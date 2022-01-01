Возникло непонимание после прочтения статьи «На усмотрение пользователя водоема» (№ 13 (1044) от 31 марта 2022 г.). Я узнал, что в январе этого года вышли изменения в правилах, которые регулируют выдачу путевок и вылов рыбы. А в статье про них ничего не сказано. И хотелось бы узнать конкретно насчет озера Абай, там в последнее время рыбаков стали часто штрафовать, а согласно новым правилам, можно вылавливать до 5 кг без путевки.

Петр, пользователь сайта ng.kz

От редакции

Новые изменения относятся к правилам осуществления любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица. В Костанайской области таких территорий две: Наурзумский государственный природный заповедник и Сарыкопинский государственный природный заказник, они находятся в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. К остальным водоемам новые правила отношения не имеют.

По поводу озера Абай, которое официально называется Итсары (людям проще его называть по селу, которое расположено в 3 км от озера): водоем располагается в Узункольском районе Костанайской области, относится к Тобыл-Торгайской бассейновой инспекции и находится в арендном пользовании ИП «Каратау». Вылов рыбы без путевки на таких озерах запрещен.