Хороший мужик и настоящий орел! Это я об Аркадии Семеновиче Денисове. Случился и у него внушительный юбилей. И не прощу себя, если не воспользуюсь ситуацией и сейчас не скажу о нем все, что думаю. Хочу искренне выразить свое уважение его общественной деятельности и творчеству. Спешу слово доброе промолвить. Чего бы вдруг?

Ну, во-первых, мы так стали скупы на «души прекрасные порывы». А, во-вторых, как-то не так много достойных объектов, кому бы хотелось адресовать свой поклон.

Поскольку я из тех, кто сделан в СССР, без газет у меня жизни нет. Много лет назад я обратила внимание на статьи Денисова. Они прочитывались первыми. Автор был моим единомышленником, но недосягаемым. А поэтическая душа просила: «Покажите мне этого человека! Я хочу его видеть!» И судьба устроила мне этот сюрприз.

Меня угораздило быть поэтом. Но всем известно, что российский поэт - это больше, чем поэт. Это трибун, призванный «глаголом жечь сердца людей». Поскольку жизнь моя была тесно связана с Украиной и непосредственно с Донецком, события 2014 года не могли оставить равнодушной. У меня появился цикл пронзительных стихов о войне на Украине. И я сразу прочла их в клубе поэтов. А в ответ - тишина! Никто не проронил ни слова, никаких комментариев. Литераторы онемели, испугались... Я тоже онемела и больше не напрягала поэтическое общество своим присутствием. Пусть пленяют друг друга заумными верлибрами.

Но однажды на одном из мероприятий украинской диаспоры я, набравшись смелости, вышла на сцену и прочла те стихи об Украине. Были аплодисменты, и из зала вышел мужчина и пожал мне руку. С благодарностью. Это был Денисов Аркадий Семенович.

Я счастлива, что теперь знакома с этим человеком лично. Продолжаю следить за всеми его публикациями, полностью разделяю его суждения по всем поднятым проблемам и актуальным темам. Готова подписаться под каждым словом. Я благодарно преклоняюсь перед его активной гражданской позицией, способностью грамотно, аргументированно, убедительно изложить затронутую тему и бороться за истину, за благополучный исход проблемы.

Об этом, конечно, уже знают все его читатели-почитатели. А тем, кто еще не знает, кто такой Денисов, я объясняю: Аркадий Семенович Денисов - это ум, честь, совесть и гордость нашего города.

С юбилеем вас, Аркадий Семенович! Благополучия, поддержки и понимания, крепкого здоровья на долгие лета, вдохновения и сил в борьбе за благие дела, удовлетворения от свершенного и достигнутого, несгибаемой силы духа, нескончаемой бодрости. И, конечно, счастья!

Надежда НЕЧАЕВА, Костанай