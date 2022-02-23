Зданию детской художественной школы в Костанае 115 лет. Самой школе скоро будет 40

Переступая порог, мне не терпелось увидеть деревянную лестницу на второй этаж с широкими цельными ступенями-половицами (не менее 50 см), по которым в тогдашней средней школе № 12 в конце 60-х топали ученики получать свои пятерки. С теми ступенями здание просуществовало довольно долго, пока власти города не передали его детской художественной школе 27 ноября 1986 года. Еще ранее, в 1944 году, когда в Кустанае было введено раздельное обучение мальчиков и девочек, здесь разместили женскую среднюю школу им. Горького.

При реставрации постарались сохранить стиль архитектуры конца 19-го - начала 20-го веков

Лестницу давно обновили. Но реставраторы постарались сохранить и выдержать стиль и дух памятника архитектуры конца 19-го - начала 20-го веков. Речь идет о детской художественной школе имени А. И. Никифорова - известного художника-графика, отличника народного просвещения Каз. ССР, воспитавшего не одно поколение юных мастеров.

Лестницу обновили, но ступени тоже деревянные и широкие

Здание находится на углу ул. Байтурсынова и пр. Аль-Фараби. Его история связана с именем кустанайского уездного начальника М. Кочергина. Строительство было задумано еще в 1895 году, а завершено только в 1907-м. Задавшись целью оставить о себе добрую память, Кочергин рискнул карьерой, едва не лишился должности, пошел на значительный перерасход отпущенных средств (30 000 рублей вместо 8 000), вымолил частные пожертвования и построил вместо разрешенного начальством скромного школьного домика с деревянным вторым этажом кирпичное двухэтажное здание. Сначала в нем разместили мужское 4-классное училище, позже - женскую прогимназию.

Во времена советской власти здесь тоже размещались учебные заведения, в годы Великой Отечественной войны работал эвакуированный Азово-Черноморский институт, после войны квартировала средняя школа № 12, потом - медучилище.

8 апреля 1983 года председатель Кустанайского облисполкома М. Сагдиев подписал решение об открытии детской художественной школы № 1 по профилям: рисунок, живопись, композиция и скульптура. Изначально новое учебное заведение располагалось в крыле здания средней школы № 11 и занимала 3 учебных класса. Первый учебный год завершился со стопроцентной успеваемостью. Из 109 принятых учеников во второй класс перевели 101 человека. Ученики подготовили много тематических работ для различных выставок. На городской выставке были представлены 35 тематических композиций. На областной выставке «Творчество юных - 84» художественная школа заняла 1-е место по живописи, 2-е место по графике, 3-е - по чеканке. На республиканской выставке по разделу «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» представили 26 тематических композиций, 8 из которых отмечены грамотами.

Портрет первого директора школы Леонида Русина

В создании художественной школы большая роль принадлежит его первому директору Леониду Русину. Отличник народного образования, лауреат премии Клуба меценатов, Леонид Иванович 26 лет бессменно руководил школой, сам плодотворно работал как художник, был участником различных выставок школы, которые проходили в выставочном зале, музее, библиотеке им. Толстого.

Портрет Александра Никифорова

21 августа 1989 года решением горисполкома по ходатайству правления областного отделения Советского фонда культуры и коллектива детской художественной школы № 1 ей присвоили имя А. И. Никифорова, отразившего в своем творчестве историю родного края. Главной задачей художественной школы являлось эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения, выявление наиболее одаренных детей для продолжения художественного образования в средних специальных учебных заведениях.

В 1990-1991 гг. в подготовительных, младших и старших группах обучался 401 ученик. Материальная база школы укрепилась, приобрели офортный станок и две электропечи для скульптуры, муляжи овощей и фруктов.

Возраст учащихся - от 9 до 15 лет. В каждой группе в среднем по 15 учеников

В 1994-1995 гг. учащиеся школы участвовали в международном конкурсе детского рисунка им. Шанкара в Индии и в конкурсе, посвященном 3-тысячелетию Иерусалима в Израиле. В стенах Кустанайского театра кукол прошла персональная выставка ученицы художественной школы Л. Ереминой. Совместно с музыкальной школой проводились вечера «Образы в музыке и живописи».

В 1996 году в школе обучались 430 человек в основных и подготовительных группах. Преподаватели О. Клейн и Г. Баринова, участвовавшие в городской выставке «Цветы и молодежь», заняли 1-е место и получили Гран-при. Работы учеников школы были представлены на конкурсах детского рисунка в Индии, Польше, Финляндии. На ежегодном конкурсе детского рисунка в Индии Н. Косицкая завоевала серебряную медаль, Е. Медведева - диплом. 1-й международный фестиваль «Айналайн» в Алматы отметил 10 работ учащихся школы.

Дипломные работы выпускников художественной школы

В 1997 году в художественной школе открыто заочное отделение обучения. 12 мая 1998 года распоряжением акима Костаная была реорганизована в «Детскую специализированную школу для одаренных детей». А с 13 апреля 1999 года - в ГККП «Специализированная художественная школа для одаренных детей».

1 сентября 1999 года в художественной школе обучались на станковом отделении 280 человек, на оформительском - 25, на подготовительном - 100, на заочном - 15. В областной библиотеке им. Толстого прошли персональные выставки учащихся А. Носовой и Е. Алексеевой. Лауреатами выставки в Польше стали С. Остапенко и Ю. Пономарева. На областной выставке денежными призами награждены 7 учащихся. 11 одаренным ученикам выделены стипендии на обучение от областной администрации.

Сейчас школой руководит Татьяна Кузьменкова

Сегодня юные дарования берут уроки мастерства у опытного творческого коллектива преподавателей, руководит которым Татьяна Кузьменкова, человек неравнодушный, очень любящий свое дело. Сама Татьяна Владимировна училась живописи у Александра Никифорова.

В следующем году художественная школа готовится отметить свое 40-летие.

Фото Ксении РЕБИК