Об открытом участке труб небольшого диаметра возле дома № 72 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Ирина ОБУХОВА. Она пояснила, что теплотрасса находится рядом с магазином Globus Beauty.

Трубы, входящие в дом № 92 по ул. Амангельды, открыты уже больше двух месяцев / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



- Во-первых, уходит тепло, а во-вторых, это просто неэстетично: ветхая, ободранная изоляция на небольших трубах рядом с «магазином красоты», - отмечает Ирина. - Трубы заходят в дом, квартиры в котором явно теряют тепло. Понятно, что уже нехолодно, это не так актуально. Но о том, что трубы открыты, я и мои соседи сообщали еще два месяца назад. Реакции от тепловиков так и не последовало.

На месте корреспонденты «НГ» увидели ободранный участок теплотрассы, трубы заходят в многоэтажку.

Трубы рядом с домом № 1 «В» в 9-м мкр-н, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК утеплили.

Трубы рядом с домом № 1 «В» в 9 мкр-н спустя две недели изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На открытом колодце недалеко от средней школы № 2, о котором мы сообщали в прошлом номере, появилась крышка.

Колодец недалеко от школы № 2 закрыли спустя неделю после публикации в «НГ» / Фото Ксении РЕБИК

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