«Свалки Костаная». Мусор растаскивают собаки
О свалке напротив дома № 37 по пр. Кобланды батыра сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда ЧЕПРАКОВА.
Пр. Кобланды батыра, 37. По словам жильцов дома, свалку не вывозят больше года
- Свалка в нашем дворе просто огромная! - возмущается она. - Ее не вывозят уже, наверное, больше года. Мало того что целая куча мусора, так его еще и растаскивают собаки по всему району, создавая неблагоприятную и антисанитарную среду.
Куча мусора оказалась настолько огромной, что скоро перевалит за двухметровый забор. Состоит она из деревянных коробок, полиэтиленовых пакетов, бумаг, обрезанных веток.
Свалку во дворе дома № 76 по ул. Амангельды, о которой «НГ» писала две недели назад, так и не убрали.
Ул. Амангельды, 76. Свалку во дворе дома спустя две недели не вывезли
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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