Осваиваем австрийскую кухню

Не люблю лепить вареники с капустой. Есть люблю, а делать - нет, вечно у меня капуста рассыпается, пара вареников в воде обязательно расклеится. Так что мне подходят тирольские крауткрапфены.

Крауткрапфен - для любителей блюд с капустой / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Кстати, их делают и в виде крупных вареников, но однозначно мой вариант - рулетики. Тесто для них нужно делать почти такое же, как на домашнюю лапшу, но с добавлением растительного масла. Яиц в нем изрядно. Я добавляю несколько ложек воды, но можно и без нее. Тесто не должно липнуть к рукам. Кладем в целлофановый пакет, чтобы не заветривалось.

Для начинки требуется капуста. Я беру квашеную. В Австрии, как и в Германии, используют капусту маринованную. Замена не критична.

Кстати, никогда не выливаю жидкость после того, как освобождается банка с квашеной капустой. Держу эти остатки в холодильнике. Этим рассолом могу подкислять борщ, а также тушеную с морковью свежую капусту.

Вернемся к крауткрапфенам. Кусок копченого мяса с жирком, в идеале - бекон, режу на мелкие кубики, помельче крошу луковицу. Бекон начинаю обжаривать на сливочном масле, не удивляйтесь. Как хорошенько зашкворчало на сковородке, добавляю лук, он становится прозрачным, кладу кислую капусту, тушу минут 15. Начинка должна остыть. Тесто раскатываю в сочень толщиной 3-4 мм. Раскладываю на нем начинку, отступая от краев. Скатываю рулет, стараясь, чтобы был потуже. Край залепляю или смазываю водой так, чтобы тесто лучше склеилось. Режу рулет на «пеньки» высотой 3-4 см. На сковороде растапливаю сливочное масло и укладываю рулетики срезом вниз. Поджариваю с одной стороны, переворачиваю, поджариваю с другой. Лью в сковородку 2-4 ложки воды. Лучше бы бульона, конечно. Накрываю крышкой. Минут 25 хватает, чтобы мои ленивцы были готовы. Подавать их можно со сметаной. Но и без нее вкусно. А еще хорошо оставить пару ложек начинки или просто шкварок и посыпать рулетики в тарелке. Их можно морозить впрок.

Ингредиенты

Для теста: мука - 300 г, яйца - 3 шт., 1 ст. л. растительного масла, щепотка соли, 2-3 ст. л. воды.

Для начинки: квашеная капуста - 500 г, бекон или корейка - 150 г, лук - 1 средняя головка, 50 г сливочного масла и 70 г для обжаривания рулетиков.