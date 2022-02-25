Почему социальные отчисления недропользователей малоэффективны для населения?

В конце января 2022 года активисты Костаная провели совещание на тему прозрачности работы горнодобывающих компаний региона. Конкретнее - о том, на что эти компании направляют свои социально-инфраструктурные проекты (СИП), в рамках которых они обязаны тратить средства на нужды населения. Еще раньше корреспондент «НГ» проштудировала сайт ЕГСУ (Единой государственной системы управления недропользованием РК), где наши добывающие компании выкладывают информацию о том, сколько средств, на что и как потратили. Анализ этих данных полностью совпал с возмущениями общественников по поводу непрозрачности и неэффективности трат горнодобытчиков.

Мемориальный комплекс Кейки батыру стоимостью 70 млн тенге расположен в Амангельдинском районе / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Должны вред компенсировать

Тема компенсации за наносимый недропользователями вред не нова, но настолько неизвестна широкой общественности, что является отличным поводом распределять выделенные за этот самый вред средства максимально непрозрачно. Как оказалось, средства исчисляются миллиардами, причем проекты, в которые они вкладываются, далеки от социальных, а решения о распределении денег фактически принимают несколько человек. «НГ» попыталась выяснить, что такое СИП, для кого они предназначены и как в реальности реализуются.

В 2013 году Казахстан подписал соглашение об Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), что означает: наша страна приняла обязательства по глобальному стандарту, разработанному с целью содействия повышению прозрачности и учета в странах, обладающих богатыми запасами нефти, газа или минеральных ресурсов. Не только приняла, но и готова честно рассказывать о том, как заключаются контракты и выдаются лицензии, определяются бенефициары, учитывается количество произведенного и уплачиваемого, куда идут доходы, какой вклад идет в экономику (включая занятость). Кроме того, в рамках ИПДО страна и компании обязаны раскрывать информацию о выплатах, а в рамках контрактных обязательств - выплачивать или реализовывать социально-инфраструктурные проекты. Другими словами, направлять средства на социальное развитие региона, хоть как-то таким образом нивелируя вредные последствия своей деятельности.

Словосочетание «недропользователи обязаны» несколько раз прозвучало в конце января на собрании местных активистов, среди которых в основном были представители местных НПО.

Алексей Куликов считает, что недропользователи исполняют свои обязательства непрозрачно и неэффективно / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- В Костанайской области очень много горнодобывающих предприятий, они имеют социальную ответственность перед населением и теми, кому предстоит жить после нас. Эти компании наносят большой вред. Они рано или поздно уйдут. Поэтому обязаны за свой счет создать инфраструктуру, которая хотя бы частично возместит ущерб, нанесенный их деятельностью. Инициатива ИПДО направлена на то, чтобы деньги, которые перечисляются на социальные нужды, тратились прозрачно и компенсировали ущерб, - констатировал член совета ИПДО Алексей КУЛИКОВ. - Что значит компенсировать? Первое, что приходит на ум, - высадить деревья. Но на самом деле этот вопрос гораздо шире, он касается национального здоровья. И здесь главное, чтобы эти деньги распределялись с учетом мнения общественности, как того требует закон.

По словам Куликова, в год недропользователи Костанайской области перечисляют до 3 млрд тенге в рамках СИП, но, если проанализировать, на что тратятся деньги, можно увидеть много нелогичного.

- Логики этих трат нет ни в разрезе компенсации здоровья жителей, ни в разрезе восстановления экосистемы Костанайской области, - подчеркивает Куликов. - Деньги идут на профессиональный спорт, ремонты котельных, крыш, теплотрасс. И копеечные траты на возведение спортивных площадок, но это очень похоже на латание дыр на тонущем корабле. Много вопросов к общественным фондам, через которые проходят эти деньги. Наша инициатива - создать свой фонд, через который была бы возможность реализовать проекты на всю область и чтобы деньги тратились максимально прозрачно.

Костанайские общественники настаивают: в первую очередь социально-инфраструктурные проекты должны реализовываться в регионах присутствия вредного производства. К примеру, АО ССГПО обязано минимизировать наносимый ущерб прежде всего рудничанам, а затем - всем жителям области. Но, как выяснилось, чаще всего деньги в рамках СИП оседают далеко не там, где расположены вредные производства (в отличие от выбросов), а объекты, на которые недропользователи тратят средства, примерно также далеки от социальных.

Справка «НГ» ССГПО является дочерним предприятием ERG (Eurasian Resources Group) - одной из самых ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеет полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 15 странах мира на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли.



На мечеть и батыров

Для начала «НГ» решила выяснить, как реализует СИП самый крупный недропользователь Костанайской области - АО «ССГПО».

