В Казахстане снова спорят о необходимости создания оптово-распределительных центров

Одни считают, что это очередное вливание огромных денег в посредническую структуру. Другие уверены, что ОРЦ как основа прозрачного оборота огромных масс товаров помогут сделать адекватными цены на них, помогут производителям, удовлетворят розничную торговлю. Апеллируют постоянно к Министерству торговли и интеграции, потому что в РК проект создания национальной товаропроводящей сети договаривались реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Договаривались еще пять лет назад, но дело все тормозится.

Не кипит, лишь греется

Нынче тема всплыла потому, что в конце июня министр торговли Бахыт СУЛТАНОВ запросил для своего ведомства в бюджете 54 млрд тенге. По сообщению КазТАГ, «на выполнение обязательств в рамках государственно-частного партнерства по проектам оптово-распределительных центров», которых в стране намечено за три года (2021-2024 гг.) построить 24. Цели создания - обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей, особенно мелких и средних фермеров, к инфраструктуре долгосрочного хранения продукции и первичной ее обработке/доработке для сбыта; снижение транспортных, логистических и торговых издержек за счет прямой связи резидентов и клиентов сети оптовых центров.

Существование оптовых рынков - живое доказательство необходимости ОРЦ / Фото из архива «НГ»

Работа уже должна вовсю кипеть, но пока лишь слабо греется. Год назад, когда цены на мощно вздорожавшие овощи поразили воображение казахстанцев, того же Султанова на брифинге в республиканской Службе центральных коммуникаций спрашивали, где ОРЦ, обещанные еще к 2020 году.

- Не считаете ли вы себя виновным в том, что центры в полную силу не начали работать? - спрашивали министра.

Он отвечал, что ОРЦ «как грибы за день не вырастают». Говорил, что работа движется. Упоминал о двух пилотных центрах, которые строятся в Павлодарской области... Однако в ноябре 2021 года, то есть три месяца спустя, в Павлодаре прошла бизнес-конференция Potato Party (Картофельная вечеринка), которую организовало в целях информирования фермеров ТОО «Национальная торгово-распределительная сеть». И там говорилось, что пилотные ОРЦ все еще на стадии проектно-сметной документации.

Так, может, все-таки они не нужны, задала «НГ» вопрос председателю Союза овощеводов и картофелеводов Кайрату БИСЕТАЕВУ, который участвовал в той бизнес-конференции. Зачем, например, Костанаю такой центр, если у крупнейших в области овощеводческих хозяйств отличные хранилища, есть возможность напрямую поставлять товар в торговые сети, в том числе по заявке розницы мытыми и упакованными? Что касается заявленной заботы о мелких хозяйствах, то при закупе их товара ОРЦ несет затраты, откуда тогда ждать снижения цен для потребителей?

ОРЦ «Складская»?

- Возможно, по снабжению собственными овощами и картофелем Костанай - это вариант, близкий к идеальному. Действительно, может, здесь ОРЦ и не надо, а может, он нужен только для экспорта. Но, если мы исходим из реальности, в которой есть такие мегаполисы, как столица, Алматы, Шымкент, есть регионы, где не выращиваются определенные овощные культуры или объемы их совсем небольшие, не достаточные, там ОРЦ необходимы, - считает Бисетаев.

Говорили мы применительно к теме в основном о снабжении овощами. Но это просто для примера и потому, что собеседник хорошо знает положение дел в отрасли.

На бизнес-конференции Кайрат Бисетаев объяснял, чего хотят от ОРЦ овощеводы / Фото forbes.kz

- То, что ОРЦ нужны, доказывает такая простая вещь, как существование оптовок. Без них же не обойдешься, - говорит он, - поэтому такие рынки есть везде. Стихийные ОРЦ, куда оптовики свозят товары и откуда они расходятся по рознице. В Костанае есть Складская. В Астане на краю города развернулся рынок «Чарын», куда оптом приходит все. Оттуда мелким оптом товары забирают другие городские базары: «Евразия», «Артем», «Салем». Плюс там закупаются магазины, рестораны, гостиницы. У них есть свои партнеры - газелисты, маленькие ИП, которые нанимаются на доставку по заказу: берет на «Чарыне» два мешка картошки, 20 кг говядины, помидоры, лук, туалетную бумагу, моющие и развозит по графику.

