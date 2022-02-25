Духовка при этом не понадобится

Предлагаю вспомнить детство золотое - ту пору, когда без конца хотелось сладкого и мы с увлечением делали то пирожное «картошка», то кондитерскую «колбасу». В моде также были всякие тортики без выпечки: например, из печенья, прослоенного сметанно-творожно-ягодным кремом. Этот был хорош в дачную пору. А есть другой, и тоже - без выпечки.

Теста в этом торте, считай, нет, одна сплошная польза / Фото 7dach.ru

Сейчас для него самое время, потому что в состав входят сухофрукты, орехи. Полезно накануне весны. Для начала надо промыть курагу и чернослив, а потом залить небольшим количеством кипятка, чтобы стали мягкими. Если чернослив из банки, то с ним ничего делать не надо. Набор сухофруктов может быть на ваш вкус. Хотите, замените часть чернослива и кураги изюмом, финиками, вяленой вишней. Но желательно, чтобы не все сухофрукты были просто сладкими, как те же финики. Вкусно, когда есть что-то с кислинкой. Курага идеально подходит. И еще хорошо к сухофруктам добавить немного цедры - лимонной или апельсиновой.

Еще понадобятся орехи. Тоже можно брать любые, только не заменяйте арахисом. Это совсем другая музыка. Грецкие, фундук - самое то. Кешью пресноваты, но дело ваше. Орехи лучше на сухой сковородке обжарить, вкус будет ярче.

Нужно печенье типа «Юбилейного». Совет: выбирайте без резкого аромата, уж очень много химии сегодня в этом обыденном продукте.

Дальше надо приготовить заварной крем. В кастрюльку выпустить яйца, добавить щепотку соли, сахара, обязательно и ванильного сахара, кукурузный крахмал (купить легко, но если нет, берите картофельный), добавьте немного молока, венчиком перемешайте, чтобы не было комков, долейте остальное молоко, еще раз перемешайте. Ставьте на плиту, варите до загустения при постоянном помешивании, чтобы не было комков и чтобы масса не пригорела. В горячий крем добавьте кусок сливочного масла и натертый на терке шоколад. Лучше потемнее.

Пока крем остывает, накрытый пищевой пленкой, сухофрукты и печенье надо пропустить через мясорубку с мелкой решеткой, выложить в миску, перемешать, добавить растопленного сливочного масла. Еще раз перемешать.

Торт надо собирать в разъемной форме или в разовой бумажной. Только берите небольшого диаметра, закладка продуктов приведена для такой. Слой фруктовых крошек, на них - крем. Он неплохо размазывается силиконовой лопаткой, но лучше воспользоваться кондитерским мешком или целлофановым, в котором срезан кончик. Сверху должен быть крем, который можно посыпать орешками, крошкой печенья, шоколадными каплями. Торт надо часа на 3-4 отправить в холодильник.

Ингредиенты

Для крема: 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. (с горкой) ванильного сахара, 2 ст. л. крахмала, щепотка соли, 0,4 л молока, 40 г сливочного масла, 100 г шоколада.

Для коржей: по 100 г орехов, кураги, чернослива, 200 г песочного печенья, 50 г сливочного масла.