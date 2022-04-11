Странная ситуация сложилась в Костанайской области с выявлением опасной инфекции

С начала года в адрес «Нашей Газеты» из разных районов области стали поступать сообщения: болеет и дохнет скот, овцы, свиньи. Опытные животноводы говорили, что проявления хвори очень похожи на симптомы ящура, но диагноз этот ветеринары не ставят, хотя втихую советуют хозяевам живность привить именно против этой заразы. Сейчас наступает выпасной период, опасность распространения вирусной инфекции становится в разы выше. «НГ» попыталась выяснить, в области реальная ситуация замалчивается или регион действительно остается чистым от ящура.

Чистота - залог...

Болезни сельскохозяйственных животных, прежде всего, категория экономическая. Тот же ящур, которым болеют парнокопытные, означает падеж молодняка, да и взрослых продуктивных особей, снижение надоев и привесов, запрет на реализацию продукции, комплекс карантинных мероприятий, включая вакцинацию, утилизацию больных, - все это деньги, потери. Плюс к этому - опасность заражения для людей, ящур - инфекция для человека несмертельная, но проявления болезни очень неприятные, требуют лечения.

Наличие опасного заболевания животных у нас не признают, но профилактику ящура рекомендуют / Фото fermer.ru

Одним словом, куда ни кинь, всюду нежелательные последствия. Еще одно из них - жесткие ограничения на экспорт продукции животноводства и перемещение сельскохозяйственных животных как внутри страны, так и за рубеж. Опять ущерб.

Поэтому понятно, что государства очень ценят статус «чистый от ящура», который достигается годами и годами планомерной работы по оздоровлению поголовья и профилактике болезни. К 2015 году Международное эпизоотическое бюро признало 9 областей Казахстана в центре и на севере страны свободными от ящура без вакцинации, в их число вошла и Костанайская область, а к 2017 году 5 областей на юге и востоке стали считаться свободными от ящура с вакцинацией.

Но в 2021 году ситуация стала ухудшаться, РК поначалу не признавала этого, но в 2022 году пришлось. 14 января случай заболевания ящуром КРС в Карагандинской области был подтвержден лабораторно. Россия, Белоруссия ввели ограничения на поставки к себе из Казахстана продукции животноводства, россияне объявили о начале массовой кампании по вакцинации скота в приграничных с нами областях. Однако у нас самих подобная мера официально необходимой не объявлена.

Если кто-то кое-где

Между тем первые публикации об эпизоотическом неблагополучии по ящуру свидетельствовали о том, что инфекция голову поднимала еще в середине прошлого года.

- У нас, по крайней мере с лета 2021 года, идет падеж скота, который сжигают или вывозят в могильники, но об этом официально не говорят, - рассказал в январе нынешнего года порталу eldala.kz глава КХ из Мендыкаринского района Мереке ИСМАГУЛОВ. - Не хотят портить внешне благополучную картину.

Он же говорил и о проблеме вакцинации от ящура, которая в сложившейся ситуации за счет государства не проводится. Область-то значится свободной от этой инфекции.

В середине февраля хозяева крупных товарных хозяйств собирались в региональной палате предпринимателей обсуждать вопросы господдержки, в том числе и о ящуре там шел разговор. Прессу туда сначала планировали пригласить, а потом передумали. Но, о чем речь шла, знакомые животноводы рассказали.

А вслед на WhatsApp редакции пошли сообщения просто от сельчан из Сарыкольского, Аулиекольского райнов, что скот болеет с температурой, течет слюна, изъязвлена ротовая полость, поражены копыта, но тревогу по этому поводу никто особо не бьет, карантин не объявляет. Диагноз животным ветспециалисты ставят «везикулярный стоматит». Вакцинировать при этом рекомендуют противоящурной вакциной.

Прислали и документальное подтверждение. Апрельское письмо, направленное и. о. руководителя ветстанции Аулиекольского района Шагировым директорам ТОО, главам КХ, ИП, а также акимам сельских округов, врачам ветеринарных участков. В нем говорилось буквально следующее: «В связи со сложной эпизоотической ситуацией по заболеванию ящуром в Республике Казахстан, а также с регистрацией болезни в соседних районах Костанайской области и подозрением на случаи ящура в некоторых округах Аулиекольского района рекомендуем всем владельцам животных... принять меры по приобретению вакцины против ящура за собственные средства. Так как в связи с геополитической обстановкой приобретение вакцины за счет государственных средств находится в неопределенном состоянии... Необходимо принять срочные меры по вакцинации до выхода животных на летние пастбища».

