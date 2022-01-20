Эксперты «НГ» о том, как казахстанцам поступать с наследием Нурсултана Назарбаева

Январские события, потрясшие страну, которая 30 лет гордилась не только обретенной независимостью, но стабильностью и спокойствием, окончательно завершили время правления Первого Президента. Именно так, с двух больших букв, в РК принято было именовать Нурсултана Назарбаева. А потом на землю рухнул памятник Елбасы (еще одна заглавная буква), и люди в разных городах закричали на митингах «Шал, кет!», понятное без перевода. Отец нации и пожизненный глава Совета безопасности был молниеносно смещен с этого поста и неделю безмолвствовал. По всему, и для него, и для народа Казахстана пришло время «собирать камни».

2022 год. 5 января в Талдыкоргане митингующие сбросили памятник Нурсултану Назарбаеву / Фото КазТАГ

«НГ» предложила нескольким экспертам ответить на вопросы, касающиеся экс-президента страны:

1. Нужно ли переосмыслить роль Нурсултана Назарбаева в новейшей истории Казахстана в связи с январскими событиями?

2. Нужно ли вернуть прежние названия городам, улицам, аэропортам, партии, названным в его честь?

3. Какие уроки должен извлечь президент Токаев, чтобы с ним не случилось того, что произошло с Назарбаевым?

4. Нужно ли отменить Закон «О первом президенте», чтобы обеспечить прозрачность в вопросе о происхождении состояния Нурсултана Назарбаева и членов его семьи?

«Нам больше нечем заниматься?»

Евгений ШИБАРШИН, политолог

1. Если привязывать недавние события к необходимости «пересмотра» роли Назарбаева в истории Казахстана, то для начала нужно хотя бы объективно разобраться в том, что произошло. Пока известна только видимая сторона событий: массовый выход людей с протестами по поводу накопившихся проблем и последовавшие за этим беспорядки с мародерством и убийствами. Официально заявлено, что была попытка государственного переворота. Если это так, тогда кто его организовывал и какие порядки хотели установить в стране эти люди, придя к власти?

Что касается вообще попытки написать какую-то новую политическую биографию первого президента Казахстана, то кто ее сейчас будет писать? Те люди, которые в угоду конъюнктуре ударятся в другую крайность – вместо восхваления займутся уничижением? У нас по этой части большой опыт. Мы до сих пор спорим по поводу роли личностей, делавших историю еще в прошлые века, а тут захотели объективной оценки деятельности человека, который проводил радикальные реформы при нашей жизни.

В Костанайской области президент страны непременно выезжал в поле / Фото mirror.akorda.kz

2. Давайте, в конце концов, откажемся от практики переименований. Нам больше нечем заниматься, как только в угоду представителям различных идеологических и политических пристрастий втягивать людей в бесплодные дискуссии по поводу того, как называть города, поселки и другие объекты? Что касается столицы, то когда-то этот город назывался Акмолинск, с тех по его уже 5 раз переименовывали. И вот опять… Честное слово – перед всем миром стыдно.

3. С Назарбаевым еще ничего не произошло. То, что сейчас в обществе пошла волна негативного отношения к нему, так это доля всех политиков, которые берутся перестраивать общество методом «ломки через колено». В результате реформ 90-х годов Казахстан перешел к рыночным отношениям в экономике, к индивидуалистской морали, при которых понятие «социальной справедливости» обретает слишком абстрактное значение. Отсюда обострение противоречий между различными слоями общества, огромный разброс в доходах. И виновным по этой части назначили главного реформатора. Будто и не было рядом с ним советчиков, которые нашептывали ему комплименты типа «правильной дорогой идете, Нурсултан Абишевич». А уж сколько было за это время исправных исполнителей всех рыночных реформ, голоса которых в защиту Назарбаева сейчас что-то не слышно.

Вот это и нужно иметь в виду Касым-Жомарту Токаеву.

