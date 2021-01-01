В нашем микрорайоне Восточный города Тобыла нет автобусного сообщения. Было бы отлично, если бы к нам заезжали автобусы, связывающие нас с Костанаем. Также после сильных снегопадов дороги в микрорайоне не были очищены, не все машины смогли выехать в город. Вместе с отсутствием автобусного сообщения для жителей это большая проблема.

Петр СКВОРЕЦКИЙ, Тобыл

Комментарий:

На вопрос отвечает пресс-служба акима г. Тобыла:

- Ежедневно (7 раз в день) из п. Казахстанец курсирует автобус, с помощью которого жители Тобыла и, в частности, микрорайона Восточный могут проехать в Костанай. Данный маршрут обслуживается ТОО «TTS». Также есть дополнительный маршрут микроавтобуса № 1, заказчиком которого является отдел ЖКХ акимата Костанайского района, подрядчик - ТОО «TTS». Данный микроавтобус каждый час доставляет пассажиров из Тобыла, села Заречное, микрорайонов Северный и Восточный в Костанай. По поводу очистки снега сообщаем, что все проезды и направления в Тобыл и, в частности, микрорайон Восточный расчищены. Если у жителей есть информация об участках, где снег не расчищен, можно оставить заявку по номеру единого диспетчерского центра Костанайского района iKomek - 109.