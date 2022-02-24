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Куда пойти с 24 февраля по 2 марта

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

26 февраля,

12.00

 

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

27 февраля,

12.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

27 февраля,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

24 февраля,

18.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

25 февраля,

18.30

«Любовь и смерть Ак келин», К. Сейдахмет, Л. Фефелова, сценическая композиция

26 февраля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

26 февраля,

17.00

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

27 февраля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

27 февраля,

17.00

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Хокку в картинках»