Об открытом участке теплотрассы возле торца дома № 67 по ул. Пушкина сообщила «НГ» жительница Костаная Нина ЮРКОВА.

Ул. Пушкина, 67. Укромное местечко для лиц без определенного места жительства

- Есть у нас одно укромное местечко на трубах, которое упирается в забор, - пояснила она. - Вот там бомжи и облюбовали себе место. Изоляцию срывают, на замечания не реагируют. Понятно, что чисто по-человечески мне их жалко, но почему от этого должны страдать добросовестные потребители коммунальных услуг?

На месте корреспонденты «НГ» увидели укромное место на трубах без изоляции, но со старой джинсовой курткой. Людей без определенного места жительства в этот момент не было, но еще несколько жителей двора подтвердили, что они тут часто обитают.

Ул. Амангельды, 93 «Б». Трубы во дворе здания хорошо утеплили

Трубы во дворе административного здания № 93 «Б» по ул. Амангельды, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК закрыли рубероидом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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