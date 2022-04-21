Проверка прокуратуры показала, насколько легко в Костанае рубят деревья, нарушая закон

Несколько лет «Наша Газета» рассказывала читателям о том, как в Костанае коммунальные службы вредят зеленым насаждениям. За судьбу деревьев боролись местные активисты, но всякий раз чиновники говорили: кронирование и вырубку проводят правомерно и по необходимости. Однако неделю назад выяснилось, что это далеко не так: городская прокуратура проверила работу отдела ЖКХ акимата Костаная и выявила, что незаконно вырубили тысячи деревьев. Теперь для компенсации те же подрядчики должны воткнуть в землю почти 300 тысяч саженцев. Как считали потери и где будут возмещать ущерб? И вообще, каким образом под носом акимата в 2020 году наш маленький оазис превращали в пустыню? Попробуем разобраться.

По актам выполненных работ ТОО «Таза жол АТ» вырубило в Притобольском парке 14 579 деревьев / Фото Ксении РЕБИК

Сравнили акты и разрешения

Разбирательство по самому крупному эпизоду расследования прокуратуры дошло до суда. В 2021 году надзорный орган проверил, насколько законно отдел ЖКХ потратил 1 121 120 000 тенге - эти деньги городской бюджет выделил на текущий ремонт Притобольского парка (в него входит новый триатлон-парк - «НГ»). А также исследовали другие контракты, связанные с реконструкцией и ремонтом улиц областного центра.

Ерлан Сарсенов объяснил, что нарушения выявили в ходе сверки документов отдела ЖКХ / Фото из архива «НГ»

- В ходе проверки изучено исполнение договорных обязательств, в том числе где производилась порубка деревьев, - пояснил в ответе на уточняющий запрос «НГ» прокурор Костаная Ерлан САРСЕНОВ. - Выявлены нарушения. Объем незаконно вырубленных зеленых насаждений установлен прокуратурой путем сверки разрешений на порубку деревьев с актами выполненных работ, в которых указывалось количество вырубленных деревьев.

Названия фирм-подрядчиков прокуратура не сообщает. Но журналисты газеты «Наш Костанай» нашли решение специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 18 января 2022 года. В нем отдел ЖКХ и прокуратура Костаная судятся с ТОО «Таза жол АТ». Требовали принудить ответчика к высадке деревьев взамен незаконно срубленных. Деревья выпилили в Притобольском парке. И если отдел ЖКХ в своем иске заявлял о 64 деревьях, вырубленных без разрешения госоргана, то прокуратура дала цифру, в разы большую: 14 579. Взамен каждого вырубленного дерева в радиусе километра от него требовали высадить 20 новых. Такая норма прописана в правилах содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденных решением областного акимата. Таким образом, только ТОО «Таза жол АТ» и только в Притобольском парке (и рядом с ним) должно высадить 291 850 деревьев.

Руководитель ТОО «Таза жол АТ» отказался комментировать судебное решение. Так что позицию фирмы можно понять только по судебному решению: «Представитель ответчика требования не признал, пояснив, что, согласно заключенному договору, подрядчик по заданию заказчика произвел санитарную вырубку, а также вырубку деревьев от ветровала, прошедшего 7 апреля 2020 года. Считает, что выдача задания подрядчику выражена в приложении к договору, а также в протокольных заданиях для производства санитарной и аварийной вырубки, что является разрешением самого уполномоченного органа на вырубку деревьев. Компенсационная высадка производится лицом, в интересах которого была произведена вырубка, что закреплена в типовых правилах содержания и защиты зеленых насаждений».

Отвечая на вопрос «НГ» о том, как отдел ЖКХ акимата Костаная объяснял причину выявленных нарушений, Ерлан Сарсенов резюмировал: одна из причин нарушений - «отсутствие контроля со стороны ЖКХ». Деталей к выводу прокурора добавляет все то же судебное решение по Притобольскому парку: «Свидетель Маркитан А. С. пояснил, что наличие фунтовых деревьев в количестве 14 120 штук, а также наличие аварийных падений деревьев в результате ветропала 395 штук не установлено, так как подсчет деревьев не производился, он же, являясь техником-технологом лесного хозяйства, просто расписался в акте обследования без подсчета деревьев».

