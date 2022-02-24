Депутаты Костанайского облмаслихата одобрили список членов областного общественного совета. Считаете ли вы, что совет в новом составе сможет обеспечить эффективную связь народа с властью? Да. В совет выбраны достойные и уважаемые представители гражданского общества.

Да. После январских событий власть будет учитывать мнения общественности.

Нет. Вряд ли эти люди будут спорить с акимом области по принципиальным вопросам.

Нет. Общественные советы создали только для имитации демократии в Казахстане

