Правила, которыми желательно руководствоваться при покупке семян

Не раз слышал от знакомых дачников о том, как, пойдя в магазин за нужными семенами, купили и то, и другое, и третье… для души. Знакомо? Что же делать, чтобы избежать лишних трат и не разочароваться в будущем дачном сезоне?

Выбирая семена, главное, не упустить важные цифры на обороте пакета

А начать надо с анализа прошлого года и ревизии оставшихся семян. Февраль - месяц предвкушения посадки рассады, еще есть время, чтобы составить план на будущий сезон, возможно, даже начертить схему расположения грядок, написать список проверенных культур и новинок, которые стоит попробовать. А главное, перетряхнуть коробочки и пакетики с остатками семенного материала. Наверняка остались те, которые еще можно посеять, но есть и сомнительные. Помогут с этим определиться знания о сроке годности и всхожести.

На обороте каждого пакетика производитель указывает либо дату производства, либо срок годности семян. Последний обычно составляет 3 года. При правильном хранении (температура около 15 градусов, влажность не более 50%) семена овощных культур сохраняют достаточную всхожесть в следующие сроки: 1-2 года - сельдерей, пастернак, кукуруза, различные виды лука; 2-3 года - петрушка, укроп, шпинат, щавель, кориандр; 3-4 года - салат, морковь, перец сладкий, фенхель, горох; 3-5 лет - капуста кольраби, репа, свекла, цветная капуста, баклажаны; 4-5 лет - томаты, редис, редька, капуста белокочанная, капуста брокколи; 4-6 лет - бобовые культуры; 6-8 лет - бахчевые культуры (огурцы, патиссоны, кабачки, дыни, арбузы).

Не стоит хранить семена много лет. С каждым годом энергия у них, а значит, и всхожесть снижаются. В первый год показатель равен 90-95%, на следующий он может равняться 80%, через 2 года - 50%, а через 3-4 года - 30-40%. Из этих показателей складывается классность семян. По нормам семена первого класса имеют всхожесть самую высокую, которая составляет у разных культур 60-95%, семена второго класса - 40-85%. Процент всхожести поможет более точно определить густоту посева культуры и расход семян.

Проверить пригодность остатков семян для посева поможет проращивание во влажной среде

Если каких-то семян у вас осталось достаточно много или вы сами их собрали, то проверить всхожесть можно самостоятельно. Дело нехитрое. Рекомендую это делать путем проращивания во влажной ткани, бумажной салфетке или туалетной бумаге, а лучше - посевом семян непосредственно в грунт в небольшие емкости, приблизив тем самым естественные условия. При постоянной умеренной влажности и температуре в пределах 20-25ºС пригодные для посева семена дадут дружные всходы. Если из 10 семян взошло 9, значит, процент всхожести равен 90%.

Сроки прорастания семян в закрытом грунте и комнатных условиях следующие: 3-5 дней - горох, бобы, все виды капусты, редис, редька; 5-7 дней - дыня, кабачки, патиссоны, кукуруза, огурцы, салат, томат, тыква, фасоль; 7-10 дней - арбуз, баклажан, луки, свекла; 10-14 дней - морковь, перец, петрушка, сельдерей.

У прилавка обычно глаза разбегаются от ярких картинок. Хочется попробовать и то, и это. Не торопитесь брать экзотические культуры, возможно, они не подходят для нашего региона или слишком сложны в выращивании. Всегда уточняйте количество семян в пакетике (навеску). Это поможет определиться с необходимым количеством. К примеру, дорогие гибриды (F1) фасуются поштучно и покупать их много накладно. Сорта попроще продают граммами. Их количество обязательно указывается в нижней части на обороте пакетика.

Кроме того, правильная упаковка для семян должна содержать следующие данные: вид культуры, название сорта или гибрида, фотографию внешнего вида культуры, краткую информацию и сорте или гибриде, его агротехнику и номер партии, а также название, логотип и контактные данные фирмы-изготовителя.

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