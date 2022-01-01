Давно хотела поделиться с вами своими мыслями по поводу так называемого санминимума (он же - допуск к работе).

После того как люди, проходящие медосмотр, обошли всех специалистов, дней где-то через 10-15 нужно прийти за санитарной книжкой. «Ан нет! - скажут некоторые, которые действительно проходят медосмотр. - Тебе вручат санкнижку и отправят в заветный кабинет, путь куда лежит через кассу, где нужно оставить определенное количество кровно заработанных». Причем задумано вроде хорошо и правильно. Наш любимый Минздрав хочет оградить нас от особо опасных инфекций, привить нам знание гигиены, предупредить, а значит, вооружить нас необходимыми знаниями, умениями и навыками в борьбе против опасных бактерий.

Но вот как обстоят дела на самом деле. Ты кладешь купюру в санкнижку, а в последние годы оплачиваешь через кассу, и тебе просто ставят печать и подпись. И все! С таким подходом к допуску к работе я сталкиваюсь уже с 2003 года (тогда оплата была 50 тенге). Сначала нам объясняли: мы платим, чтобы не слушать лекцию. Но однажды я решила повернуть ситуацию. В одной из поликлиник (а тендер на медосмотр они выигрывают по-разному) я пришла к такому «лектору», протянула санкнижку и с честным лицом сказала, что пришла лекцию прослушать. Но мне «лектор» так же честно поставил заветные подпись и печать и денег с меня не взял.

В 2021 году - уже год, как была пандемия - чудесным образом вдруг выросла цена на санминимум с 500 до 600 тенге почему-то (какой при этом импортодостовляемый компонент оного, непонятно). Ну да ладно. Сказать, что оплата этого «не пойми чего» бесит меня почти 20 лет, это ничего не сказать. В кабинете, где мне любезно выдали санкнижку и отправили в нужном направлении, я осторожно поинтересовалась: «А чего я еще не знаю по нужному поводу за столько лет работы?» На что последовал уклончивый ответ. В кассе я тоже попыталась выяснить, за что плачу деньги. Там сказали, что все узнаю в заветном кабинете, и еще дали памятку, где говорилось о значении санминимума, была выдержка из статьи Кодекса о здоровье народа или чего-то подобного (ага, значит, кто-то крышу двигал по этому поводу).

В очереди в этот кабинет я и мои друзья по несчастью просидели около часа. Нас набралось около 10 человек. И опять все как всегда: доктор машинально ставил печати и подписи и тут же втирал нам про гигиену как науку. А потом он решил показать, как медики моют руки, но при этом не сказал, что так моют медики, а сказал, что так правильно мыть руки. «Хорошо, - сказала я. - Я знаю, как медики должны мыть руки, и что такое гигиена я тоже могу объяснить. А вы по моей должности ответьте, что я должна знать и что соблюдать, чтобы на моем рабочем месте ничем не заразиться. Работаю там-то и тем-то. Работала медиком, соцработником, педагогом. У меня почти 30 лет стажа. Расскажите мне на 600 тенге то, что я не знаю! В наше время, когда все является услугой, я считаю, что имею право знать, куда идут мои деньги, что я оплачиваю. Ведь я оплачиваю услугу».

Врач, конечно, не ожидал такой наглости, сказал, что мы будем сидеть до вечера. («Ну-ну, у меня время позволяет. Интересно, что он нам будет до вечера рассказывать?») «Вот разработайте нам памятки по каждой профессии, а то мы по ТБ всякую ерунду сдаем. Например, какое оборудование называется электротехническим? И всякий бред. А мы, вообще-то, с людьми работаем», - не унималась я. В конце разговора мы узнали, что плату за допуск к работе планируют увеличить в разы. Интересно, после январских событий как они это будут объяснять народу, средняя заработная плата которого, сами знаете сколько составляет? И ведь найдется такой человек, который скажет: «А расскажите мне на эту сумму, я деньги заплатил!»

Это все к чему я написала? К тому, что лично я вижу в этой оплате санминимума еще один легальный повод обдираловки, такой негласный налог, еще один способ честного отъема денег у населения. Ведь кто у нас проходит санминимум после медосмотра? Это все медики, педагоги, социальные работники, работники пищевой промышленности (цехов и фабрик)! И один раз в году точно. Если не больше (некоторые категории). Причем независимо от стажа. А также люди при поступлении на работу сами оплачивают и медосмотр, и санминимум. Немаленькая такая сумма получается. Нам говорят, что она идет на развитие той поликлиники, в которой проходит медосмотр. («Хорошо, допустим, хотя по поликлиникам этого не скажешь»). Ну почему, если государство так заботится о здоровье народа, то так формально проводит эту работу? Или о чем заботятся слуги народа?

Татьяна СТЕПАНЮК, Костанай