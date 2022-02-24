Куда пойти с 24 февраля по 2 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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26 февраля,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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27 февраля,
12.00
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«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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27 февраля,
17.00
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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24 февраля,
18.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
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25 февраля,
18.30
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«Любовь и смерть Ак келин», К. Сейдахмет, Л. Фефелова, сценическая композиция
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26 февраля,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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26 февраля,
17.00
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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27 февраля,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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27 февраля,
17.00
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Хокку в картинках»
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