Анатолий Маркитан признал в суде, что подписал акт обследования без подсчета деревьев / Фото из архива «НГ»

- Меня просто пригласили визуально показать, какие деревья можно убирать, а какие нет, - прокомментировал «НГ» Анатолий МАРКИТАН. - Пригласило ТОО «Таза жол АТ». Я тогда даже не знал, что там будет парк. Какие деревья в итоге вырубили, я не проверял. Если разобраться, я чисто по-человечески показал, какие деревья с точки зрения науки можно рубить. Проверку проводить я не должен. То, что я акт подписал, это была моя ошибка. Я показал визуально, и вот так вот получилось...

Надо отметить, что судья Мурат Найманов, согласно решению, счел необоснованным аргумент ответчика о том, что вырубка производилась на основании акта обследования зеленых насаждений и протокола технического совещания. То есть подписанная, не глядя, бумага от Маркитана разрешением на вырубку не является. По крайней мере, так счел суд.

Саженцы завяли

Автор этой статьи 19 апреля побывал в Притобольском парке. Где именно вырубили больше 14 тысяч деревьев, понять сложно. Есть отдельные пни, но их количество едва ли доберется хотя бы до сотни. Напрашивается предположение, что большую часть из 14 579 деревьев могли вырубить только на бумаге. Хотелось бы верить, что это не так, потому что в противном случае договор отдела ЖКХ и акты о выполненных работах должна будет дополнительно проверить антикоррупционная служба. Пока же мы можем исходить только из результатов проверки прокуратуры.

Дорожки в триатлон-парке проложены так, что деревья на ее пути были сохранены, но закованы в новую брусчатку. Все лето прошлого года за их судьбу боролась гражданский журналист «НГ» Ильзира Стаканова. Она неоднократно жаловалась в службу iKomek, опасаясь что деревья не выживут в окружении брусчатки. Но без особого успеха.

Часть деревьев в Притобольском парке подрядчик замуровал в брусчатку / Фото Ксении РЕБИК

Цитата из статьи, опубликованной 14 сентября 2021 года: «25 августа «НГ» отправила запрос руководителю отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину, ответ нам предоставили 8 сентября. И позиция госоргана в решении экологической проблемы нас, мягко говоря, поразила. Мы спрашивали, проводился ли тендер на данные работы, какие предприятия в нем участвовали, были ли описаны технические спецификации по высадке деревьев в триатлон-парке и в чем они заключались. В ответе за подписью и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВА сообщается:

- По объекту «Текущий ремонт Притобольского парка в районе центрального пляжа в г. Костанае» производились государственные закупки в 2020 году, также подробная информация имеется на портале государственных закупок. Для производства строительно-монтажных работ по объекту имеется техническая спецификация, которая также входит в конкурсную документацию.

Если такой подход к судьбе деревьев - и старых, и новых - в отделе ЖКХ не изменился, то о будущем многотысячной компенсационной посадки можно сожалеть уже заранее.

Уже этой весной в парке много прошлогодних саженцев пожелтели и засохли. Видно, что ни один из них не был полит.

Многие саженцы в Притобольском парке уже засохли / Фото Ксении РЕБИК

Из решения суда узнаем, что подрядчик по договору сам высадил 533 дерева. Их вычли из общего объема компенсационных посадок. Где сажать оставшиеся 280 520 деревьев в радиусе километра от парка, непонятно. Для такого нового леса придется, наверное, частично отодвинуть реку Тобол.

И не менее важный вопрос: кто и как будет контролировать приживаемость такой зеленой массы. Как сообщил в ответе на запрос «НГ» прокурор Костаная, «указанные сведения находятся в компетенции местного исполнительного органа, ставить вопрос о мерах прокурорского реагирования в настоящее время преждевременно».

Джунгли меж домов

Еще 698 деревьев, по подсчетам прокуратуры Костаная, незаконно вырубили на улицах. Где и сколько, можно узнать из таблицы. Корреспонденты «НГ» осмотрели лишь некоторые из этих участков.

Список мест, где прокуратура выявила незаконные вырубки

Количество зеленых насаждений Наименование объекта строительства 24 От территории очистных сооружений до пересечения ул. Промышленной ул. Гагарина 240 Ул. Пушкина в границах ул. Дзержинского - ул. Бородина 23 Ул. Алтынсарина в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова 24 Участок от ТК 16.08 до ТК 16.11 по ул. Карбышева 82 Пр. Аль-Фараби в границах ул. Майлина - ул. Перронной 82 Ул. Каирбекова в границах ул.Лермонтова - Тепличный комбинат 66 Ул. Чкалова в границах пр. Абая - ул. Гашека 116 Ул. Чкалова в границах ул. Карбышева до пр. Абая 3 КНС № 1 6 КНС-5А 32 ГКНС

На ул. Пушкина, в границах ул. Дзержинского и ул. Бородина, мы увидели металлический заборчик на участке земли между полосами движения. До ремонта здесь была пешеходная аллея из 240 деревьев. После Притобольского парка это второй по размеру ущерб. Неужели, когда проектировали расширение проезжей части, не было очевидно, что вся аллея обречена на снос? И теперь подрядчику, как утверждает прокуратура, нужно высадить 4 800 саженцев - в 20 раз больше. Где взять под эти земли, непонятно, неужели сносить жилые дома?

