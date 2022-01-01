Действие предельных цен в небольших магазинах «НГ» не увидела

28 февраля истекают 28 дней, в течение которых 6 видов продуктов питания в Костанайской области должны были продаваться по ценам, установленным государством. Планка предельности обозначается словами «не выше». Цены, само собой, низкие, некоторые - неправдоподобно низкие, например, на капусту. Месяц продавать ее можно было не дороже 104 тенге за килограмм.

Дешевой капустой в мелких магазинах торговать и не пытались / Фото Галины КАТКОВОЙ

Это намного ниже оптовых закупочных цен, например, на костанайской Складской. Там они весь «предельный» февраль на белокочанную капусту держались куда выше 200 тенге, был период, когда перевалили за 300 тенге.

Но механизм государственного регулирования отсылал продавцов к областному стабилизационному фонду. Он закупал капусту у КХ «Тэрра» по цене, вроде бы обеспечивающей рознице цену не выше 104 тенге. «Вроде бы» потому, что в магазинный ценник входят еще затраты на доставку и погрузку.

Напомним, ценовые ограничения были такими: на капусту белокочанную - не выше 104 тенге, картофель рассыпной - не выше 140, на морковь столовую - 148, на лук - 86, на сахар белый - 289, на масло подсолнечное - 767 тенге.

«НГ» делала репортаж в самом начале кампании по госрегулированию цен. И уже тогда тенденция была видна четко: «предельными» товарами торгуют крупные супермаркеты, а магазины у дома, небольшие овощные ларьки и отделы либо идут на жертвы - временно убирают зарегулированный товар, либо вообще игнорируют постановление областного акимата.

Кстати, крупный ритейл тоже с разной степенью активности насыщал полки социально значимых товаров самыми дешевыми. Для покупателя всюду наготове были объяснения, почему нет или когда будет морковь, которая «в пути», или ставшая прямо неуловимой капуста за 104 тенге.

О чем это мы? Да о главном - о доступности удешевленных продуктов, следовательно, об эффективности такого госрегулирования. Какой смысл для покупателя в том, что «предельная» капуста где-то у черта на куличках есть, что до нее еще доехать надо, добавив к цене 160 тенге на автобус? А главное, точно неизвестно, есть ли она в данный момент в «Солнечном» или стоит сразу махнуть в «Астыкжан».

Маленькие магазины со своей первоначальной позиции принципиально не сдвинулись. В феврале корреспондент «НГ» предлагал предпринимателям-скептикам вместе пройти цепочку закупа через стабфонд. От телефонного звонка и подачи заявки в отдел предпринимательства до загрузки в «Тэрре» и доставки овощей. Дескать, критикуя механизм и качество дешевых товаров, хотя бы попробуйте ими заняться. Никто не захотел. С рефреном «Да зачем это вообще надо?».

Во вторник, 22 февраля, мы обошли 6 магазинов, которые торгуют овощами и могут считаться окрестными для редакции. Товаров по предельным ценам нет ни в одном. Как и не было. Честно, жаловаться на бизнес по этому поводу никакой охоты, потому что смысла в таком функционировании предельных цен нет. Они размываются в море других дорожающих продуктов, ничего не определяя.

Правда, и продавцы на власти не жаловались - по поводу предельных цен, говорят, их не «прессовали». Замечания делали, разъясняли необходимость, тем и ограничились. То есть постановление приняли, заботу о малообеспеченных таким образом проявили, а результата никто и не ждет. Перефразируя известное изречение, жесткость наших постановлений смягчается необязательностью их исполнения. Стоит ли огород городить?

Тем более что рядом с предельными функционируют цены, которые растут и снижаются без всякого государственного вмешательства. Например, на костанайской оптовке. Мы воспользовались данными закупа одной из костанайских школьных столовых. Тоже бизнес. Сверхприбылей не имеют. Ищут товары качественные, но недорогие. Тем не менее удешевленную картошку в супермаркетах не берут, говорят, качество неважное, да и смысла нет. Почти весь февраль на оптовке можно было взять очень неплохой картофель по 130 тенге. Цена держится больше двух недель. Морковь там неделю назад стоила 140 тенге, на этой - 160. Зато немного подешевела капуста, можно было купить по 250, а прежде ее продавали по 270-280 тенге. (Может, поэтому в бутиках она с 330 тенге все-таки отодвинулась до 300). Лук без гнили и склонности прорастать - 100 тенге. Даже дешевле предельного было куплено растительное масло - по 580 тенге. Кстати, не костанайского производства, которое закупил стабфонд.

Да, это не розница, но цены двигаются, реагируют на спрос, сезон, объемы поставок, а не на постановления. Как и положено в рыночных условиях.