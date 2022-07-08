О свалке во дворе дома № 71 по ул. Наримановской в районе Жана Кала сообщила «НГ» жительница Костаная Айна КОЖАБАЕВА.

Ул. Наримановская, 71. Во дворе дома куча веток лежит перед контейнерами...

- Это ужасно и это постоянно, - возмущается она. - Куча мусора, коробки, отходы. Зимой - выброшенные елки, летом их сменяют срубленные и высохшие ветки деревьев. Мусор вываливают со всех сторон.

...и такая же куча слева от контейнеров

Свалка действительно вызывает много эмоций. Куча из веток еще с зелеными листьями лежит перед контейнерами, другая куча уже высохших веток - слева от них. К веткам жильцы добавляют мусорные пакеты, пластиковые бутылки, картон...

Ул. Тауелсиздик, 169. К этой куче мусора во дворе дома за две недели прибавился…

Свалка во дворе дома № 169 по ул. Тауелсиздик спустя две недели после публикации ее фотографии в «НГ» стала еще больше. Если до этого мусор лежал за забором, ограждающим контейнеры, то теперь почти такая куча появилась рядом с контейнерами.

...мусор перед контейнерами

Колодец возле поликлиники № 3 в районе КСК за две недели так и не закрыли нормальной крышкой.

Колодец возле поликлиники № 3 остается с деревянными досками вместо люка

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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