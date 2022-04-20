Костанайские рыболовы вспоминают недавний «последний» лед

Летний зной в середине апреля. Когда у нас такое было? А вот есть же. На градуснике временами почти под 30! Снега давно нет даже в глубоких кюветах, прыщиками остатки льда на озерах…

Межсезонье отменяется?

Разговариваю с рыбаками. Соглашаются: да, к середине апреля лето нас не часто жалует. И все-таки вспоминают былые времена, когда по «последнему» льду рыбачили чуть ли не в купальных костюмах.

Лебяжинский карась

Мы с Сабанеем тоже припомнили, как лет 8-10 назад закрывали сезон на Аксуате. Солнце тогда припекало так, что пришлось раздеться до футболок, а обгоревшие до ожогов руки потом три дня спасали всяческими мазями. Правда, аксуатской ночью температура опустилась тогда до того, что к утру палатка покрылась инеем. За два дня той рыбалки лед отошел от берега настолько, что до земли можно было добраться только на лодке, с помощью которой сметливые аксуатовцы смогли заработать, обеспечивая переправу сотням таких рыбанутых, как мы. Но экстрим был оправдан. Таких карасиных чушек, которые с трудом протискивались в лунку по причине своих невообразимых размеров, с тех пор мне ловить не приходилось.

В прошедшем зимнем сезоне Аксуат не порадовал. Зато килограммовым карасем «выстрелила» Лебяжка. Сотни наших рыболовов закрывали сезон именно там, причем их не смущало ни то, что от Костаная до водоема, расположенного в Узункольском районе, более 200 км, ни то, что часть пути пришлось преодолевать по расквашенной и разбитой в пух и прах полевой.

Один из таких отчаянных - Егор КАСПЕР. Прошедшей зимой он рыбачил неоднократно на наших разных озерах, но самой памятной, конечно же, стала Лебяжка. Признается:

За таким карасем и 200 км можно проехать

- На этом озере я был первый раз, очень надеюсь, что не последний. Водоем очень понравился, особенно размерами карася. Они все, как один, были от 700 г до 1,5 кг. Ощущения вываживания непередаваемые, рыбачил на «балалайку», особенно уловистой оказалась кивковая удочка. Ловил на мотыля, немного прикармливал живым мормышем. Были с ночевкой, отловились отлично. Я лично поймал около 40 кг. Выставлял несколько жерлиц, но щука была мелкая, поэтому сразу же возвращалась обратно в лунку, основное внимание было сосредоточено на карасе. Так что закрытие зимней рыбалки у меня прошло на высшем уровне.

Сюрпризы Токтаса

Не перестает меня удивлять это озеро. Еще совсем недавно славилось оно своим окунем. А то вдруг гарантировало отличную карповую рыбалку. Прошедшим летом вдруг порадовало отменными карасями и щукой. И вот теперь новый сюрприз - карасиный клев из лунки. Так что закрывала здесь зимний сезон целая армия карасятников.

Закрытие зимнего сезона на Токтасе

Среди них - костанаец Илья ПЕТРОВ. Рассказывает:

- Закрытие зимнего сезона прошло довольно-таки интересно. В первый раз поехал с одноклубником и товарищем по группе Fishkosta на озеро Токтас, что вблизи поселка Банновка. Отправлялись за окунем, но тогда отловились слабо и думали, что уже закрыли сезон. Удовлетворения не получили. Но было внутреннее чувство того, что все-таки еще будет возможность оторваться душой и закрыть сезон на отлично. Так было принято решение выехать на страх и риск на уже слабый лед Токтаса, откуда пришла информация о том, что там вдруг «дернулся» карась. Выезд на карася был запланирован на 10 апреля. Вечером 9 апреля и ранним утром 10-го весь Костанай гудел в поисках мотыля, магазины к этому времени уже закрыли сезон его продажи, а частники не завезли. И вот удача: я все-таки нашел хорошего крупного мотыля и незамедлительно выехал на федоровскую трассу. По приезде на место оказалось, что машин вокруг озера не сосчитать, будто весь Костанай приехал сюда. Но вот я ровно в 9.00 разложил удочки в поисках карася, сел рядом со всей массой людей. За час мне удалось поймать только два хвоста. Пришлось экспериментировать со снастями. Перебрал несколько мормышек, заменил леску, так удалось определить самую уловистую удочку. Но дело было не только в снасти. Карася надо было еще и найти. Его поиски вдали от прибрежной зоны результатов не дали. Поэтому было принято решение сместиться в камыш. И оно оказалось верным: с 11 утра до 16.30 удалось выудить 46 хвостов на крупную мормышку бронзовый «глазик» с серебряной вставкой. Радости не было предела, душа наконец-то успокоилась, и этот выезд был закрытием сезона по льду уже точно. Классным закрытием!

Тобол тоже порадовал

Знаю я немало наших рыболовов, которые не заморачиваются выездами на рыбалку за тридевять земель от родного дома, предпочитая получать удовольствие в компании батюшки-Тобола. Видела не раз, как этой зимой из лунок некоторые вытаскивали очень приличных тобольских щучек, причем с утра до обеда по 6-8 торпед. Самим же нам с Сабанеем по «последнему» тобольскому льду прямо в центре Костаная повезло на крупную почти полукилограммовую плотву и таких же красавцев-окуней.

Такого окуня из лунки можно поймать прямо в центре Костаная

Там же, в центре города, справа от большого моста всю зиму рыбачил один заядлый окунятник. Его «Ладу» с номерами давно забытого старого формата почти каждый день можно было увидеть в одном и том же месте на городской набережной. В отличие от тех, кто пытал здесь удачу поймать живца, этот патриот Тобола был зациклен исключительно на окуне. Как-то он похвалился мне своим уловом. Честно говоря, я не ожидала, что прямо в городской зоне нашего Тобола за каких-нибудь 3-4 часа можно надергать 3-4 кг очень симпатичного окуня. Причем мелочовки в этих его килограммах не было. Были «матросики» величиной со взрослую ладонь и даже поболее. А один, почти горбач, вообще потянул бы граммов на 700. Секрет был прост. Он всю зиму ловил из одной лунки, постоянно прикармливая там тобольского полосатика. Я поинтересовалась, где, кроме Тобола, он еще рыбачит. «А зачем куда-то ехать, если здесь и удовольствие, и рыба?» На этот встречный вопрос ответа у меня не было.

Фото предоставлены членами группы Fishkosta

Клев-инфо

Напомним о сроках нерестовых запретов. На водоемах г. Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов запрещено ловить:

- щуку - до 20 апреля;

- сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая;

На водоемах других районов и городов Костанайской области действует запрет на лов:

- карася - с 20 мая по 10 июня;

- щуки, язя - с 10 апреля по 10 мая;

- сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня.

На Верхне-Тобольском водохранилище от устья (мыс Дома отдыха) до верховий залива Котюбок и на Каратомарском водохранилище от поселка Халвай до плотины Аятского рудника (Тобольский рукав) и от автодорожного моста (трасса город Рудный - станция Тобол) до поселка Майский (Аятский рукав) запрет с 15 апреля по 1 июля.

На разливах карасиных озер при глубине в 30-40 см уже можно пробовать ловить карася на летнюю удочку, как это местный люд уже делает в Долбушке.