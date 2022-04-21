Тоже пасхальная сдоба

Европейская пасха миновала, конечно. От нее нам достался рецепт пинце - небольших куличей. Будут хорошо смотреться и на нашем столе. В остерпинце довольно много масла. Правда, яиц поменьше.

Пинце пекут небольшими / Фото пользователя Marya

Но опару придется ставить, хоть и на сухих дрожжах - с молоком и двумя ложками муки. Она должна вызреть. Дальше действуем, как в предыдущем рецепте рубрики, с той лишь разницей, что яично-масляно-сахарную смесь добавляем за один раз. Хорошо положить чуточку куркумы или шафрановой эссенции, чтобы тесто было ярче. Вымешиваем его. Даем время, чтобы при подъеме увеличилось вдвое. Обминаем. И месим с перерывами примерно полчаса. Потом тесто отдыхает минут пять, и выкатываем круглые заготовки. Из приведенного количества продуктов - 3-4. Кладем на противень с пекарской бумагой, прикрываем пищевой пленкой без натяжения, даем расстойку полчаса. Потом на каждом изделии делаем крестообразный надрез. Печем при 170 градусах 30-40 минут. Можно посыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты

500 г муки, 1 пакетик (7 г) сухих дрожжей, 100 г сахара, 2 яйца, 100 г масла, 120 мл молока, щепотка соли, немного ванильного сахара.