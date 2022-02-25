В селе под Рудным есть условия для проживания, но не хватает людей, домов, а школе - детей

В 2016 году в Перцевке, которая расположена в 13 км от Рудного, построили основную школу на 150 мест. Решение о строительстве приняли после того, как здание школы на том месте признали аварийным. Сейчас здесь 81 ученик. В селе пустуют 3 многоквартирных дома, а свободных для жилья нет. Прошлым летом на сайте акимата Рудного разместили информацию о благоустройстве села и планах на будущее. И отметили: «Населенный пункт очень комфортен для жизни. Из года в год сюда приезжают жить все больше людей». В феврале 2022 года корреспондент «НГ» приехал в Перцевку, чтобы проверить, так ли это.

Перцевская ОШ строилась с расчетом на будущее, но все еще в ожидании пополнения

Из сообщения на сайте акимата Рудного: «В 2021 году в селе Перцевка заменили уличное освещение на новые светодиодные лампы за 5 млн тенге. Освещены все улицы, устраняются временные неполадки с фотореле на улице Речной. В 2022 году планируется средний ремонт двух дорог - по улицам Механизаторов и Ауэзова».

Село действительно выглядит очень прилично. По словам жителей, у них есть все необходимое. А местный аким и сам бы хотел туда переехать. Да и новое, с иголочки, здание школы говорит о том, что село перспективное. Но достаточно ли всего этого, чтобы сюда стали приезжать новоселы?

«Детей бы побольше»

Кажется, в новой школе есть все необходимое. С 2017 года здесь открыли мини-центр полного дня «Улыбка» для детей от 3 до 5 лет, сейчас в нем 9 воспитанников. Три кружка: танцевальный, вокальный и спортивный. 12 учебных кабинетов. Кабинеты физики, химии и биологии, информатики, русского языка, начального обучения и КПП оснащены интерактивным оборудованием для практических и лабораторных работ.

Неподалеку от заброшек проходит газопровод

Отдельного внимания заслуживают кабинеты технологии. У девушек новые швейные машинки и зона для готовки, парни в мастерской с различными станками могут создавать все, что душе угодно: от скворечника или табурета с резными ножками до более сложных изделий и открытия своего мини-производства.

В раздевалках спортзала отдельный душ и туалет. Туалеты на каждом этаже, есть и оборудованный для инвалидов. Столовая принимает учеников на двух больших переменах, соблюдая меры безопасности. По этой же причине ученики заходят в школу с трех входов.

В школе - 16 преподавателей основных и совмещающих. Третий год из Костаная ездит учитель химии. На постоянную работу не придет, так как у него всего 5 часов в неделю. Поэтому занятия ставят на один день. По такому же принципу проходят уроки физики, информатики и трудового обучения. В школе пятидневка, обучаются все в одну смену. Интернет хороший, а вот мобильная связь в селе хромает по мере удаленности от вышек.

- Каждый день из Семилетки (село примерно в 1 км от Перцевки - «НГ») «ГАЗель» привозит 9 детей, так как своей школы там нет, - рассказала «НГ» директор Перцевской ОШ Ирина ШМИДТ. - В нашей школе единственная проблема - не хватает детей. Было бы больше, разрешили бы открыть 10-11-й класс. Для этого должно быть 80 человек с 1-го по 9-й классы, а у нас 64. Тогда и часов было бы больше, и основных учителей можно было бы позвать, ставки бы увеличились. Раз такая проектная мощность, конечно же, хотелось, чтоб детей было больше. У нас подушевого финансирования нет, так как мы сельская малокомплектная школа. Иначе вообще бы не выкрутились. Сейчас в КПП 8 человек, они и пойдут в 1-й класс. У нас все же свои, притока в основном нет. Практически все после 9-го класса идут в колледж. В городе обучаются только выпускники, так как у нас нет 10-11-х классов. В прессе уже поднимали этот вопрос, что нерентабельно - сколько на школу затратили денег, а детей мало. Я-то не принимала решения строить здесь школу, меня просто уже назначили директором построенной школы.

Стали новоселами

В октябре 2020 года Бибигуль АЙШУАКОВА с супругом и четырьмя сыновьями, продав свою часть дома на двух хозяев, переехали в Перцевку из поселка Коржунколь района Б. Майлина. Из 37 квадратов - в полноценные 109. Да и придомовой участок здесь значительно больше. Сыновьям 19 лет, 15 лет и двойняшкам по 8 лет. Бибигуль хотела бы, чтобы в селе была 11-летка, потому что старший сын доучивался в Рудном, а младшие подрастают. При переезде ориентировались на то, чтобы супругу было близко к работе - на рудник в Качаре.

