Путешественник и музыкант из Хабаровска о менталитете, музыке и трезвых сходах

41-летний рок-музыкант, путешественник и блогер из Хабаровска Павел БАКАНОВ посетил Костанай в июне, чтобы встретиться с единомышленниками. Со своей концертной программой он объехал более 200 населенных пунктов в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. О том, что заставляет его двигаться (в прямом и переносном смысле), Павел рассказал «НГ».

Павел Баканов в костанайской творческой студии «Соседи» / Фото Андрея СКИБЫ

- Музыкой я занимаюсь уже 26 лет, со школьных лет, как взял в руки гитару, - вспоминает он. - Уже 10 лет, с 2012 года, выступаю с концертами и путешествую по СНГ. Сначала по чуть-чуть: начинал с деревень возле Хабаровска, потом все плотнее и дальше. Два раза в год стараюсь объезжать Россию и страны СНГ. В Казахстане уже побывал в Семее, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Экибастузе, Нур-Султане, Караганде, Алматы, Жезказгане и Петропавловске. Был и в Кыргызстане.

В этом году Павел проехал через Уральск и Актобе, а после Костаная направился в Нур-Султан, Караганду и Павлодар. Сейчас он уже дома, в Хабаровске.

- Не могу сказать, что есть какие-то сильные различия, но, например, в Казахстане я заметил, что здесь есть влияние азиатской ментальности, - поделился Баканов впечатлениями о своих путешествиях. - Если ты сюда едешь, обязан со всеми подружиться! Иначе, если ты будешь холодно реагировать на знаки внимания, люди начнут обижаться, даже посчитают тебя бессердечным. Я заметил, что чем южнее едешь, тем у людей выше потребность в построении личных отношений друг с другом. Люди Севера отличаются тем, что они долго раскачиваются, чтобы с кем-то подружиться, для них должно пройти больше времени, сближение людей происходит медленнее. Поэтому на меня обращали внимание и говорили: «Он точно с Севера к нам приехал, какой-то он замороженный». А я не мог так быстро с людьми сходиться. В итоге вспоминаю Казахстан с теплотой, несмотря на то, что несколько человек на меня все же обиделись, я не отреагировал на их знаки внимания так, как они от меня ожидали.

Рассказал и про менталитет своего региона - Дальневосточного:

- Хабаровск - вообще южный город, по широте он южнее находится, чем Костанай. На самом деле, Сибирь и Дальний Восток - это очень холодные регионы. И моя родина - это самый холодный регион для своей широты. Поэтому можно сказать, что у нас менталитет близок к северному. Народ активный, наша природа манит совершать походы, много неизведанных мест и много солнца, люди не сидят дома. К тому же на западе России у человека все рядом, а наши люди, к сожалению, наоборот, стремятся в западную часть страны. Но я не хочу переезжать, все время возвращаюсь домой, понял, что очень люблю свой Дальний Восток.

В своих путешествиях Павел побывал в Беларуси, где ему очень понравилось, а вот на Украину поехать не успел.

- Очень жаль эту страну и то, что сейчас вот так все происходит, - говорит он. - Я не могу сейчас давать много комментариев, потому что ситуация сложная, но она меня печалит. Не могу сказать, какой там менталитет, знаю многих людей, которые ругают украинцев, но я не верю, что есть плохие нации, такого не может быть. По информации «Википедии», количество нацистов на Украине, а в российских СМИ говорят о том, что их там очень много, сильно преувеличено.

На подмосковном трезвом сходе. Июнь 2022 года / Фото из личного архива

Самое главное для Павла в его странствиях - даже не достопримечательности.

