Об открытом участке теплотрассы напротив дома № 153 по пр. Абая сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара БОЙКО.

Пр. Абая, 153. Пожар на трубах был почти год назад, последствия видны до сих пор

- В прошлом году дети жгли пух и часть изоляции сгорела. Еще часть давно оборвали, - пояснила она. - Скоро очередные весна и лето, а трубы так и не утеплили. Хотя я не раз обращалась к председателю ПКСК, звонила в КТЭК, мне отвечали: «Приедем, изолируем».

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели две большие трубы, проходящие через весь двор. Часть из них - без изоляции, часть - со сгоревшей изоляцией.

Ул. Победы, 93/2. Трубы изолировали не только рядом с домом...

Трубы рядом с домом № 93/2 по ул. Победы, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК закрыли изоляцией.

…но и почти по всей длине

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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