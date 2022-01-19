Костанаец отметил 70-летний юбилей в статусе лучшего игрока республиканского турнира

Виктору КАЙГОРОДЦЕВУ исполнилось 70 лет. Никакие жизненные передряги не смогли разлучить его с игрой Нейсмита - баскетболом.

Ветеран спорта Виктор Кайгородцев

Виктор родился в январе 1952 года в поселке Лопатки Курганской области. Осенью того же года семья Кайгородцевых перебралась на Кубань - в город Кропоткин, где прошли детство и юность Виктора. Там же он познакомился с баскетболом.

Но вначале Витя увлекся легкой атлетикой, и лучше всего у него получалось в таком технически сложном виде, как толкание ядра. Легко подчинился юноше после тяжелого ядра и баскетбольный мяч, к игре с которым он приобщился благодаря самодеятельному тренеру и адвокату по профессии Василию Филипповичу Огородникову. Однако тренер-энтузиаст вскоре сменил место жительства, и начинающие баскетболисты остались без наставника. Оказавшийся очень способным в спорте Виктор Кайгородцев «пошел по рукам»: занимался легкой атлетикой и футболом. Брат Владимир, мастер спорта по мотокроссу, увлек Белого (так ласково он прозвал своего младшего брата из-за цвета волос) и мотоспортом. Так что спорт преследовал кубанского пацана с утра до ночи.

Полюбившимся же баскетболом он занимался где придется и у кого придется. Учась в десятом классе, Виктор стал в составе кропоткинской команды победителем первенства Северо-Кавказской железной дороги, в котором выступали достаточно солидные и известные в Советском Союзе команды.

Виктор Кайгородцев на площадке во время турнира ветеранов

После школы Виктор поступил в Краснодарский техникум сахарной промышленности. Там свела его судьба с заслуженным тренером России по баскетболу Александром Банниковым, родным братом Виктора Банникова - известного вратаря киевского футбольного суперклуба «Динамо». В 1972 году уже в составе новой команды Виктор Кайгородцев играл в чемпионате Кубани, где был признан одним из лучших игроков турнира, после чего был приглашен Владимиром Ревенко, известным по работе в Федерации баскетбола Российской Федерации, в баскетбольный клуб Махачкалы.

В 1973 году Кайгородцев с дипломом техника-электромеханика впервые оказался в Казахстане. В поисках работы в городе Шевченко (ныне Актау) он не преминул возможностью заглянуть в спортивный зал. Там случайно встретил земляка-кубанца, который предложил ему выступить в турнире за их команду. По итогам турнира Виктор Кайгородцев получил приз лучшего игрока и... практически тут же нашел работу по специальности на «Мангышлакэнергозаводе». В талантливом баскетболисте была заинтересована и городская баскетбольная команда, выступавшая в чемпионате СССР среди городов с предприятиями оборонной промышленности.

На одном из баскетбольных турниров Казахской ССР, проходившем в Гурьеве, Кайгородцев познакомился с игроком кустанайской команды Петром Сухининым, который, как оказалось, при дальнейшем общении родился в том же поселке, что и Виктор. Новый знакомый представил молодого игрока, набиравшего в проходившем турнире в каждой игре по 50 и более очков, тренеру кустанайской команды Виктору Ряскину. Эта встреча многое предопределила в жизни Виктора Кайгородцева.

Виктор Кайгородцев с партнерами по команде ветеранов Виктором Сусловым и руководителем городского отдела спорта Владимиром Безъязычным

Виктор Ряскин, ныне заслуженный тренер РК, много раз приводивший на пьедестал почета чемпионатов Казахстана БК «Тобол», пригласил в Кустанай Кайгородцева. В новом для себя городе молодой баскетболист поступил на спортивный факультет пединститута и стал выступать под руководством Виктора Михайловича за команду «Буревестник», став первым в Кустанае баскетбольным легионером, связавшим затем навсегда свою жизнь с этим городом. Уже на следующий год кустанайские баскетболисты впервые попали в четверку сильнейших команд на Всеказахстанской спартакиаде. В республике заговорили о кустанайском «Буревестнике», который в 1976 году стал бронзовым призером на Кубке Казахстана, а еще через год повторил бронзовый успех на первом чемпионате Казахской ССР. В том же 1977 году Виктор Кайгородцев вместе с Кадырбеком Успановым попал в число 15 сильнейших баскетболистов республики.

