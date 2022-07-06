Как жили и участвовали в работе различных организаций женщины Кустаная в начале 1920-х годов

В своем первом докладе бюро женщин-работниц сообщало, что оно «создано 17 ноября 1919 года из трех лиц. В числе организованных работниц находится членов партии 5 женщин и 49 сочувствующих. Такое ничтожное количество объясняется тем, что в городе слишком мало женщин пролетарского класса. Постановили делать собрания один раз в неделю».

Делегаты окружного съезда женработников. Кустанай, 1929 г.

Из последующих отчетов видно, что бюро активизировало свою деятельность: провели санитарную неделю, проверяли состояние питания в детских приютах и домах старчества, собирали белье для армии, создали комиссию по охране женского труда, провели митинги красноармеек, поставили спектакль. Особое внимание обращали на работу среди женщин в деревне и ауле.

Заявление Евдокии Исаковой о назначении надзирательницей в один из детских домов Кустаная. 1920 г.

Ведомость об успехах в поведении ученицы 3 «Б» класса Кустанайской женской гимназии Анны Остроуховой. 1920 г.

Оживила работу мусульманская ячейка при укоме, больше стало создаваться партячеек в аулах. Уком на своих заседаниях постоянно рассматривал проблемы интернационального воспитания, вопросы культуры и просвещения среди казахского населения Кустанайского уезда. Из протокола № 20 заседания Кустанайского укома партии от 5 марта 1920 года: «Постановили: широко оповестить киргизское население о равноправии женщин и необязательности выдачи родителями своих дочерей по установленному обычаю. Калым считать недействительным».

Сандружинницы Хлопова и Трутникова. Кустанай, 1929 г.

В 1921 году, в период голода, через специально созданные комиссии и комитеты (компомголод) собирали добровольные пожертвования, обходили рынки и квартиры, ставили благотворительные спектакли, мобилизовали население, транспортные средства, проводили лотереи. Женотдел организовал две артели из безработных женщин. Из протокола заседания губпродколлегии от 5 ноября 1921 года: «Жене убитого бандой продработника Должникова выдать единовременное пособие: мануфактуры сорок аршин, муки 5 пудов, чаю один фунт, сахара 5 фунтов, спичек 10 коробок…»

Анкета заведующего Кустанайским губернским женотделом Доры Дорофеевой. 27 июля 1022 г.

Курсанты юридических курсов. В центре - нарком юстиции Ж. Садвакасов, справа - Д. Дорофеева. 1920-1922 гг.

В самый острый период голода губком занимался подготовкой будущих руководителей, о чем писала газета «Степная правда»: «Кустанайская губернская совпартшкола 1-й ступени открыта с 1 декабря 1922 года. Курсантов насчитывается 59 человек, из них 16 женщин и 43 мужчины».

Автобиография воспитательницы Александровского детского дома М. Седых. 28 октября 1923 г.

По социальному составу губернская парторганизация была преимущественно крестьянской, рабочие в ней составляли 10%. Около 7% было женщин и 10% казахов. Партийные и советские органы губернии хорошо понимали важность работы среди женщин.

Удостоверение инструктора окружного женотдела Рабичи Кайдауловой. 1929 г.

В 1923 году были укомплектованы женотделы товарищами, окончившими губсовпартшколу. Женщины стали активней привлекаться к деятельности ячеек, Советов, кооперации, они помогали школам, интернатам, детдомам, боролись с пережитками прошлого за свое достоинство, утверждая новый быт. Если в 1922 году в Советы были избраны 4 женщины, то в 1925-м - уже 770, из них 340 - казашек. Работницы и домохозяйки пошли в ликбезы и политшколы, уверенней проявляли себя и на производстве и в общественной жизни. Хоть и медленно, но менялся вековой домостроевский и феодальный семейный уклад.

Фото облгосархива и облмузея