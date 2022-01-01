Прочитал в «НГ», что 25 февраля совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела строительства акимата Лисаковска Владислава Заикина и рекомендовал акиму Лисаковска вынести Заикину предупреждение о неполном служебном соответствии. Однако 1 марта акимат Лисаковска прокомментировал, что действия Заикина правомерные. Какие будут действия совета по этике в случае невыполнения рекомендаций акимом Лисаковска Абаем Ибраевым?

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Комментарий:

На вопрос отвечает и. о. руководителя департамента по делам государственной службы по Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ:

- Согласно п. 45 регламента работы совета по этике Агентства РК по делам госслужбы, при необоснованном неисполнении должностными лицами рекомендаций совета по решению председателя секретариат готовит информацию на заседание совета по этике для принятия решения о внесении в вышестоящий госорган или должностному лицу рекомендацию о рассмотрении ответственности соответствующего должностного лица.

Так как аким Лисаковска в итоге согласился с рекомендацией совета по этике в отношении своего подчиненного Заикина, рекомендация в его адрес советом не выносилась. На основании решения совета по этике распоряжением акима Лисаковска от 11 марта 2022 года № 47-р/к на Заикина наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу, предусмотренного пп. 11 п. 1 ст. 50 Закона «О госслужбе РК».