Запрет на вывоз картофеля и моркови отменили

Запрет действовал с 22 января, продержался ровно месяц. О снятии сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов. Запрет на экспорт овощей был принят межведомственной комиссией «в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Принят, несмотря на протесты отраслевого Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана. Общественники даже уговорили бизнес на беспрецедентную акцию: открыть хранилища для ревизии, посчитать запасы и доказать, что дефицита овощей на внутреннем рынке даже при разрешенном экспорте нет. Открыли, считали, а запрет тем временем ввели. Теперь сняли, не разъясняя, какими аргументами на этот раз пользовались.

- Конечно, поздно отменили, - прокомментировал ситуацию глава Союза овощеводов Кайрат БИСЕТАЕВ, - договаривались, что в январе уже введем квотирование, чтобы в феврале мы отгружали продукцию полным ходом. Но МВК прошла только 28 января. Обещали в недельный срок провести все процедуры. Прошло 25 дней! Но это все равно лучше, чем запрет. Наша главная задача - реализовать все, что вырастили и храним. Поэтому нужен экспорт. А задача доставить нашу продукцию до потребителя в лучшем виде и по справедливой цене, увы, это задача властей всех уровней. Они справляются коряво.

Что касается квотирования, то распределения объемов по областям не будет. Все заявки направляются в МСХ.

Бисетаев ответил «НГ» на вопрос, почему в этом году, по его мнению, такая дорогая капуста:

- Продукт очень трудоемкий в выращивании и хранении, процессы работы с ним мало механизированы. Поэтому его производители - это те, у кого все построено на ручном труде, т. е. мелкие крестьяне. А они у нас на юге. Они очень гибко ориентированы на рынок. Помните диверсию, устроенную весной 2020 года, когда на экспорт ранней капусты обьявили запрет и их рынок, ориентированный на РФ, рухнул. Они серьезно обожглись и перестроились на менее рискованные, на их взгляд, продукты. Все очень просто и логично теперь отзывается.