4. Вначале нужно задаться вопросом: а зачем нужно отменять Закон «О первом президенте»? Чтобы создать правовую основу для политической мести? Отобрать миллиарды у членов его семьи? Чтобы не было повадно тем, кто после Назарбаева займет кресло главы Казахстана? Очень привлекательное это занятие. Только что после этого изменится в обществе? Если кто-то хочет таким образом совершить социалистическую революцию, тогда так об этом и скажите. А мы у вас спросим, какие порядки вы хотите установить и кто это будет делать? Или вы хотите, чтобы через привлечение к уголовной ответственности первого президента страны «отмазать» тысячи других граждан, которые выстраивали свой бизнес далеко не правовым путем? Понимаю… Они, конечно же, этого не хотели, их «нужда» заставила.

Никогда не считал себя поклонником назарбаевских реформ. Но, может, оставим при себе противоречивое отношение к основателю молодой республики и вспомним, что, несмотря на большие потери, построить новое государство ему все-таки удалось. Но вместе с этим накопилось и много проблем. Как было бы хорошо, если б они решались наказанием человека, во время правления которого возникали. Но так в жизни не бывает.

«Канонизация при жизни - позор»

Аркадий ДЕНИСОВ, гражданский активист:

1. Переосмыслить - да, но в связи не с январскими событиями, а с 30-летием монархического правления НАНа (Нурсултана Абишевича Назарбаева). Отбрасывая лизоблюдское мнение окружения президента, мы должны признать, что к власти в РК пришел опытный аппаратчик с весьма невысоким интеллектом. Ослепленный свалившимися на него возможностями, он главные свои усилия направил на овладение финансовыми потоками в стране. Для чего пригласил советников: Джеймса Гиффена (США), оказавшегося сотрудником ЦРУ, и Тони Блэра (Англия).

В печати не освещалась их деятельность, но лидеры ДВК знали об этом достаточно (Джандосов, Аблязов, Байменов, Жакиянов, Своик). Да и историю с «Казахгейтом» можно вспомнить. Советники нанесли экономике страны непоправимый ущерб и в офшоры хлынули чудовищные деньги, а в обществе насаждено глубокое социальное расслоение. Командные должности в ключевых сферах заняли члены Семьи, родственники, земляки, которым пофиг проблемы населения. Я считаю, что НАНа и его окружение надо публично судить, парламент, где собрались «шестерки», распустить, ввести выборность всех акимов и судей.

21 марта 2019 г. костанайские депутаты решили переименовать проспект Абая в Назарбаева, даже таблички начали менять / Фото из архива «НГ»

2. По-моему, этот вопрос на сегодня самый срочный. И первое требование на митингах было «Шал, кет!». Вся эта вакханалия с переименованиями не была инициативой народа, это подхалимы во власти, ветеранские и другие общественные организации, зависимые от власти, выступали с инициативами. Вообще канонизация при жизни - это позор для личности и государства, отбрасывающий нас в средневековье. Так что отмена всех переименований - это вопрос морального права, вопрос чести и достоинства каждого казахстанца.

3. Для меня самый сложный вопрос. Что бы ни говорили о личности Токаева, его интеллигентности и как бы порядочности, на деле он является «продуктом» НАНа. Долгие годы занимал высокие посты в назарбаевской команде, и нам как-то не доводилось слушать его возражения против дел, творимых президентом, хотя он был в курсе большинства из них. Я поверю в серьезность намерений Токаева поменять парадигму власти, если будет проведен публичный суд над Назарбаевым и дана принципиальная оценка его неправедных дел, сопровождаемых бессовестной демагогией о будущей замечательной жизни казахстанцев.

4. Нам надо вернуть Конституцию 1993 года, отменив все поправки в нее по инициативе НАНа и исключительно в его интересах. Это многолетнее насилование Основного закона должно рассматриваться судом как государственная измена. Надо немедленно отменить Закон «О первом президенте», как абсолютно неконституционный, и получить доступ ко всем финансовым аферам Семьи.