- Ему отсюда легко добираться на машине до Рудного, а там на рабочем автобусе, - объясняет Бибигуль. - Расстояние до трассы можно пройти и выехать свободно. Мы переехали из Коржунколя, а там 13 км до трассы, промежуток на тот момент был не асфальтирован, проблематично было выехать. Довольны, что живем рядом со школой. Поселок нам очень понравился, хоть и маленький, но тихий, спокойный, очень чистый. Если вопросы возникают, они решаются, реагируют быстро. Мы мечтали с семьей, когда еще жили в Коржунколе, какой будет дом, расположение, где и что будет. И не зря говорят, что мысли материализуются. Почти все сбылось. Когда мимо Перцевки проезжали в Костанай, смеялись и передавали: «Привет, Перцевка! Мы скоро приедем, ты нас жди». Хотя на сто процентов не были уверены, что приедем. Чего не хватает для мамы четверых сыновей, так это кружков и спортивных секций, так как у нас нет возможности возить их в Рудный. Хотелось бы, чтоб дети развивались.

В заброшенных двухэтажках местами обвалились плиты, но в целом состояние хорошее

Почти у всех местных жителей - скот и огород. Но с прошлого года пришлось освобождаться от хозяйства из-за дорогих кормов. В поисках дохода кто-то перебирается в Рудный и Костанай или уменьшает численность подворья. Прошлым летом, говорит Бибигуль Айшуакова, птица вышла «золотая», так что дешевле будет купить мясо. Но проблема не только в кормах. Овец из-за отсутствия пастбища пришлось отдавать на летний и осенний выпасы, это обошлось в копеечку. Сейчас в акимате уточняют границы пастбищ.

- У Перцевки 553 га пастбищ, - рассказал «НГ» главный специалист аппарата акима поселка Горняцкий Айсан МУХАМЕТЖАНОВ (Перцевка входит в состав Горняцкой поселковой администрации - «НГ»). - Но нигде нет определенных границ: откуда начинаются и где заканчиваются. Запрашивали в отделе земельных отношений, но у них нет таких сведений, только цифра 553. Потом пришлось запросить «Правительство для граждан». Они нам прислали письмо с оценкой на 472 тыс. тенге за определение границ.

Акимат будет искать альтернативные способы определения территории пастбищ. Но в селе есть и другие способы заработка. Работу предоставляют школа, мельница, ИП Позднякова, ТОО «Агробизнес+», три магазина, неподалеку - завод по переработке шин. Остальные ездят в города. Раньше обеспечивало жителей местами ТОО «Перцевские колбасы», но сейчас цех закрыт, охраняется. Мельничный комплекс планирует расширяться. Так что, возможно, и в здании колбасного цеха зажжется свет.

Как и в пустующих двухэтажных домах. Но сначала нужно выяснить, можно ли их восстановить.

Быть или не быть?

- С 2018 года здесь живу и постоянно идет разговор только о том, что их надо снести, - говорит о проблеме двухэтажек заместитель директора школы, учитель музыки Любовь ЧУБУКОВА. - Якобы они вообще не подлежат ремонту. Мы были бы рады, чтоб их восстановили. И дети бы тогда там не лазили.

Сейчас в эти дома выкидывают не только бытовой мусор, но и мертвых животных

Три двухэтажных дома (всего - 40 квартир) встречают на въезде в село. Они находятся на балансе отдела ЖКХ акимата Рудного: в 2015-2016 гг. решением суда 33 квартиры передали в коммунальную собственность. В отношении оставшихся акимат Горняцкого 10 декабря 2021 года попросил отдел ЖКХ повторно обратиться в суд с иском о признании квартир бесхозными и их передаче в коммунальную собственность. После чего будут проводить экспертизу зданий, чтобы выяснить, можно ли их восстановить.

-Те дома еще числятся за хозяевами, - рассказывает старожил, учитель истории Галина ПРЕСНАЯ. - Больше 15 лет эти дома уже стоят такими. Квартиры стали бросать, когда отключили центральное отопление. Владельцы начали тут дома покупать, а кто-то вовсе уехал. Восстановили бы их и отдали молодежи, чтобы жили. Но никому дела нет. В Перцевке газ есть, вода холодная, туалет в доме, Интернет и телефон домашний. Учителя в основном из города ездят. Если бы было жилье, может, здесь бы жили. А сейчас, чуть мороз, учителя не приезжают. Выживаем, потому что рядом два города. Но домов на данный момент у нас свободных нет. По осени домов шесть было. Участки большие, почти у всех скважины для полива.

- Вопрос с домами на контроле, мы стараемся решить и закрыть его как можно быстрее, - прокомментировал аким поселка Горняцкий Зейнелгабиден АБИЛОВ.

И добавил: владельцев ищут много лет, а судебная процедура на каждого отнимает почти год. Сейчас аким ведет переговоры с директором мельничного комплекса, который хотел бы восстановить для свих работников хотя бы один дом. Весной и летом планируют вывезти из домов мусор.

А пока Перцевка живет и развивается, как и ее жители. Даже бывший свиносовхоз, от которого остался бетонный скелет, оформляет местный житель для личного подсобного хозяйства. По словам акима, есть возможность выделить участки внутри села для строительства домов. Так что формула «Есть условия, но нет людей» вполне может измениться к лучшему во второй ее части.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА