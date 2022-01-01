Куда пойти с 21 по 27 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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23 апреля,
12.00
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«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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24 апреля,
12.00
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«Волк, коза и козлята», Я. Габровский, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22 апреля,
17.00
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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В течение месяца
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Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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21 апреля,
17.00
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V Международный форум дирижеров
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27 апреля,
18.30
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«В мире музыки» - концерт камерного хора
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Астана»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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26 апреля, 20.00
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