- Ведь когда бываешь в таком количестве городов, то пропадает желание их смотреть, - объясняет он. - Конечно, в чем-то есть различия и какие-то города тебе кажутся действительно красивыми. Мне, например, нравятся города, где сохранилось что-то старинное, та же архитектура. В Казахстане мне понравился Алматы, горы - это, безусловно, красиво. Столица ваша не понравилась, так как город новый, застроенный недавно, я не люблю такое. Самое ценное, что я ищу в любом городе, - это люди. Ради них и приезжаю. Если я нахожу единомышленников в каком-то городе, то он начинает мне нравиться больше всего. Из таких городов я бы отметил Караганду и Павлодар. Про Костанай пока ничего не могу сказать, я познакомился тут только с одним человеком и то, чем он занимается, мне импонирует. Он борец за трезвость. В Казахстане, наверное, - это актуальное движение. У нас в России проводятся уже трезвые сходы по всей стране. К сожалению, алкоголизм есть везде, но в моей стране появляется мода на трезвость. Такие сходы посвящены собранию путешественников, там ведутся страноведческие рассказы. Традиционно такие сходы проводились в западной части России, их инициатор - известный путешественник Антон Кротов.

Сейчас Павел Баканов координирует Хабаровский трезвый сход.

- Я также призываю на сход не только путешественников, но и музыкантов, - говорит он. - Единственное правило - воздерживаться от употребления одурманивающих веществ.

По словам Павла, одна из причин, которая направляет его дорогу, - это музыка.

- Автор своего творчества должен нести его людям, - поясняет он. - Я езжу с гастролями. Путешественники наблюдают одно правило: «Чем дальше ты едешь, тем лучше тебя принимают». Или есть такое понятие: «Нет пророка в своем Отчестве». Если кто-то к людям приедет издалека, например из Норвегии, сразу к нему повышенный интерес. А если хочешь быть известным, тебе самому надо ехать в Норвегию или еще куда-то. Я был меломаном в детстве и остаюсь им сейчас. Когда впервые взял в руки гитару, появилось желание писать песни на уровне тех, на которых я вырос: это отечественный рок периода развала СССР. Больше всего на меня повлиял свердловский рок: «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», а также Юрий Шевчук, «Воскресение», «Машина времени». Я занимаюсь экспериментальной музыкой и разными жанрами. И все, что мне нравится, не чураюсь воплощать в жизнь. Стиль, в котором я работаю, называется фьюжн - это сплав различных стилей. Но, поскольку играю я один и на акустике, в афишах я пишу «фьюжн-акустика». Пою в основном на вечные темы, иногда делаю каверы на очень малоизвестные группы, например, на ряд дальневосточных авторов.

Весна 2022 года. Павел Баканов выступает на концерте в Кемерово / Фото из личного архива

Играл кавер и на экспериментальную экстравагантную группу «Оркестровая яма», которая была одной из любимых у рок-музыканта Петра Мамонова.

- Все эти музыканты поют на самую разную тематику и стараются смотреть глубже каких-то видимых вещей, - отмечает Павел. - Я тоже стараюсь искать глубокий смысл и поднимать нетривиальные темы. Например, я считаю, что понятие любви очень сильно искажено в сознании большинства. Если открыть определение любви в Священном Писании, там оно явно не такое, как в попсовых песнях. Многие вещи мы не понимаем. Основная моя целевая аудитория - люди, которые стараются искать ответы на вопросы. Я себя тоже к таким отношу и стараюсь находить таких людей. Я занимаюсь творчеством, потому что не представляю себя без этого. Пробовал жить без музыки какое-то время, как все нормальные люди, но понял, что так не смогу, я по-другому сделан.

Этой осенью Баканов планирует отправиться в Индию через Казахстан.

- Сейчас такая ситуация, что в одной половине мира нас уже особо и не ждут, остается другая половина, которая всегда была лояльна к России, - отмечает Павел - Индия - это страна, где традиционно очень любят русских. Я знаю людей, которые несут в Россию ведическую культуру из Индии. Это очень богатая в культурном плане страна. Я считаю, что нам нужно учиться у индийцев многим вещам. Например, я нашел ответы на многие вопросы в ведической культуре. В Китае и Японии не был, но, если там будут проводить мои концерты, конечно, поеду.