Тонкости пасхальной выпечки

Хороший кулич должен быть вкусным, пропеченным и при этом увесистым. Легкие, как пух, куличики - скорее для декора, чем для наслаждения. Предлагаю много раз проверенный рецепт. В нем есть пара тонкостей, которые помогут даже тому, кто редко печет.

Чем больше в куличе сдобы, тем он вкуснее / Фото povary.ru

Главное правило, которому научили меня хозяйки, чьи куличи мне нравились, - сдобу в тесто надо вводить в несколько приемов, чтобы дрожжи смогли его поднять. Второе - делать опару. Сегодня у большинства из нас под этим понимается процесс активирования дрожжей в теплой воде с добавлением сахара. Мои тетя и бабушка, которые пекли в деревне хлеб, опару для него заводили всегда с мукой. Такая хороша и для куличей. И дрожжи для них лучше все-таки брать сырые.

Все продукты для теста выньте из холодильника часа за 2-3 до употребления. Масло нарежьте кубиками, оно должно стать очень мягким. Муку просейте.

Раскрошите помельче дрожжи, посыпьте их сахаром и начинайте добавлять теплое (30-35 градусов) молоко. Сначала будет кашица, когда дрожжи и сахар полностью растворятся, к смеси надо добавить стакан муки и хорошо размешать венчиком. Опару оставить часа на два в теплом месте. Она поднимется шапкой, запузырится. Опара считается зрелой, когда шапочка на ней сама опадет. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, добавьте к опаре, перемешайте. На этом же этапе вводят отдушку - ванильный сахар, цедру лимона. Теперь кладите всю оставшуюся муку. И можно первый раз вымесить тесто. Постоит минут 15, начнет подниматься - вводите понемногу сливочное масло, месите с ним минут 10, чтобы хорошо впиталось.

Готовое оставьте под пищевой пленкой или влажным льняным полотенцем часа на 1,5-2. Обомните. Добавьте изюм, обваляв его в муке, он тогда равномерно распределится по тесту. Месите еще четверть часа. Потом раскладывайте по формам, которые изнутри не забудьте смазать. Я пеку в бумажных, но обычно в двойных - вставляю одну в другую. Кладу тесто на треть высоты формы, может, чуть выше. Из указанного количества продуктов получается 7-8 среднего размера куличей. Пеку при 180 градусах около 50 минут.

Ингредиенты

Мука - 700-900 г (из них - стакан на опару), сырые дрожжи - 50 г, молоко - 0,5 л, сахар - 400 г, яйца - 5-6 штук, изюм без косточек (желтый или коричневый) - 100 г, сливочное масло - 300-350 г.