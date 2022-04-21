О довольно большой свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 5 в 9-м микрорайоне сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара БУРЯТОВА.

Свалка во дворе дома № 5 в 9-м мкр-н разрослась за пару недель

- Свалка разрослась буквально за пару недель, - пояснила она. - Мелкий мусор и выброшенные елки появились давно - пару месяцев назад точно. Потом добавили бумагу, пакеты. Все это сваливали за мусорными контейнерами. В последние две недели мусор появился и перед контейнерами: пластик, бумага, бытовые отходы. Все это лежит, гниет и портит вид. Не раз жаловались в «Тазалык», они обещали вывезти, но до сих пор не вывезли даже елки!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели свалку, которая бросается в глаза не столько размерами, сколько разрастанием по территории. Горы пластика, целлофана и бумаги вместе с поржавевшими елками почти оккупировали контейнеры с разных сторон.

Свалку вдоль ул. Станционной спустя две недели убрали, но кучи строительного мусора остались

Свалку на ул. Станционной, о которой мы писала две недели назад, убрали, но вдоль дороги остался строительный мусор.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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