Я - мать пятерых несовершеннолетних детей. В сентябре 2021 года приобрела в рассрочку дом за 1 млн 700 тысяч тенге и уже выплатила 600 тысяч. По устному договору должна была отдать остаток долга до конца 2022 года, но договор не оформили нотариально. Сейчас хозяева дома требуют отдать оставшийся долг до конца отопительного сезона, иначе нашу семью выселят. Мой супруг работает кочегаром, а сама безработная. Я уже обращались к акиму с. Пешковка и к районному акиму. Они предложили оформить кредит в областном филиале АО «Отбасы банк». Но проблема в том, что в таком случае хозяева должны отдать дом в залог банку. Они отказываются это делать, а у меня нет пенсионных отчислений, у супруга кредитная история испорчена в связи с просроченными платежами. Что нам делать? Государство помочь может нам получить жилье?

Наталья КЛЯЙН, с. Пешковка, Федоровский р-н

Комментарий

На письмо читательницы отвечает аким Федоровского района Тауба ИСАБАЕВ:

- Оказание помощи в виде предоставления арендного жилья из государственного жилищного фонда многодетной семье Кляйн возможно в порядке очередности, однако по состоянию на 22 февраля 2022 года Наталья не числится на учете в уполномоченном органе в качестве лица, нуждающегося в жилище. В качестве альтернативного пути решения жилищного вопроса может рассматриваться возможное участие данной многодетной семьи в программе «Бақытты отбасы», предлагаемой областным филиалом АО «Отбасы банк». Ранее Наталье были даны подробные разъяснения об условиях участия в данной программе, а также получения жилищного сертификата в размере 9% от стоимости жилья в качестве материальной помощи из средств бюджета для первоначального платежа, при котором оформление продавцами жилого дома в залог не требуется. В 2021 году жилищный сертификат в Федоровском районе получили 3 заявителя, ставшие обладателями собственного жилья в рамках данной программы. Решение проблемного вопроса семьи Кляйн находится на постоянном контроле акимата.