Только большой вопрос, решится ли Токаев на подобные шаги и есть ли у него для этого своя команда. Даже первые кадровые назначения в правительстве показали, что до 90% вновь назначенных персон - знакомые лица, неплохо себя чувствовавшие при НАНе. А январские события показали, что и в силовых структурах у него нет опорных людей. Сегодня приглашать людей во власть - значит, давать им допуск к бюджетным деньгам, все в стране к этому приучены за прошедшие 30 лет монархического правления. Не сумев решить проблему кадров, Токаев ничего не сможет изменить в стране. А где их брать, где искать своих Саакашвили? Вот вопрос вопросов. Сегодня, покивав головами, чиновники вернутся в свои кабинеты, веря в систему, которая их не подводила, они по-прежнему будут выдавать цифры, радующие глаза президента, и проверять эти цифры будут те же спецы, что и раньше. И они хорошо знают, сколько стоит их положительное заключение по проверке. Замкнутый круг.

Конечно, можно усилить репрессивные меры вплоть до введения смертной казни, но именно в этот момент наши вожди вспомнят, что мы демократическое, правовое государство и не можем идти по пути, скажем, Китая и Северной Кореи. И демагогия, словесный эквилибр в очередной раз возьмут верх, и все останется на прежних позициях. Или есть другое мнение? Нам еще долго придется разбираться в грязи, именуемой наследием НАНа, но начинать надо с первого решительного шага - публичного судебного процесса. (Считаю преступлением строительство Астаны в период дефолта 1998 года). Так поступали с диктаторами в разных странах, прецеденты есть.

«Прекратить «одобрямсы»

Еркин АБИЛЬ, доктор исторических наук, директор Института истории государства:

1. Я думаю, нужно не переосмыслить, а осмыслить роль Нурсултана Назарбаева. Настоящего теоретического осмысления новейшей истории Казахстана до сих пор не было. Мы только сейчас приступаем к этой работе в рамках подготовки нового многотомного издания по истории Казахстана. 7-й том будет посвящен именно современной истории. При этом я считаю, что отрицать роль Первого Президента в становлении независимости ни в коем случае нельзя. Очевидная ошибка президента – неудачная борьба с коррупцией. Этот процесс тоже нуждается в осмыслении. Нам нужно избежать «советской» традиции с выбрасыванием портретов и «всенародным клеймением».

2. Не думаю. Переименовывать туда-сюда – это какой-то большевизм, радикальщина. Мы и так прославились на весь мир, не надо весь мир дальше смешить. Ономастическая практика является частью коммеморативной политики, то есть политики формирования исторической памяти. Для проведения дальнейшей деятельности в этой сфере надо не торопиться, а вначале решить, какой должна быть эта политика в дальнейшем, и только потом принимать решение, что куда переименовывать.

3. Прежде всего нам нужно изменить политическую риторику и прекратить бездумные и бессмысленные коллективные и индивидуальные «одобрямсы» действий президента. Нужна большая открытость власти, в первую очередь, местной. Полностью переформатировать институт акимов - в первую очередь, областных. Доверие народа потеряли не личности, а институт акимов в целом. Самое главное – реальный, а не декоративный общественный контроль за исполнительной властью.

4.Не отменить, а изменить. Ошибкой было включение в данный закон членов семьи Первого Президента. Прозрачность в вопросе происхождения любого состояния, не только Первого Президента и членов его семьи, должна быть безусловно. И задача законодательной власти – обеспечить эту прозрачность.

«С переосмыслением подождать»

Ильяс САМУРАТОВ, гражданский активист:

1 Начну с того, что мучает многих, что написано в уставе Совета безопасности РК: «Первому Президенту РК – Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве Председателя». Пожизненно. Теперь у нас новый председатель. Думаю, все понятно. Два варианта развития событий: либо тело, либо дело о захвате власти.

Мне переосмыслять ничего не надо. Для меня кем он был, тем и остался. Статью 373 УК РК отменят, я и выскажусь, что думал и думаю по этому поводу (статья об ответственности за публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента РК - «НГ»).

И что вы подразумеваете под январскими событиями? Кто-то думает, что народ вышел сам. Но его вывели для решения интересов определенных лиц. Ничего не поменялось, тот же президент, парламент, партия и депутаты, столица, валюта, гимн и флаг - все на месте. Я думаю, что все еще впереди. С переосмыслением надо подождать.