В Алматы есть «Алтын орда», в Шымкенте - «Жибек жолы». На них цены на 30-50% ниже, чем на городских рынках, в рознице. Иногда - на пике спроса и спекуляций - цена может быть и в два раза меньше. Мы - картофелеводы, «морковники» - их прекрасно знаем. Они нас. Покупают у нас товар грузовиками. Между оптовыми рынками налажены связи. С «Чарына» звонит на «Алтын орду» человек и сообщает, что у него лишних две машины овощей, требуется пристроить... То есть все отлажено годами, стихийно, но очень неплохо работает. Не устраивает то, что это «серая» зона. Там нет договоров, счетов-фактур, чеков, ничего такого. Все непрозрачно, без документов. И ценообразование там происходит так, как посчитают мужики, которые работают как ИП в лучшем случае, а в худшем просто как физлица. Что устроит? Если вместо «Чарына» будет на краю города действовать ОРЦ, который станет нам служить перевалочной базой. Это я говорю то, как мы, картофелеводы, видим роль этих центров.

Что устроит

По мнению Кайрата Бисетаева, без официального участия государства в работе ОРЦ не обойтись. Пусть акиматы (возможно, через СПК) становятся их учредителями. Раз государственно-частное партнерство, участвуют деньгами, выделением земельного участка.

- И будут заинтересованы в том, чтобы этот инфраструктурный объект работал правильно, - говорит собеседник. - Управлять должен совет директоров, в котором должны быть и производители, руководители ассоциаций, чтобы распределительные функции не отрывались от реалий. Вот определили, что ежегодно столица, скажем, потребляет 140 тыс. т картофеля и что ежедневно от павлодарских хозяйств туда на ОРЦ 20 т будет поставляться. Делаем договор. В области решаем, кто хочет с Астаной работать. Определяются семь хозяйств, они по графику отпускают картофель. Расчет еженедельно. Приходят счета-фактуры, накладные, все дела. Деньги капают. Голова у овощевода не болит. Нам выгодно. Им выгодно. И предприниматель знает уже, что у него гарантированно какое-то количество заберет ОРЦ. Так что он учтет это при посадке весной. Вот этот вариант нам кажется оптимальным. И что касается ценообразования, то оно с документами будет прозрачнее. По крайней мере, будет четко видно, на каком же этапе стоимость товара сильно меняется и когда формируется бешеная разница между ценами производителя и розницы.

Картинки разные

Мнение относительно оптово-распределительных центров у главы Союза овощеводов однозначное: с точки зрения обеспечения внутреннего рынка цивилизованными товаропроводящими путями ОРЦ нужны. О своем видении их функционирования он рассказал, но оговорился, что с этим самым видением есть проблемы. У министра торговли оно другое, у заместителя министра, возможно, третье, а есть ведь еще и акиматы.

- Особенности национального бизнеса, - говорит Бисетаев, - концепция есть, но не садились и не прописывали, каким ОРЦ должен быть. Может, я со своими представлениями в чем-то ошибаюсь. Но у министра (Бахыта Султанова - «НГ») все довольно непонятно и сложно. Возможно, потому что завязано на экспорт нашей продукции, на поставки ее через ОРЦ в российские торговые сети. Стратегически это очень правильно. А как тактически это будет делаться, я не совсем понимаю. Конечной картинки нет. Но это у меня. А направление, повторю, правильное. Вы же понимаете, что, например, наши шымкентские дыни такого качества, что могут продаваться не только в российские сети, но и в Европу. Другое дело, что их производят мелкие крестьяне, с которыми тяжело работать. А если будет ОРЦ, который возьмется на юге формировать серьезные партии, паковать и фасовать товар, тогда это здорово. А если еще ОРЦ будет иметь структуру, которая поможет крестьянам получить сертификат для экспорта в Европу, то ОРЦ становится таким якорным игроком на рынке, который заинтересован в том, чтобы вся продукция фермеров региона через него проходила. А центр, снимая свои небольшие проценты за услуги, получал бы большие деньги с вала. ОРЦ - про это. Правильно выстроенный, он нужен.

Действительно, в концепции ОРЦ говорится о том, что это не просто современный склад, а центр доработки сырья и товаров до стандартов, которые потребует розница. Для овощей это, например, мытье, калибровка, упаковка, дозаривание в камерах газации, короче, целый спектр сервисов.

Однако тема про ОРЦ - с бородой. Более того, до недавнего времени проект считался приостановленным. В связи с тем, что до январских событий реализацией его занималась компания, аффилированная с Тимуром Кулибаевым. Потом перестала заниматься.

Но, судя по тому, что министр торговли в июне заговорил об обязательствах по этому проекту, из шкафа его вновь достали.