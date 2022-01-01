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Куда пойти с 21 по 27 апреля

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

23 апреля,

12.00

 

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

24 апреля,

12.00

«Волк, коза и козлята», Я. Габровский, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22 апреля,

17.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

21 апреля,

17.00

V Международный форум дирижеров

27 апреля,

18.30

«В мире музыки» - концерт камерного хора

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Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Астана»

Костанай, «Тобыл Арена»

26 апреля, 20.00