. Любого. Я, например, люблю нерафинированное подсолнечное.

Зелень с маслом измельчить блендером. Если будет плохо перемешиваться, можно добавить пару ложек воды. Разложить соус по баночкам, хранить в холодильнике.

Когда-то этот соус готовили, пропуская укроп через мясорубку. Вполне приемлемый вариант.

Ингредиенты

На 4 стакана мелко нарезанного укропа (придавить ложкой, но не трамбовать) - 1 головка чеснока, 1 крупный лимон, 1 ст. л. соли.