Болезнь неизвестной этиологии

Исходя из всей этой информации, «НГ» направила запрос в управление ветеринарии акимата Костанайской области. Мы спрашивали, имеются ли подтвержденные случаи заболевания ящуром сельхозживотных за 2021 год и первый квартал 2022-го. Есть ли факты заболевания скота в товарных хозяйствах, которые поставляют сырье на молочные заводы? Просили также прокомментировать письмо и. о. руководителя Аулиекольской ветстанции. Есть ли пока неподтвержденные случаи заболевания ящуром, проведен ли по ним забор материала для лабораторного анализа и когда будет результат?

- За 2021 год и 3 месяца 2022 года на территории Костанайской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания ящуром... суть не в том, сколько случаев зарегистрировано, а в том, когда диагноз подтвержден лабораторно, - ответил на запрос «НГ» руководитель управления ветеринарии Акат ШЕКТЫБАЕВ, - случаев заболевания в товарных хозяйствах не зарегистрировано... вакцинация проводилась за счет собственных средств в целях профилактики. Согласно письму и. о. руководителя КГП «Ветеринарная станция Аулиекольского района», доведена искаженная информация по факту заболевания сельскохозяйственных животных ящуром в сельских округах. Окончательный диагноз ставит только ветеринарная лаборатория после проведения диагностических исследований. Патологические и биологические материалы из Аулиекольского района в Национальный референтный центр по ветеринарии в г. Нур-Султан не поступали. Доведенные факты не соответствуют действительности. В настоящее время и. о. руководителя... освобожден от занимаемой должности. Вся эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям на территории Костанайской области постоянно находится на контроле ветеринарной службы. На 11.04.2022 г. заболело болезнью неизвестной этиологии 7 213 голов крупного рогатого скота, 66 голов мелкого рогатого скота и 53 головы свиней, которые на сегодняшний день выздоровели. В НРЦВ г. Нур-Султан отправлен патологический и биологический материал в количестве 67 проб, 1.04. 2022 года получен результат 6 проб с отрицательным результатом на ящур.

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Ответ понятен. Но как-то, на наш взгляд, многовато болезни неизвестной этиологии. При нынешних-то возможностях ветеринарной диагностики. Решили все-таки еще раз спросить владельцев сельскохозяйственных животных, к чему их мнение склоняется.

- У нас проблемы возникли в самом начале года, - сказал «НГ» директор федоровского ТОО «Турар», имеющего современную молочно-товарную ферму, Кайрат ОСПАНОВ. - Наши ветеринарные специалисты считают, что это ящур. Были потери. А скот, который в большинстве, к счастью, не пострадал, мы срочно привили. Прямо в новогодние дни, массово, чуть ли не круглые сутки работали. Использовали трехвалентную противоящурную вакцину. Она, конечно, жестко действует, но это в данной ситуации было оправданно. Покупали вакцину сами. Кстати, за наш счет привили 100-процентно и скот жителей сельского округа.

Виталий МЫШКО хозяйствует в Новошумном сельском округе того же района. Держит скот, не так много, как «Турар», но тоже немаленькое стадо - около 80 голов. Рассказывает, что зимой и у него КРС болел.

- Слюнотечение сильное, пена в углах рта, язвы на слизистой, на вымени у коров водянистые волдыри, они потом лопались, доить, конечно, невозможно было и жалко на скотину смотреть, - вспоминает он, - копыта тоже имели поражения, у некоторых прямо слазили. Телята мертвыми рождались. Да, думаю, это симптомы ящура. Но пробы у моих коров не брали. Я с ветврачами знакомыми консультировался по телефону, чат опять же есть, в котором специалисты общаются. Конечно, я скот лечил. Буду ли вакцинировать против ящура? Да, собираюсь. И ветврачи, кстати, «без протокола» очень рекомендовали самим купить вакцину и обезопасить скот.

Виталий говорит, что он-то в состоянии приобрести, но для подворий она в копеечку влетит. А вакцинировать надо, ведь скот со дворов уже начинают на выпасы гонять.

Есть и еще несколько респондентов, которые называться не стали, но считают, что «всё все прекрасно знают». Кстати, в соцсетях сейчас активно рекламируют противоящурные вакцины. Позвонив по одному из телефонов, услышали от продавца, что спрос в Костанайской области на них есть, устойчивый.

О болезни

Ящур - острое вирусное заболевание из группы зоонозов. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные Инфекционный процесс характеризуется тяжелым течением с изъязвлениями в полости рта, носоглотки, на коже в межкопытных щелях, на вымени. Общая продолжительность болезни у животных - от 10 до 15 дней, при злокачественном течении ящура, особенно у коров, более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток.

Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных, реже - через мясо. Возможна прямая передача инфекции при доении, уходе, лечении, убое животных, воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями.