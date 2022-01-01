1 июля 1970 г. в результате проведенного конкурса горисполком поощрил автора герба города Кустаная С. Ф. Кулика премией в размере 300 рублей.

2 июля 1975 г. госкомиссия утвердила акт госприемки в эксплуатацию 70-квартирного жилого дома с аптекой по ул. Толстого, 50 в Кустанае.

3 июля 1939 г. руководство Кустаная приняло решение о передаче здания бывшей мечети в Наримановке под кинотеатр. Помещение бывшей церкви, находящейся в Красном Пахаре, передали горсовету Осоавиахима под Дом обороны. Помещение бывшей церкви, находящейся на кладбище, передали русскому педучилищу под общежитие.

4 июля 1944 г. в Кустанае организован Дом малютки для безнадзорных детей раннего возраста. Временно горисполком предоставил помещение по ул. Тарана, принадлежащее горздравотделу.

6 июля 1984 г. в связи с пуском в эксплуатацию нового здания автовокзала в Кустанае горисполком изменил и утвердил новые маршруты движения автобусов.

7 июля 1954 г. Кустанайский горисполком разрешил мельзаводу № 6 строительство плотины через лог Абиль-сай с проездом по верху плотины по ул. Баймагамбетова автогужевого транспорта.

9 июля 1958 г. Кустанайский горисполком выделил автотресту № 2 земельный участок под строительство заправочного пункта на 500 тонн ГСМ в районе мусульманского кладбища.

10 июля 1944 г. решением Кустанайского облисполкома при техникуме механизации сельского хозяйства в Кустанае организованы одногодичные курсы по подготовке казахской молодежи в сельхозтехникум с контингентом в 30 человек.

13 июля 1949 г. Кустанайский горисполком принял решение о закрытии и консервировании старого кладбища (сейчас - парк Победы). Открыто новое кладбище за Наримановкой в юго-западной стороне, похороны разрешены с 15 июля.

13 июля 1960 г. Кустанайский горисполком вынес решение о реорганизации 8-летней школы № 538 (СШ № 115) в 10-летнюю.

14 июля 1986 г. Кустанайский горисполком утвердил положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Кустаная». Учреждена городская Книга почетного гражданина г. Кустаная.

15 июля 1949 г. по решению облисполкома в Кустанае проводился съезд работников культуры и искусства, главной задачей которого выдвигались меры улучшения культурно-просветительной работы в области, благоустройство сел и аулов.

17 июля 1945 г. при Кустанайском облисполкоме организован отдел по делам архитектуры со штатом 5 человек.

21 июля 1946 г. к Всесоюзному дню физкультурника в Кустанае провели парад физкультурников и областную спартакиаду. Спортивные общества «Буревестник», «Молния», «Азот», «Динамо», «Спартак», «Швейник» выводили колонны по 100 человек, 50 человек из которых - в спортивной форме. Для премирования участников облкомитетом по делам физкультуры выделено 5 000 рублей.

23 июля 1952 г. решением горисполкома в целях поддержки оздоровительных мероприятий и создании условий для отдыха граждан, безопасности их движения в общественных местах в Кустанае запрещено движение всех видов транспорта по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) от ул. Московской (ул. Сьянова) до ул. Актюбинской (ул. Летунова). Решение действовало в течение двух лет.

25 июля 1942 г. решением облисполкома при отделе искусств Кустаная создана государственная музыкальная школа с 7-летним курсом обучения на базе существующей при обкоме союза рабочих НСШ музыкальной студии. За музыкальной школой закреплено помещение по ул. Советской, 31 (ул. Байтурсынова), занимаемое конторой авторемонтной мастерской облавтоуправления, и временно передано пианино Дома пионеров.

26 июля 1941 г. решением облисполкома в Кустанае создан эвакуационный отдел по приему эвакуированного населения при облисполкоме со штатом 6 человек.

27 июля 1937 г. постановлением облисполкома начато строительство телефонной станции системы ЦБ на 500 номеров, так как в Кустанае действовала одна телефонная станция устаревшей системы МБ на 200 номеров с однопроводной сетью. На строительство отпущено 120 тыс. рублей.

28 июля 1976 г. Кустанайский горисполком принял решение о проведении 22 августа 16-й городской выставки цветов на площади им. Ленина.

28 июля 1967 г. в Кустанае принято в эксплуатацию здание автовокзала 2-го класса по ул. Гоголя (строило СМУ-3 треста «Кустанайстрой»).

31 июля 1979 г. в связи с празднованием 100-летия основания Кустаная за заслуги в социально-культурном строительстве города присвоено звание «Почетный гражданин города Кустаная»: пенсионеру А. И. Базанову, 1-му секретарю Кустанайского обкома Компартии Казахстана А. М. Бородину, летчику-космонавту В. Ф. Быковскому, пенсионерке И. Ф. Горшуновой, заместителю председателя Совета Министров Каз. ССР Ш. Ж. Жаныбекову, врачу-травматологу, Герою Социалистического Труда Н. Г. Исмагулову, пенсионеру С. Г. Корчагину, командиру авиапредприятия И. А. Мудрову, бригадиру треста «Кустанайтяжстрой» Ф. И. Силкину.