По данным сайта Единой государственной системы управления недропользованием (ЕГСУ), это предприятие действительно тратит огромные деньги на возведение различных зданий и инфраструктурных сооружений за наносимый вред окружающей среде.

- АО «ССГПО» является градообразующим предприятием и крупным налогоплательщиком в Костанайской области, которое вкладывает значительные средства в социальное благополучие региона, - подтвердил в ответе на официальный запрос «НГ» президент АО «ССГПО» Валерий ГРИНЕНКО. - Для этих целей ежегодно заключаются меморандумы о сотрудничестве между ERG, дочерним предприятием которого является АО «ССГПО», и акиматом Костанайской области. В частности, в 2016 году в Костанае возведена новая мечеть в районе КЖБИ, на строительство которой было выделено 380 млн тенге. В 2017 году на строительство памятника Шакшак Жанибеку и мемориального комплекса Кейки батыру выделены денежные средства в размере 42 млн и 70 млн тенге соответственно. Средства на реализацию проектов АО «ССГПО» направляло в рамках меморандумов, а объекты финансирования были определены исполнительным органом.

По словам представителей акимата области, мемориал Кейки батыру является социальным объектом / Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

Строительство всех этих знаменитых на всю область объектов сопровождалось большими скандалами, потому что люди не понимали, для чего они нужны и за чей счет возводятся. Этой информации «НГ» добивалась от официальных лиц месяцами, но в ответ приходили лишь отписки.

Мечеть в районе КЖБИ не могли достроить несколько лет, а в 2016 году ее чудесным образом соорудили за несколько месяцев. Тогда на неоднократные вопросы журналистов аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отвечал, что «деньги собрали верующие и неравнодушные горожане». Исходя из ответа руководителя рудненского комбината, это оказалось, мягко говоря, неправдой.

Мечеть в районе КЖБИ возвели за несколько месяцев после долголетнего простоя. По официальным данным, за счет средств верующих / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Суммы в размере 42 млн тенге на памятник Шакшак Жанибеку и 70 млн тенге на мемориальный комплекс Кейки батыру тоже никто никогда не озвучивал. По официальным данным, эти объекты строились за счет неравнодушных граждан.

На открытии памятника Шакшак Жанибеку журналистов уверяли, что построили его за счет неравнодушных граждан / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По сообщениям журналистов нескольких СМИ, присутствовавших на открытии мемориального комплекса в Амангельдинском районе, сумма в 70 млн тенге покрыла все затраты на надгробный памятник, две стелы по бокам с тамгами, гранитный пол и две мемориальные доски с портретами батыра и текстами на трех языках. Некоторые источники еще подробнее описывали великолепие мемориала, но никто не упомянул, что деньги выделило ССГПО.

Под грифом «неравнодушных граждан»

Инициатором увековечения памятника Шакшак Жанибеку в граните выступил академик Кенжегали Сагадиев. Он и сообщил на открытии статуи батыра, что строительство профинансировали «представители бизнеса, интеллигенции и простые граждане». Но также не упомянул, что в этом списке был самый главный представитель бизнеса - АО «ССГПО». И деньги выделил не в качестве благотворительной помощи, а в рамках социальных обязательств, которые вполне можно было потратить на другие нужды.

Согласно данным сайта ЕГСУ, ССГПО выделило более 2 млрд тенге на строительство национально-культурного центра. Позже его назвали «Жастар сарайы» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Еще одной стройкой из разряда секретных, о которой мы узнали на сайте ЕГСУ, стало здание «Жастар сарайы» в Костанае. Как выяснилось, на роскошный дворец с просторными залами, оркестровой ямой и гримерками для актеров тоже выделило деньги АО «ССГПО». Причем самую весомую за последние несколько лет сумму - более 2 млрд тенге. На сайте ЕГСУ объект тоже оказался «засекреченным»: значится как национально-культурный центр области, но по факту стал Дворцом молодежи.

Даже если часть из этих объектов подходит под социальные и необходимые области, их строительство все равно смущает несколькими моментами. Какое отношение все они имеют к городу, где присутствует рудненский комбинат? Почему все эти траты нуждались в шифровке под грифом «деньги неравнодушных граждан», «деньги верующих»? Если их выделяли законно, то почему исполнительный орган в лице областного акимата, на который ссылается руководитель АО «ССГПО», сразу не сообщил интересующимся гражданам, что деньги на эти объекты выделил рудненский комбинат в рамках официального меморандума? И кто, с кем и когда согласовывал трату денег, которые обязаны обеспечивать благополучие граждан?