Казалось бы, у 25-летнего игрока открывается хорошее спортивное будущее, но в молодой семье Виктора и Людмилы Кайгородцевых родилась дочь, поэтому глава семейства принял решение перейти на тренерскую работу. И на новом поприще у молодого тренера пришли успехи. В числе его воспитанников - мастер спорта Олег Кушнирук, становившийся чемпионом Казахстана и в составе сборной республики серебряным призером Спартакиады народов СССР.

Виктор Кайгородцев (вверху) вместе партнерами по любительской футбольной команде с легендарным футболистом Эдуардом Стрельцовым после товарищеского матча со сборной ветеранов Советского Союза

Сложные перестроечные годы стали определенным тормозом для людей спорта. Виктор Кайгородцев ушел в бизнес, но баскетбол не бросил, продолжая заниматься любимой игрой и в качестве игрока, и в качестве тренера. Одним из последних спортивных достижений Кайгородцева-игрока стала победа сборной Костаная на традиционной областной летней спартакиаде «Тын-Целина», проходившей в Аркалыке, когда Виктору Ивановичу было уже 54 года.

А Кайгородцев-тренер проявил себя как наставник команды «Титан», которую в течение трех лет поддерживал директор ВТЭК «Титан» Владимир Зайченко. Титановцы стали серебряными призерами чемпионата Казахстана среди мужских команд первой лиги и все три года поднималась на пьедестал почета областного чемпионата. Игроки «Титана» Канат Мухамбетов, Константин Геращенко, Иван Третьяков, Виктор Горшков, Иван Лашко и Андрей Малышев затем успешно выступали за актауский «Каспий», который тренировали Марат Исабеков и Виктор Кайгородцев.

После этого Виктор Кайгородцев вместе с Владленом Янковым тренировал базировавшийся в Костанайском колледже автомобильного транспорта баскетбольный клуб «Ария», одним из руководителей которого являлся менеджер и одновременно игрок команды Марат Даутов.

Команда «Автодор» («Ария») - победитель турнира, посвященного памяти почетного судьи FIBA Игоря Борисовича Маркоса. 2017 г.

Много делает для костанайского баскетбола и Кайгородцев-ветеран, создав команду из бывших игроков, проводя соревнования и турниры, посвященные знаменательным датам и известным игрокам Костанайской области, а также принимая участие в турнирах на территории бывшего Союза.

В последние годы Виктор Иванович отдает предпочтение другой разновидности баскетбола - стритболу (баскетбол 3х3), также входящему в программу Олимпийских игр. Выходя на площадку, он забывает о своем возрасте. Накануне юбилея в двух турнирах среди ветеранов областного и республиканского уровней, в которых возраст участников был 40 лет и старше, Кайгородцева признавали лучшим игроком.

Виктор Иванович считает, что ему по жизни сопутствовала удача и на протяжении всех 70 лет его сопровождают хорошие люди. В первую очередь он благодарен своим родителям, Ивану Тимофеевичу и Елене Тихоновне, которые дали ему образование и не препятствовали в выборе решений. Жена Людмила с пониманием относится к его увлечению баскетболом, а также подарила ему прекрасную дочь Елену, которую они без посторонней помощи, будучи студентами, вырастили «без отрыва от учебы». И сейчас проживающая во Франции и состоящая там в Союзе художников русских женщин Елена с интересом следит за жизненными успехами своего отца, в том числе и в баскетболе.

Виктор Кайгородцев (в шляпе) - лучший игрок областного турнира ветеранов, был старше остальных участников более чем на 20 лет

А какими были его партнеры по баскетбольной сборной Костанайской области: это и Кадырбек Успанов, многие годы возглавлявший областное управление спортом, и Виктор Суслов, работавший в том же управлении заместителем руководителя, и один из создателей областной Ассоциации содействия предпринимательской деятельности, известный врач Владимир Лобков.

Фото из личного архива