Уже не президент, но как харизматичен и любим казахстанской молодежью /Фото elbasy.kz

2. Сколько раз в истории такое происходило, из последних - Ленин, Сталин, Каддафи, Хусейн. Вообще памятники надо делать с откручивающимися головами, и улицы, проспекты, площади называть именами действующего президента, родителей, любовниц и т. д. Повесить таблички, куда только фамилию надо вставлять.

Если серьезно, Казахстану надо провести такую же кампанию, как в Германии, где после войны проводили денацификацию (комплекс мероприятий, направленных на очищение общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацисткой идеологии). Разъяснить народу, что они - аборигены, живущие в сырьевой колонии, и метрополии глубоко наплевать на то, что делает назначенный сатрап, главное, чтобы ресурсы отгружались, а папуасам выдавали бусы и зеркальца. Мои знакомые и близкие знают всех высших чиновников соседней страны и не знают элементарно, кто в своем районе участковый, домоуправ, депутат и аким города (многие думают, что Мухамеджанов А. Б.). Это я о чем? Разберитесь у себя дома, наведите порядок в подъезде, на улице, в голове.

Казахстанцам исторический лидер нужен, не ханы и мини-ханы, а выдающийся человек современной эпохи. Динмухамед Ахмедович Кунаев - достойная кандидатура, можно его в пример молодежи приводить. Из живых - Михаил Саакашвили. Местных не подскажу. Мухтар Кабулович (Аблязов - «НГ») не очень подходит на эту роль.

3. Анекдот: «- Дедушка, когда было лучше - при Назарбаеве или Токаеве? – При Назарбаеве. – Почему? - Потому что потенция была».

Во-первых, у Токаева нет тех ресурсов, что были у предшественника 30 лет назад. Во-вторых, ничего не поменялось. Просто, как говорили в 90-х, у нас сменилась крыша, и всё. Кстати Токаев на своих выступлениях прикрывает стакан с водой крышечкой, чего-то опасается. Я думаю, что все «веселье» у нас впереди. С управленцами - полный швах, выродились. Казахстан спасет только внешнее управление из метрополии, как это было в Грузии, Сингапуре, Южной Корее. Только не из северной сырьевой колонии.

4. Юридически Елбасы себя защитил, а фактически? Так что «экспроприация экспроприаторов или грабь награбленное» в перспективе. Потерпевшие переметнутся в стан оппозиции, начнется война компроматов, а что народ? Кролики продолжали размножаться, не понимая, что их разводят. Реформы, переобещают обещания, разрешат ходить без масок, потом отменят ПЦРы и через пару лет отменят куаркоды, люд будет доволен.

Почему все так происходит, описал Гумилев в книге «Пассионарная теория этногенеза», дав определение Химере. Химера может существовать в теле здорового этноса подобно раковой опухоли, живя за его счёт и не выполняя никакой конструктивной работы. Результат - распад и гибель химеры, вместе с этносом. То есть Химера под названием СССР доживает последние дни в виде бывших партийных работников, как и этнос. Не стоит ждать пассионарности от этноса, жившего 100 лет под Химерой.

А вот историческая аналогия от жившего в 14 веке арабского философа Ибн Халдуна: «Правящий класс, достигший полной монополии власти, с течением времени разрастается и увеличивает свои потребности, что снижает его способность адекватно реагировать на истощение общественных ресурсов, упадок хозяйственной активности, обнищание и деградацию населения, утрату могущества. Неудержимый рост численности и аппетитов знати ведет к истощению казны, росту неправедных поборов, далее – к торможению хозяйственной активности населения, ослаблению армии и мятежам Слабеющая, но пытающая удержать власть правящая группа: начинает монументальное строительство - «правитель расходует свою энергию на строительство монументальных сооружений, гигантских строений, больших городов, и высоких построек»; пытается повысить дипломатический престиж страны, одаривает своих приспешников, демонстрирует силу и благоденствие. В этих условиях попытки демонстрации мощи и благоденствия перед внешними соперниками и своим населением подкуп приспешников могут отсрочить, но не могут предотвратить крах режима и смену власти».

Ничего хорошего в ближайшее десятилетие ждать не приходиться. Почему так пессимистично? Пессимист - это хорошо информированный оптимист.