Траты ССГПО в рамках СИП 2016 год. Мечеть в районе КЖБИ - 380 млн тенге. 2017 год. Памятник Шакшак Жанибеку - 42 млн тенге. Мемориальный комплекс Кейки батыру - 70 млн тенге. 2018 год. Благотворительная помощь на строительство национально-культурного центра в Костанае («Жастар сарайы») - 1,6 млрд тенге. 2019 год. Завершение строительства «Жастар сарайы» - 418,1 млн тенге.

Акимат прямого участия не принимает?

Все эти вопросы мы адресовали акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, который среди прочих утверждал, что деньги выделяли верующие, аксакалы, неравнодушные граждане. За него ответила руководитель управления финансов акимата Костанайской области Алма ЖУСУПОВА.

- Строительство мечети по ул. Маяковского было начато в 2007 году и завершено в 2016-м, - сообщила она. - Финансирование строительно-монтажных работ осуществлялось как за счет частных добровольных пожертвований, так и за счет спонсорских, благотворительных средств. На строительство памятника Шакшак Жанибеку некоторая часть суммы была собрана за счет частных вложений. Со стороны АО «ССГПО» также была выделена благотворительная помощь на строительство памятника. Мемориальный комплекс Кейки бытыра был возведен в Амангельдинском районе за счет благотворительной помощи АО «ССГПО» в рамках международного российско-казахстанского мероприятия по возвращению праха Кейки батыра из музея в Санкт-Петербурге на родину.

По утверждению г-жи Жусуповой, все эти объекты «являются социальными и имеют большое значение для нашей области в целях сохранения культурного и исторического наследия».

- При этом акимат области при выборе проектов прямого участия не принимает, - подчеркнула Алма Жусупова. - Строительство всех указанных объектов было начато по инициативе общественности и поддержано общественным советом Костанайской области. Возведение объектов осуществлялось за счет частных пожертвований, спонсорской и благотворительной помощи, в том числе добровольно поддержано АО «ССГПО».

В последнем абзаце ответа на запрос - сплошные противоречия. Если все эти объекты ССГПО построило в рамках СИП - обязательств тратить на социальные проекты, то о какой добровольной поддержке может идти речь? И если акимат Костанайской области не принимал в распределении средств «прямого участия», то почему комбинат ссылается именно на исполнительный орган, а не на общественный совет?

Разрешить эти противоречия мы попытались у председателя общественного совета области и направили официальный запрос, чтобы выяснить, кем и как принималось решение о строительстве перечисленных объектов.

- Я, Турсунов А. Ж., являлся председателем общественного совета Костанайской области с 5 февраля 2019 года, за мой период, когда я был председателем, указанные в вашем письме вопросы на общественном совете не рассматривались, - ответил председатель общественного совета в 2019-2022 годах Азамат ТУРСУНОВ.

«С нулевым участием общественности...»

Срок полномочий Турсунова действительно истек 5 февраля 2022 года, потому что председатели назначаются на три года. Но ответ все равно получился абсолютно в духе чиновников: я пришел на три года, за предшественников не ручаюсь. На чиновничий ответ был похож как минимум лукавством, а как максимум - очередными нестыковками.

За три последние года, в течение которых общественным советом руководит Турсунов, АО «ССГПО» выделяло средства еще на кучу объектов, часть из которых не только не имеет никакого отношения к социальной сфере, но построены вообще за пределами Костанайской области! Либо они принадлежат рудненскому комбинату на правах собственности, и получается, что за счет СИП главный недропользователь и загрязнитель региона еще и умудряется закрывать свои «хотелки». И все это, если верить г-ну Турсунову, без участия общественного совета, с которым, учитывая официальный ответ областного акимата, согласуется строительство всех объектов в рамках СИП.

Максим Фролов отметил, что вопрос о распределении средств в рамках СИП «фактически решает один человек» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- К сожалению, практика показывает, что решение о том, на что потратить средства в рамках СИП, решает один человек в областном акимате, - комментирует отсутствие логики в этой теме рудненский активист Максим ФРОЛОВ. - Если посмотреть документы, то там вроде все ровно, но если проанализировать, то местное сообщество в этих тратах никак не участвует. Да, ССГПО тратит деньги на капитальный ремонт своего же ресторанного комплекса, на покупку автобусов, которые возят их же рабочих. И все это в рамках меморандума о социальной помощи региону! Абсолютно непрозрачно и с нулевым участием общественности...

О том, сколько средств АО «ССГПО» потратило под маркой СИП на себя любимых, на объекты за пределами области и почему многомиллионные суммы прогонялись через АО «СПК Тобол» и общественные фонды-призраки, читайте в одном из следующих номеров «НГ».