Осторожнее с интернет-рецептами

Сегодня мы все охотно черпаем рецепты из Сети. Фудблогеров много, картинки они публикуют классные. Но на деле результат иногда бывает плачевным. Для таких случаев мы и решили завести рубрику «С минусом» - рассказывать о неудачных рецептах. Один из них перед Новым годом без конца появлялся в Instagram - рулет без выпечки. Печенье требовалось раскрошить, смешать с бананом и какао. На пласт из этой массы намазать творог, смешанный с медом, разложить на нем мандаринки и свернуть рулетом. Как уверял автор рецепта, 15 минут в холодильнике достаточно, чтобы «творожная масса слегка загустела» и вы получили красивый и вкусный десерт.

Так рулет выглядел на фото в интернете / Фото instagram.com

- На фото десерт выглядел очень нарядно. На деле набор продуктов, использованный для этого не совсем рабочего рецепта, был безнадежно испорчен, - написала нам пользователь Ираида, - я пыталась из последних сил спасти творожную массу, никак не желающую густеть, пребыванием в морозилке. Судя по комментариям к рецепту, к сожалению, поздновато прочитанным мной, по этому пути пошла часть тех, кто так же доверчиво испытал его на домашних. В итоге творог загустел, но мандарины хрустели льдом. Такое себе удовольствие. Пластилиновое тесто (о чем бывалые кулинары сообразили сразу: печенье и банан вместе другой консистенции дать и не смогли бы) ничем исправить не удалось.

Вязкое тесто и творог, не желающий густеть, - все в этом рулете / Фото пользователя Ираиды

Вывод: в целом продукты плохо сочетаются, пропорции «от фонаря»: 350 г печенья, 2 банана, 450 г творога, 2-3 ложки меда. Ираида, например, пишет, что творога указано слишком много, он при сворачивании вылезал из рулета. В аналогичном рецепте, найденном на другом аккаунте, количество творога указано вдвое меньше. Так что будьте внимательны, учитесь здраво оценивать предложения фудблогеров и вдумчиво читайте критические комментарии под ними.