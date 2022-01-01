«Вот это застой! Как жили в семидесятых». № 48 от 2.12.2021 г.

Как жили в 70-е, не все помнят, хотя много сказано. В эти годы были построены дома в микрорайонах КЖБИ, Западный и других. Дома называли хрущевками. На 20-м партийном съезде выступил Хрущев и запретил строить дома с колоннами, львами, с изяществом. Сказал, что надо строить дома простые, малогабаритные, чтобы обеспечить людей квартирами.

До целины в Костанае счередь на квартиры доходила до 10 лет, почти не было госжилья. Когда начали строить хрущевки, очередь сократилась до 1-2 лет. Жители центра и других районов были бесплатно обеспечены квартирами, в которых и сейчас проживают. Цена коммунальных услуг была в 100 раз дешевле, чем сейчас.

В 1956 году я приехал в Кустанай по комсомольской путевке и по распределению. Я сам - строитель, в городе госжилья не было, снимал частную квартиру. Но строительство домов уже начиналось. Вспоминаю сейчас: в районе клуба «Строитель» два барака и четыре 2-этажных дома. И шесть 2-этажных домов возле железнодорожного вокзала. Самое высотное здание было пожарная каланча на месте акимата, но все было потом, а в первую очередь надо было спасать урожай, который вырос невероятно большой, а хранить было негде. Один элеватор был загружен в первые дни уборки, зерно ссыпали прямо на землю. В районе нового элеватора был сарай, где засыпали за 1 день на хранение зерно, а то, которое было на земле, гнило, не успевали лопатить.

В эти годы все силы были брошены на строительство зерносушилок, по пути монтировали башенные краны для строительства элеваторов. В то время я работал сварщиком, приходилось монтировать по разъездам, полустанкам башенные краны. В 1958 году всего насчитал 16 новых элеваторов. Когда закончился завал с зерном, начали строить настоящие дома. Собирать урожай и сеять приезжали со всего СССР, со всех республик, даже воинские части со своей техникой.

Когда начали строительство, в городе была ТЭЦ, которая существует и сейчас, обновленная, современная. В то время она еще не была готова обеспечить теплом город, потому что котлы стояли паровые и вырабатывали пар только промышленным объектам, так как в жилые дома нельзя было подавать пар. Поэтому со всего Союза приезжали строители, которые помогали строить. Это «Элеваторстрой», «Кустанайстрой», «Межколхозстрой», «Магнитогорскстрой» и многие другие. Так появились еще 9 котельных. Построили четыре дома возле «Березки» - котельная, четыре дома возле Дома печати - котельная на 4 котла, клуб «Строитель» - котельная, улица Гашека - котельная, военный городок - котельная. Вся разводка находилась под землей в лотках, любо посмотреть было. Я уже в 1962 году работал инженером, а в 1968 году окончил Красноярский монтажный техникум. Всего городу и области отдал 42 года своей работы.

В застойные времена начали обустраивать совхозы, колхозы, где прокладывали дороги, асфальт, строили котельные, теплосети, водопроводные башни. Трубы, разводка - в дома, тепло, вода. Строили торговые центры, Дома культуры, жилье, детские сады, делали озеленение. В коровниках - механизация, транспортеры, силосные ямы. Автобусное сообщение было даже в отделения. Живи и радуйся. Человек был заинтересован, работал, его уважали. В совхозах жить было лучше, чем в городе. Появилось телевидение, приезжали артисты, свои драмкружки были. Во многих совхозах были свои духовые оркестры.

В застойные времена в городе ходили троллейбусы - чистый, экологический и экономный транспорт. Билет, помню, стоил 15 копеек, а после 90-х - 20 тиынов, пенсионеры ездили даже бесплатно.

И вот пришла перестройка. Развалили села, заводы, фабрики, всю инфраструктуру. Начали разбирать дома. Самое главное - куда-то делись троллейбусы с проводами. Камвольно-суконный комбинат, где работали 7 тыс. человек, дизельный завод, шиноремонтный и много других - все это обанкротили, продали, разворовали. Кому это было надо, кто на этом нажился?

Сначала думали, что так будет лучше. В начале перестройки нашлись кулибины и начали творить чудеса. При перестройке были пущены в работу в Рудном цех по изготовлению санфаянса, унитазов, умывальников, цементный завод. В Костанае - фабрика «Айгерим» по производству обоев и линолеума, ИП по изготовлению труб, совместное предприятие по изготовлению лифтового хозяйства.

Все это показывали по телевизору, когда приглашали президента, премьер-министра, перерезали ленточки при пуске в эксплуатацию, молодцы, умеют вешать лапшу на уши, хвастуны. Хвастались, что на каждом объекте открывают рабочие места, повышается экономика, растет ВВП.

Сейчас читаешь снова: выставляют на продажу КТЭК и другие объекты. Если знаете, что это показуха, запретите показывать вранье, которое не будет работать.

Разве во времена застоя можно было увидеть очередь к мусорному бачку, позор, который видят гости из других регионов. Сейчас кинули на произвол судьбы жителей города, из-за гололеда нельзя пройти по тротуарам, люди падают. Травмпункт забит людьми, пострадавшими, кто с ушибами, кто с переломами. Если кто-то не выполняет работу по очистке тротуаров, пусть у чиновников даже большого ранга заберут машины, пусть пройдут пешком, чтобы убедиться. Не только на работу, но и в магазин пусть сходят пешком. Услышал от одного чиновника: нечего ходить, сидите дома. Вот если бы ты принес мне лекарства, хлеб и продукты, можно было и посидеть.

На моей памяти поменялись несколько акимов, каждый оставил свой след. Один продал троллейбусы, второй - кинотеатр, третий стал святым на куполе церкви в Рудном, другой запретил мирное собрание проводить. Один разрешил, даже выделил помещение в соцзащите для собрания «Поколения», которое контролировало общественные слушания по тарифам, а другой запретил. Только один аким, кажется, это был Садуакасов, после работы шел домой через парк и встречался с пенсионерами, интересовался их бытом, жизнью, а это много значит.

Сейчас, конечно, город не узнать, постройки, жилье, хотя и дорогое, но свое. Но последние дни показали нашу жизнь. Нечего искать крайнего, лучше ищите у власти - все ли делают правильно для улучшения жизни людей.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай