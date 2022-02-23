О свалке напротив дома № 37 по пр. Кобланды батыра сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда ЧЕПРАКОВА.

Пр. Кобланды батыра, 37. По словам жильцов дома, свалку не вывозят больше года

- Свалка в нашем дворе просто огромная! - возмущается она. - Ее не вывозят уже, наверное, больше года. Мало того что целая куча мусора, так его еще и растаскивают собаки по всему району, создавая неблагоприятную и антисанитарную среду.

Куча мусора оказалась настолько огромной, что скоро перевалит за двухметровый забор. Состоит она из деревянных коробок, полиэтиленовых пакетов, бумаг, обрезанных веток.

Свалку во дворе дома № 76 по ул. Амангельды, о которой «НГ» писала две недели назад, так и не убрали.

Ул. Амангельды, 76. Свалку во дворе дома спустя две недели не вывезли

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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