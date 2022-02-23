Автор жутких, но очень симпатичных игрушек - о своих произведениях

20-летняя жительница Костаная Амина НУРСЕИТОВА занимается созданием игрушек и необычных сумочек, похожих на фантастических или инопланетных существ. Свои работы девушка называет «безумиками». Об их названии, внешнем виде и процессе создания она рассказала «НГ».

Амина Нурсеитова и ее «безумики» Слонобзык (слева) и Песик-портупея / Фото Андрея СКИБЫ

Амина - одна из нескольких мастеров костанайской студии «Цветы в душе», которая начала работать в декабре прошлого года. Творчеством занимается с детства: рисовала, лепила из пластилина, шила одежду для кукол. Потом училась на дизайнера в Костанайском педколледже.

Первую игрушку Амина назвала Безумкой / Фото из личного архива



- Все началось летом 2020 года, так как был карантин и появилось много свободного времени, его хотелось занять чем-то полезным, - вспоминает Амина. - Так я сделала для себя пару игрушек. Первую оставила на память. Ее я назвала Безумка, отсюда и название всех игрушек. Она просто была безумно милой. Мне понравились первые работы, и я подумала, что это может быть интересно кому-то еще. Поэтому сделала несколько игрушек на заказ. В декабре 2020 года создала страницу в Instagram, и их стали покупать. Я поняла, что нужно развиваться в этом направлении дальше.

Игрушки украшает ленточками и бусинками/ Фото Андрея СКИБЫ

Мордочки, лапы и аксессуары игрушек делает из полимерной глины, которую покупает уже цветной либо красит акриловыми красками. Туловище шьет из плюшевой ткани или покупает другую игрушку и уже из нее создает новую.

«Безумиков» Амина делает из полимерной глины и ткани / Фото Андрея СКИБЫ

- Сначала рисую эскиз, потом подбираю материалы и аксессуары и собираю все это в одну игрушку, - рассказала мастерица. - Леплю детали, глина запекается и сразу застывает, затем приклеиваю на игрушку. Сейчас в основном покупаю плюшевых мишек, всяких слоников и переделываю их, строю какой-то образ. Еще украшаю ленточками, бусинками. Также делаю сумки в виде игрушек.

Амина также делает «безумиков» в виде сумок / Фото Андрея СКИБЫ

Сначала Амина делала в основном мягкие игрушки, в которых использовала мало глины.

- Пушистенькие у меня одни из первых, - вспоминает она. - Раньше я их сама шила и приделывала ножки и ручки. Потом у меня был в творчестве такой темный момент, я поменяла свой стиль, решила делать плосколицые игрушки. Мне очень нравится создавать игрушки именно в таком жутковатом стиле. Ты видишь и понимаешь, что это игрушка, но выглядит она, как будто живая. Вообще, в смешанной технике, когда для создания игрушки сочетаются твердые и мягкие материалы, я увидела уже что-то подобное и решила сделать нечто свое.

Также на создание «безумиков» вдохновляют персонажи книг и фильмов.

«Безумик» Пряня выполнен в смешанной технике... / Фото Андрея СКИБЫ

- Я вдохновлялась, например, героем аниме «Клинок, рассекающий демонов» Незуко Камадо, Стича из мультфильма «Лило и Стич», - поясняет Амина. - Также есть свои персонажи, я даже даю им какие-то имена: например, Пряня, вдохновленный пряником. Есть игрушка, вдохновленная Солнцем, - «безумик» Кря, единорогом - Облачкорог. А вот это Песик - портупея, вдохновленная женскими ремнями. Была пара «безумиков» в стиле Hello Kitty (персонаж японской поп-культуры, в виде кошки с красным бантом на голове) со страшными мордами, как будто из них что-то вылезает, как из фильма ужасов. Есть также необычный «безумик» Слонобзык, у него есть усики и крылья. Вообще, мне нравится делать жуткие игрушки.

…как и «безумик» Кря, который вдохновлен Солнцем / Фото Андрея СКИБЫ

Но в основном мастерица вдохновляется стилем заказчиков.

- Изучаю человека, его внешность, интересы, уже по нему делаю игрушку. Либо же вдохновляет какая-нибудь стихия, сладости, что-то такое абстрактное, - поделилась Амина. - Например, мне приходили заказы, что нужно сделать игрушку специально для какого-то человека по его образу. Смотрела его страницу в Instagram, его увлечения, изучала внешность. Так складывался определенный образ, его я и пыталась воссоздать в игрушке.

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Вот как Амина воссоздала образ своего брата:

- Он всегда сонный и стильно одевается, и я сделала игрушку усталой, с цепями и немного небрежной, у нее есть заклепки, царапины, пробито ухо. Получилось очень похоже!

Самыми необычными игрушками мастерица считает движущиеся.

- Однажды я делала подвижную игрушку на заказ, - вспоминает она. - Внутри у нее был скелет и она была в виде большого кота. Такая пока была только одна.

Подвижный «безумик» стал самым сложным в исполнении / Фото из личного архива

На создание одного «безумика» уходит около недели.

- Я понимаю, что могу это сделать и это будет круто! И думаю, ну почему бы не сделать, - рассказала Амина о своей мотивации. - Дальше планирую выпускать линейки «безумиков» на определенные темы. Например, сейчас делаю на тему «Знаки Зодиака», то есть будет всего 12 игрушек.