А вот на ул. Алтынсарина, в границах улиц Павлова и Баймагамбетова, прутики саженцев уже есть. Здесь вместо 23 незаконно вырубленных должны появиться 460 новых деревьев.

Вдоль ул. Алтынсарина высадили новые деревья / Фото Ксении РЕБИК

Такие же прутики, только побеленные, на ул. Каирбекова, в границах от ул. Лермонтова и до Тепличного комбината. Их должно быть не меньше 1 640. Мы, конечно, не стали пересчитывать все прутики, но джунглей между дорогой и частными домами замечено не было.

Больше других нас заинтересовал проспект Аль-Фараби, в границах улиц Майлина и Перронной. Здесь вырубили 82 дерева. О них автор этой статьи писал в апреле 2020 года. Тогда реконструировали дорогу, ведущую к железнодорожному вокзалу. Напротив больницы хотели сделать новый парковочный карман, заменить асфальт на тротуаре и отремонтировать уличное освещение.

Так проспект Аль-Фараби выглядел после вырубки деревьев в апреле 2020 года / Фото из архива «НГ»

- Взамен спиленных высадят новые - 420 деревьев (350 пирамидальных тополей, 29 сосен обыкновенных и 31 голубую ель), - комментировал в апреле 2020 года представитель подрядчика ТОО «АБЗ+» Олег ВОЙТИЦКИЙ. - Мы спилили карагачи и березы. Сосны в количестве 10 штук пересадят в район памятника Беимбета Майлина, на площади перед железнодорожным вокзалом. Еще высадят кустарник вокруг памятника, бирючину обыкновенную. Там еще организуют многоуровневую клумбу и высадят много цветов.

И вот прокуратура спустя 2 года выяснила, что деревья вырублены незаконно. «НГ» попыталась вновь связаться с Войтицким, но он оказался сильно занят и не стал обсуждать работу ТОО.

Эти деревья высадили на пр. Аль-Фараби вместо 82 вырубленных / Фото Ксении РЕБИК

Кстати, обещанные ТОО деревья действительно появились на пр. Аль-Фараби. Тогда местный активист Евгений Полуянов возмущался тем, как высажены деревья. Индивидуальный предприниматель Кристина Коломийцева в ответ обещала, что все деревья приживутся, а высажены они в строгом соответствии с правилами. Но эти посадки - лишь малая часть от того, что теперь требует прокуратура. В радиусе километра взамен 82 деревьев должны быть высажены 1 640 деревьев - в три раза больше обещанных Войтицким.

Услуга через сайт

На сайте электронного правительства прописан алгоритм, как получить разрешение на вырубку деревьев. Нужно зарегистрироваться, войти в систему, нажать на клавишу «Заказать услугу», указать необходимые данные, заполнить заявление и подписать электронной цифровой подписью. Такую процедуру должен пройти любой, кто хочет вырубить деревья вне земельного участка, находящегося в вашей собственности.

Если же деревья вырубают для строительно-монтажных работ, процедура немного усложняется. Подрядчику нужно прикрепить заявление по форме и электронную копию правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных «Регистр недвижимости»). Кроме того, потребуется заключение комплексной вневедомственной экспертизы, а также «материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающих на пятне объекта, с указанием существующих деревьев, подробного и количественного состава, их состояния». К заявлению следует приложить план компенсационной посадки, гарантийное письмо по компенсационной посадке с указанием даты завершения работ, договор с организацией на высадку новых деревьев. В случае гибели высаженных деревьев лица, в интересах которых была проведена вырубка, производят повторную посадку зеленых насаждений и обеспечивают дальнейший уход за ними в течение двух лет.

Если все подрядчики выполнят требования прокуратуры, то в Костанае появятся почти 300 000 новых деревьев. А если учесть недавние заявления руководства ССГПО, которое рассказало «НГ» о высадке вокруг Рудного с 2016-го по 2021 год более 24 млн деревьев, то вместе два города должны создать новые джунгли. Завидуйте, тропические леса Амазонии!